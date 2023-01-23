Кино несокрушимости: в Киеве покажут израильские фильмы

С 16 по 19 февраля в киевском кинотеатре "Октябрь" состоится фестиваль "Неделя израильского кино".

Лозунг события: "Кино несокрушимости". Это символический посыл, ведь несокрушимость — общая черта народов Израиля и Украины. Да, Израиль — это страна, которая в условиях постоянной военной угрозы создала передовую систему безопасности, прочную экономику и осуществляет культурную деятельность, в частности, развивает кинематограф.

В то же время Украина уже 11 месяцев сдерживает российскую агрессию, и жизнь, в том числе культурная, здесь тоже не становится на паузу — даже несмотря на войну и отключение света продолжаются кинофестивали.

На фестивале покажут четыре знаковых израильских фильма, признанные на родине: в подборку вошли номинанты и лауреаты премии Израильской киноакадемии, а также фильмы-участники крупнейшего кинофестиваля страны — Хайфского. Это драмы о войне и ее последствиях, комедии о дружбе и трогательной драме об отношениях отца и сына.

Событие откроет эпическая военная драма "Образ победы", основанная на реальных событиях времен войны за независимость Израиля.

Сюжет картины разворачивается вокруг рейда вооруженных формирований Египта в еврейскую коммуну Ницаним. В 2021 году фильм был отмечен премиями Израильской киноакадемии за лучшие операторскую работу и грим. "Образ победы" стал самым дорогим израильским фильмом за всю историю.

Трогательная драма "Доброе утро, сын" мастерски отражает, с какими испытаниями сталкиваются семьи военных в Израиле и во всем мире. В центре сюжета — тяжело раненный солдат, а также его семья, друзья и врачи, борющиеся за жизнь юноши. Картина из национальной конкурсной программы Международного кинофестиваля в Хайфе в 2018 году.

Есть в подборке и комедия – копродукция Израиля и Франции "Парижский бутик". Лента рассказывает о приключениях и внезапной дружбе в Иерусалиме двух женщин — юриста в командировке и водитель такси, которая встретила ее в аэропорту. В 2020 году фильм получил шесть номинаций на премию Израильской киноакадемии.

"Вот вот мы!" – драма совместного производства Израиля и Италии. Это картина о мужчине, который посвятил свою жизнь воспитанию сына с аутизмом. Когда парень становится взрослым, он должен перебраться в специализированное заведение, но не готовый к разлуке отец организует побег. В 2020 году ленту отобрали в официальную программу Каннского фестиваля, а на родине она получила премии Израильской киноакадемии за лучшие режиссуру, сценарий, работу актеров первого и второго планов.

Фестиваль "Неделя израильского кино" пройдет в кинотеатре "Октябрь" в Киеве 16-19 февраля. Все показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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