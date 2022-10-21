Кинореконструкция реальных историй украинцев: вышел официальный трейлер фильма, в котором сыграли волонтеры

Вышел официальный трейлер украинского полнометражного фильма "Область Героев" автора и генерального продюсера Алексея Комаровского. Премьера кинопроекта состоится эксклюзивно в кинотеатрах с 24 ноября 2022 в Украине. Денежные средства от кинопоказа пойдут на закупку обогревателей для детских домов.

Фильм "Область Героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев. Команда посвятила этот проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней. Зритель увидит откровенную киноисповедь о событиях, происходивших в аду враждебной оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Каждая героическая исповедь — это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, олицетворяющих несгибаемую украинскую нацию.

"Герои фильма – храбрые жители Киевской области. И они лишь часть великой героической нации. Они являются олицетворением тысяч таких же волонтеров-героев по всей Украине. Киевская областная военная администрация и дальше будет способствовать съемкам подобных патриотических кинопроектов на территории области и поддерживать украинскую киноиндустрию целом", — отметил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Наш фильм посвящен всем волонтерам Украины. И он несет благотворительную миссию: "купи билет – согрей ребенка". И я приглашаю всех в кино, ведь собранные средства от кинопоказов пойдут на закупку обогревателей для детских домов, поскольку нас ждет тяжелая зима. кино согреет не только душу", — отметил автор и генеральный продюсер Алексей Комаровский.

В фильм "Область Героев" вошло несколько реальных историй. В главных ролях – волонтеры, которые лично сыграли сами себя. И именно в этом уникальность этой ленты на основе реальных событий: это кино без актеров. Саундтреком к фильму стали два популярных украинских трека: "Свободные Люди" украинской группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ и "Думы" в исполнении Артема Пивоварова и DOROFEEVA.

Фильм создает автор и генеральный продюсер Алексей Комаровский. Производство кинокомпании IdeaFilms в партнерстве с Киевской областной военной администрацией и при содействии Госкино Украины. Режиссер-постановщик Артур Лерман.

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