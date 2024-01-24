Кличко, Птушкин, британский сценарист и другие посетили в Киеве премьеру биографической драмы о Голде Меир

В национальном центре "Украинский Дом" состоялась Всеукраинская премьера биографической драмы "Голда" от израильского кинорежиссера, лауреата премии "Оскар" Гая Наттива. Фильм номинирован на "Оскар" в категории "Лучший грим".

Это фильм о первой женщине на должности премьер-министра Голде Меир, которую сыграла Хелен Миррен.

Мероприятие посетили звезды, художники, культурные деятели, члены еврейского сообщества и власти. Особым гостем ивента был автор сценария фильма Николас Мартин, приехавший из Великобритании.

Николас Мартин

На премьере побывали чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Михаэль Бродский, городской голова Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, режиссер Евгений Головатенко, Анна и Ангелина Завальски из группы The Alibi Sisters, композитор Дмитрий Саратский, телеведущий и youtube-блогер Антон Птушкин, ведущая Ярослава Кравченко, политик Кирилл Тимошенко, актрисы Инна Приходько и Наталья Бабенко, ведущий Вячеслав Соломко, кинокритик Инна Гордеева, экс-участница реалити-шоу "Холостяк" Розали Номбре.

Михаэль Бродский

Николас Мартин и Виталий Кличко

Антон Птушкин

Кирилл Тимошенко

Анна и Ангелина Завальские

Ярослава Кравченко

Инна Приходько

Вячеслав Соломка

Наталья Бабенко

Инна Гордеева

Розали Номбре

Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" представил на ивенте фотовыставку "Киев Голды", рассказывающую о местах, связанных с киевским периодом жизни Голды Меир (1898-1903). Экспозиция состоит из 25 фотографий, снятых фотографом Центра в рамках проекта, а также цитат и архивных снимков из их коллекции и Центрального государственного аудиовизуального и электронного архива.

По случаю премьеры фильма "Укрпочта" изготовила персонифицированные почтовые марки с изображением Голды Меир в исполнении Хелен Миррен. На мероприятии состоялась церемония погашения почтовых марок с участием мэра столицы Виталия Кличко, сценариста ленты Николаса Мартина, директора Еврейской конфедерации Украины Инны Иоффе, старшей советницы Благотворительного Фонда "Если не сейчас, то когда" Анны Фурман в сопровождении начальницы Управления филателистической продукции "Укрпочты" Натальи Мухиной.

Перед началом показа фильма зрители пересмотрели видеообращение от Хелен Миррен и друга Украины, посла инициативы UNITED24, американского актера Лиева Шрайбера.

"Голда была чрезвычайная, волевая и идейная женщина. Женщина, отданная своей стране в полной мере. И я уверена, в это конкретное время вы можете понять это. Она родилась в Украине, поэтому имела корни оттуда. Это было существенной частью ее истории, и большой частью того, что сделало ее той сильной женщиной, которой она стала", – сказала Хелен.

Хелен Миррен

А Шрайбер пошутил, что он был лучшей кандидатурой на роль Голды, потому что он тоже имеет украинские корни и вообще похож на нее.

"Надеюсь, вам понравится фильм, мы очень гордимся им. Вы все в моем сердце и мыслях каждый день. И я не дождусь, когда мы снова будем вместе в Киеве, и поднимем бокалы за вашу Победу", — добавил Лиев.

Лиев Шрайбер

О фильме:

1973 год. "Война судного дня" в разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории. Разрешить этот конфликт должен Голда Меир – первая женщина на посту премьер-министра Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом "железной леди" Голда прячет один мрачный секрет.

В украинский прокат фильм "Голда" выйдет 25 января, в канун Международного дня памяти жертв Холокоста.

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