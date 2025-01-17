Ко дню рождения Екатерины Кухар: на сцене Нацоперы покажут балет "Сифильда" с участием студентов

Ко дню рождения примы-балерины Екатерины Кухар, 18 января, на сцене Национальной оперы Украины состоится легендарная балетная классика "Сильфида", которая с 1832 года является не просто актуальным романтическим балетом, но и философским мнением.

Впервые главные партии балета выполнят студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа им. Таякиной, руководительницей которого является Екатерины Кухар. В роли Сильфиды – Доминика Федорова, Эффи – Дарья Лебидь, Джеймс – Валерий Хованов, тройки Сильфид: Ольга Грицишина, Анна Салимовская, Анастасия Лазарева.

Екатерина Кухар со студентами поделились мнениями относительно идеи балета.

Екатерина Кухар

"Сильфида – это балет-метафора, которая в художественной форме поднимает глубокие темы, волнующие человечество веками.

Сильфида – романтический балет, а значит, основная идея на поверхности – противопоставление мечты и реальности. Мечта олицетворяет женский образ — неземной дух воздуха, Сильфида. А реальность и жизненную приземленность олицетворяет Эффи.

Екатерина Кухар

Сюжет балета разворачивается вокруг юноши Джеймса, готовящегося к свадьбе с жизнерадостной девушкой Эффи. Однако на его пути появляется Сильфида как олицетворение мечты, женского недостижимого идеала. Она соблазняет Джеймса и манит его за собой.

Екатерина Кухар

Когда я готовлюсь к партии Сильфиды, кроме технической подготовки, ключевой для меня остается фраза, которую в свое время сказала моя педагог Елеонора Стебляк: "Загадочная улыбка Сильфиды". В этой фразе скрыт весь смысл образа. Сильфида – это загадка для Джеймса, которую он стремится разгадать. Она — легкая и неуловимая мечта, которую он сам придумал. Чтобы эта хрустальная мечта не разбилась о скале реальности, она должна оставаться недостижимой.

Екатерина Кухар

Как в случае с образом Сильфиды, важно помнить, что мечта – это всегда что-то неуловимое, таинственное. Умение оставлять загадку — это искусство, которое важно как в балете, так и в жизни.

В этом спектакле женщина представлена ​​как загадка, а для мужчины важно ее иметь. Человек всю жизнь может пытаться разгадать тайну одной и той же женщины. Важно, насколько женщина способна оставаться загадкой для своего мужчины – это и есть искусство".

Исполнительница партии Эффи Дарья Лебидь рассказывает о своей героине:

"Образ моей героини Эффи – земной, контрастирующий с фантастическим и мифическим существом Сильфидой.

Эффи – это образ искренней, земной любви. Она молода, наивна, излучает тепло и радость. Ее история полна мечт о счастливом будущем, ведь она невеста Джеймса. Однако, к сожалению, ее ждет неожиданное разочарование и предательство любимого.

Мою партию со мной готовят педагоги Любовь Гавриловна Ятченко и Ольга Петровна Морозенко. У нас также были репетиции в Национальной опере Украины вместе с артистами театра. Раиса Алексеевна Хилько предоставила нам ценные советы, в частности, по взаимодействию с другими персонажами, особенно с Джеймсом, чтобы сделать наши отношения на сцене более выразительными".

Исполнительница партии Сильфиды Доминика Федорова делится своими эмоциями:

"Сильфида — это эфемерное, волшебное существо из другого мира. Она символизирует идеал недостижимой красоты, таинственности, легкости и мечты. Она очаровывает Джеймса, но остается для него лишь мечтой, которую невозможно удержать. Она как ветер: ты чувствуешь его, но ухватить невозможно".

Анна Салимовская, которая танцует в тройке "сестер-Сильфид" :

"Это огромная ответственность быть на одной сцене с артистами Национальной оперы. Особенно благодарна за репетиции с артисткой балета Людмилой Ивановной Сморгачевой. Благодарна за возможность воплотить этот образ и стать частью сказочной магии на сцене.

Сильфиды – это существа из другого мира, воздушные и неосязаемые, но полные грации. Я ощущаю свой образ как олицетворение легкости, гармонии и нежности. Мне кажется, что в этом образе есть нечто символическое: стремление к свободе, красоте, мечтам, которые почти невозможно поймать, но они вдохновляют.

Партия в тройке Сильфид имеет свои особенности в технике: движения должны быть столь плавными и легкими, чтобы создавать иллюзию полета. В то же время, партия требует идеальной четкости и координации, ведь мы танцуем синхронно".

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