На территории Национального заповедника «София Киевская» завершились показы бесплатного рождественского спектакля «Говорят те, что слушали вечность», который организовала Фонд Елены Зеленской.

В этом году спектакль длился 19 дней, из-за высокого спроса были введены дополнительные показы. В целом событие посетили около 8 тысяч детей и взрослых.

Кроме открытых показов, были предусмотрены дополнительные представления для семей военнослужащих, медицинских работников и сотрудников МВД, а также подопечных общественных организаций и благотворительных фондов.

Спектакль рассказывал историю Руси-Украины благодаря 7 тысячам древних граффити, которые сохранились на стенах Собора. Были использованы современные 3D-технологии, живая актерская игра, аутентичные костюмы, хоровое пение и световые инсталляции.

«Такие культурные события с исторической составляющей особенно важны для детей, в частности в условиях войны. Они помогают лучше осознать ценность украинской культуры и понять, что без знания собственной истории невозможно построить будущее — ни для себя, ни для всей страны», — отметила Елена Зеленская.

В начале действа все посетители получали наушники с аудиосопровождением, которое озвучил народный артист Украины Василий Мазур.

Особое впечатление на зрителей произвело живое хоровое исполнение колядок хоровой капеллы «Дзвіночок» и девичьего хора «Вогник». Каждый гость также получил праздничный сборник колядок.

Кроме того, гости имели возможность оставить собственные надписи — по аналогии с древними граффити на стенах Софии Киевской — как символ связи поколений и продолжения исторической традиции.

«Второй год подряд этот спектакль объединяет тысячи зрителей и подтверждает запрос общества на культурные проекты с глубокой исторической составляющей. Мы рады, что „Говорят те, что слушали вечность“ постепенно становится рождественской традицией», — отметила директор Фонда Елены Зеленской Виктория Романова.