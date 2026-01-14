ТСН в социальных сетях

Колядки, древние граффити и световые инсталляции: как состоялся рождественский спектакль "Говорят те, что слушали вечность" Фонда Елены Зеленской

Спектакль в Софии Киевской посетило около восьми тысяч зрителей.

Колядки, древние граффити и световые инсталляции: как состоялся рождественский спектакль "Говорят те, что слушали вечность" Фонда Елены Зеленской

На территории Национального заповедника «София Киевская» завершились показы бесплатного рождественского спектакля «Говорят те, что слушали вечность», который организовала Фонд Елены Зеленской.

В этом году спектакль длился 19 дней, из-за высокого спроса были введены дополнительные показы. В целом событие посетили около 8 тысяч детей и взрослых.

Кроме открытых показов, были предусмотрены дополнительные представления для семей военнослужащих, медицинских работников и сотрудников МВД, а также подопечных общественных организаций и благотворительных фондов.

Спектакль рассказывал историю Руси-Украины благодаря 7 тысячам древних граффити, которые сохранились на стенах Собора. Были использованы современные 3D-технологии, живая актерская игра, аутентичные костюмы, хоровое пение и световые инсталляции.

«Такие культурные события с исторической составляющей особенно важны для детей, в частности в условиях войны. Они помогают лучше осознать ценность украинской культуры и понять, что без знания собственной истории невозможно построить будущее — ни для себя, ни для всей страны», — отметила Елена Зеленская.

В начале действа все посетители получали наушники с аудиосопровождением, которое озвучил народный артист Украины Василий Мазур.

Особое впечатление на зрителей произвело живое хоровое исполнение колядок хоровой капеллы «Дзвіночок» и девичьего хора «Вогник». Каждый гость также получил праздничный сборник колядок.

Кроме того, гости имели возможность оставить собственные надписи — по аналогии с древними граффити на стенах Софии Киевской — как символ связи поколений и продолжения исторической традиции.

«Второй год подряд этот спектакль объединяет тысячи зрителей и подтверждает запрос общества на культурные проекты с глубокой исторической составляющей. Мы рады, что „Говорят те, что слушали вечность“ постепенно становится рождественской традицией», — отметила директор Фонда Елены Зеленской Виктория Романова.

