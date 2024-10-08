Концерты, балет и представления: топ-10 культурных событий Киева в октябре

Концерт "Океан Ельзи 30 років. Той день"

Одна из самых популярных украинских групп "Океан Ельзи" по случаю своего 30-летия даст пять концертов в Киеве. Группа стала абсолютным рекордсменом среди украинских исполнителей по количеству шоу во Дворце спорта.

"Это особый концерт Океана Эльзы. Нашей совместной истории уже 30 лет. Это "Той день", когда мы встретимся, чтобы спеть вместе по всему залу. Чтобы вспомнить самое дорогое и загадать самое важное. Чтобы жить и приближать Той день вместе", — поделилась группа.

Дата: 11, 12, 13, 15, 16 октября 18:00

Место: Дворец спорта Киев, Пл. Спортивная, 1

Билеты: от 549 грн

Спектакль "Кайдашева сім'я"

О чем же действительно писал выдающийся украинский классик Иван Нечуй-Левицкий? Все знают, что Кайдаши не поделили грушу, но почему они никак не могут прекратить ссоры? Почему рушится гармония в быту, семье, жизни, а в результате и в государстве в целом. Наверное, есть еще что-то, что не дает покоя Кайдашам. Что именно? Что мы не заметили, когда читали повесть и изучали ее в школе? Об этом обещают рассказать вам актеры "Срібного острова".

Дата: 5 и 20 октября 17:00

Место: ул. Платона Майбороды, 8 (Театральный зал)

Билеты: 100-300 грн

Балет "Свадьба Фигаро"

Комический балет "Свадьба Фигаро" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей. В главных ролях: Даниил Пащук (Фигаро), Карина Тельвар (Сюзанна), Александр Габелко (Граф Альмавива), Екатерина Козаченко (Графиня), Никита Кайгородов (Марцелина), Алексей Швидкий (Керубино) и другие. Дирижер – Герман Макаренко.

Дата: 10 октября 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 400-1000 грн

Опера "Трубадур"

В Национальной опере Украины состоится премьера оперы "Трубадур" Джузеппе Верди. "Гениальная музыка и очень сложный сюжет – рассказывает режиссер-постановщик Виталий Пальчиков. – Это лабиринт, в котором очень интересно как бродить, так и найти способ выйти из него. Поэтому предложение Анатолия Соловьяненко поставить это произведение в Национальной опере Украины было очень своевременным" …Благодарность за доверие!... Практически никогда не меняю либретто и стараюсь никогда не менять музыкальный материал. Разве что использую довольно традиционные купюры (например, сокращение стретт), над которыми мы уже поработали с дирижером-постановщиком спектакля Николаем Дядюрой… Сама постановка – это скорее стилизация того периода, в котором происходят события "Трубадура". Мы не музей, не можем скопировать пространство того времени. Но декорации и костюмы создает самобытная художница Мария Левитская, поэтому я уверен, что результат будет отличным… Это будет эмоциональная, живая постановка, назовем ее "гиперболизированной реальностью". Вместе с артистами – а все они бесспорны "величины" своего дела – будем искать психологически глубокие образы. Стоять и холодно петь никто не будет".

Дата: 18 и 20 октября 15:00

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 400-1000 грн

Концерт LATEXFAUNA

Яркие представители современной украинской сцены – инди-чилвейв группа LATEXFAUNA – устроят большой сольный концерт в Stereo Plaza. Музыканты исполнят любимые развратные хиты и представят новые пылкие композиции. Это будет шоу страсти, драйва и обнаженных эмоций.

Часть средств, собранных на концерте, пойдет на поддержку ВСУ. Среди донаторов разыграют ценные лоты, о которых коллектив объявит в скором времени.

Прелюдией к концерту стал новый клип группы LUCERNA от режиссера Алана Бадоева.

Дата: 19 октября 18:00

Место: Stereo Plaza, проспект Валерия Лобановского, 119

Билеты: от 699 грн

Концерт Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская и заслуженный артист Украины Михаил Грицкан с начала полномасштабного вторжения объединились в большой благотворительный тур "ВОЛЯ". За 2 года артисты дали более 250 концертов в разных уголках Украины и мира. Из своих благотворительных концертов дуэт направил около 5 млн грн в помощь Украине.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступят с эксклюзивной концертной программой вживую в сопровождении музыкальной группы "ГРАНД". Дуэт исполнит всеми любимые хиты: "Україна - це ми", "Чорний велюр", "Романсеро", "100 тисяч кроків", "Королева натхнення" и другие.

Дата: 20 октября

Место: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Билеты: 750-3500 грн

Концерт Оли Поляковой

Оля Полякова уже традиционно, начиная с 2016 года (кроме 2022), выступает 26 октября во Дворце спорта с грандиозной программой. Ее выступление станет квинтэссенцией нового украиноязычного репертуара за последние 2,5 года. Режиссером шоу, как и предыдущих, стал Герман Ненов.

Этот концерт Поляковой будет отличаться от предыдущих, прежде всего, своей тональностью. Если вам в последнее время не хватало танцевального вайба, характерного для Оли, вы, наконец, его увидите в новой концертной программе, в которую войдут новые хиты от шведских композиторов и будущий, уже второй, украиноязычный альбом.

Дата: 26 октября

Место: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Билеты: 500-3000 грн

Концерт хора им. Г. Веревки

Хор им. Г. Веревки выступит 27 октября во Дворце "Украина" с новой концертной программой. Это наша легенда и национальное достояние. Он уже 80 лет радует своих поклонников. Это уникальная творческая формация, знакомящая мир с украинским музыкальным наследием и культурой.

Коллектив состоит из трех разных творческих групп: хоровой, оркестровой и танцевальной. Каждая из них полноценно воспроизводит вокально-музыкальную и танцевально-народную культуру всех регионов Украины. Гостей концерта ожидает неповторимая атмосфера, волшебное пение, зажигательные танцы, виртуозный оркестр и, конечно же, украинские песни. И все это в исполнении 100 артистов хора Веревки.

Дата: 27 октября 18:00

Место: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Билеты: 400-1000 грн

Группы "Скрябин" – 35. Вечер памяти Кузьмы

В столице 30 октября состоится концерт "Группа "Скрябин" — 35. Вечер Памяти Кузьмы".

Коллектив продолжает чтить память своего фронтмена Андрея Кузьменко. В этот раз вы услышите любимые песни, на которых выросло не одно поколение украинцев, в сопровождении симфонического оркестра. Это придаст композициям группы большую глубину и позволит взглянуть на них с другой стороны.

Песни, которые прозвучат на концерте: "Спи собі сама", "Старі фотографії", "Шампанські очі", "Кольорова", "Не треба" и другие.

Дата: 30 октября 19:00

Место: Центр культуры и искусств КПИ пр-т Берестейский, 37

Билеты: 400-1490 грн

Спектакль "Черный квадрат: Ищу мужчину на каждый день"

Лирическая комедия "Ищу мужчину на каждый день" о любви, которая бывает разной и у каждого она проявляется по-своему. Любовь есть. Она живет у нас. Ради нее люди готовы делать просто безумные и нереальные вещи. И как мало нужно времени, чтобы понять и почувствовать "что такое любовь? И с чем ее едят?!!" Очень легкое представление, где нет лишних сюжетных линий. Подходит для тех, кто любит романтику (на грани со сказкой) и happy end. Без пошлости, но с эротическими моментами, без большого философского смысла, но темы представления близки каждому из нас. Сюжет не так прост, как может показаться, и в этом его изюминка.

Дата: 29 октября 18:30

Место: Atlas ул. Сечевых Стрельцов 37-41

Билеты: 500-700 грн

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