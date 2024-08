Концерты, спектакли, балет: топ-10 культурных событий Киева в августе

Спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат"

Знаменитый театр импровизации "Черный квадрат" радует зрителей на протяжении многих лет. Его комедийные представления не только развлекают, но и заставляют задуматься о подлинных ценностях жизни. Каждую среду и субботу зрители могут узнать себя в комических сюжетах представлений, ведь они посвящены любви, сексу и дружбе обычных людей.

В ближайшее время состоятся следующие представления театра: 10 августа – "Игры для взрослых", 14 августа – "Пикник озабоченных", 17 августа – "Медовый месяц", 21 августа – "Topless. Все включено", 28 августа – "Свингеры или…" .

Место: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 350-690 грн

Опера "Наталка Полтавка" Миколы Лысенко

Национальная опера Украины начинает свой 157-й театральный сезон необычно рано. И очень символично, что он открывается нашим родным – жемчужиной украинского оперного искусства "Наталкой Полтавкой" Миколы Лысенко.

Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки – так в спектакль вошел известный мем о курице.

В ролях: Анастасия Почтенная (Наталка Полтавка), Наталья Кисла (Терпелиха, ее мать), Дмитрий Кузьмин (Петр, любимый Наталчин), Сергей Пащук (Возный, жених Наталчин), Владимир Тышков (Выборный), Александр Бойко (Николай, дальний родственник) Терпилишин). Дирижер – Николай Дядюра.

Дата: 10 августа

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 800-1000 грн

Балет "Вечера на хуторе возле Диканьки"

Балет Евгения Станковича "Вечера на хуторе возле Диканьки" в постановке Виктора Литвинова. Увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками оживает в виде балета. В главных ролях: Карина Тельвар (Оксана), Даниил Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха, Царица), Даниил Силкин (Черт), Никита Кайгородов (Дяк) и другие. Дирижер – Виктор Олейник.

Дата: 11 августа

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 600-1000 грн

Концерт группы "Шпилясті кобзарі"

"Шпилясті кобзарі" – это уникальный проект, объединяющий колорит украинской музыки с мотивами золотых хитов, звуки народного инструмента с электронными танцевальными композициями. Состав гурппы: Ярослоав Джусь (художественный руководитель и лидер группы), Владимир Викарчук, Сергей Потиенко, Юрий Миронец. Их лозунг – "Бандура – это круто!" и в их руках она действительно звучит круто.

Группа радостно приглашает на свой летний концерт. Ребята соскучились по зрителям и готовы зарядить всех позитивом и хорошим настроением. Для них это выступление особое, ведь они давно не имели возможности собраться вместе в полном составе. Так что им уже очень хочется приехать в столицу и подарить поклонникам свое творчество.

На концерте можно будет насладиться современным звучанием народного инструмента, лучшими мировыми хитами, любимыми украинскими песнями, инструментальными джазовыми и рок-композициями.

Дата: 10 августа

Место: Docker-G pub г. Киев, ул. Игоревская/Набережно-Крещатицкая, 13/5

Билеты: от 250 грн

BASS SISTERS

10 августа состоится интересное музыкальное мероприятие Bass Sisters, которое объединит мощную женскую энергию и качественный саунд.

Гостей ждет выступление не только киевских талантов, но и гостей из других городов Украины: Astro Kate из Ужгорода и Iskra из Львова. Также на сцене выступят киевские Votuma [Aplay], Dudka [diff!rant, dnb.in.ua] и AlterVS [Calavera Promo].

Дата: 10 августа

Место: V'YAVA на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1 (Сад Бажань, от главного входа справа до оранжереи)

Билеты: от 250 грн

Summer Anime&K-pop Fest

Этот фестиваль объединит любителей аниме, k-pop и всей азиатской поп-культуры.

Во время мероприятия можно будет пообщаться с единомышленниками, сделать фото с косплеерами и любимыми персонажами, насладиться песнями от приглашенных специальных гостей из Японии и Украины, поиграть в игры и принять участие в конкурсах, приобрести эксклюзивный мерч на аниме и K-pop-ярмарке, чтобы пополнить свою коллекцию, и еще многое другое.

Дата: 13 августа

Место: МЦКМ (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Билеты: 390 — 990 грн

Концерт Ziferblat

В августе ждет уникальная возможность насладиться интеллигентной рок-музыкой и безудержной энергией на концерте группы Ziferblat.

Группа приобрела популярность после выхода дебютного альбома "Перетворення" в 2023 году, покорив сердца слушателей и музыкального комьюнити.

С момента выхода пластинки ребята стали победителями в категории "Лучшие новые имена альтернативной музыки" Независимой украинской премии Музвар. Осенью группа была номинирована в трех категориях Megogo: "Альтернативный Инди-артист года", "Клип года" и "Альбом года". А в начале 2024 года Ziferblat занял второе место в соревновании за право представлять Украину на "Евровидении" с песней Place I Call Home.

Дата: 16 августа

Место: V'YAVA на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова 1 (Сад Бажань, от главного входа справа до оранжереи)

Билеты: от 500 грн

Концерт Макса Барских

После успешного выступления в столичном Дворце спорта Макс Барских снова радует своих фанов. На этот раз музыкант выступит под открытым небом.

В рамках концерта будет действовать благотворительная инициатива певца meet & greet, благодаря которой каждый желающий, который приобретет специальный билет-донат в размере 5 тыс. грн, сможет не только встретиться с артистом, сделать фото и взять автограф, но и помочь украинским защитникам. Все средства по инициативе будут направлены на целевые нужды ВСУ.

Дата: 23 августа

Место: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Билеты: 1199–5500 грн

Концерт Нино Катамадзе

25 августа в Киеве выступит Нино Катамадзе – одна из самых ярких современных певиц из Грузии, известная своим уникальным голосом и виртуозными импровизациями. Ее стиль – это неповторимое сочетание джаза, фолка и рока, которое увлекает сердца слушателей по всему миру. Нино поет исключительно на грузинском языке, а единственная песня, которую она исполняет на другом языке, – это украинский "Чорнобривці".

В концертной программе вы услышите любимые хиты певицы: "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko", а также ранее не исполнявшиеся песни.

Дата: 25 августа

Место: KURENI (Парковая дорога, 4)

Билеты: от 600 грн

Концерт ЩукаРиба Band

Коллектив ЩукаРиба известен своим мастерством совмещать традиционное украинское пение с современными музыкальными стилями. В коллаборации с киевскими музыкантами Ярославом Татарченко (Тонка, bunht), Евгением Пугачевым и Михаилом Бирченко (Hyphen Dash) он создает альтернативное звучание фолька, популяризируя украинскую традиционную музыку. На концерт к ним также присоединятся саксофонист Тони Стенько и трубач Алексей Павлечко, придающий концерт особого шарма.

Августовское выступление станет настоящим праздником для любителей аутентичной и современной музыки. Не упустите возможность погрузиться в магию украинского фольклора в новом, неожиданном звучании.

Дата: 30 августа

Место: V'YAVA на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова 1 (Сад Бажань, от главного входа справа до оранжереи)

Билеты: от 400 грн

Читайте также: