Куда пойти: культурные события Киева в ноябре

Самый большой фестиваль украинских вин

9–10 ноября в 1-м павильоне ВДНХ состоится 21-й фестиваль сыра и вина – Kyiv Food and Wine Festival. Гостей ждет насыщенная программа, посвященная украинским винам и крафтовым сыроварам.

В этом году 30 виноделов со всей Украины представят свои вина лично, и большинство из них можно будет продегустировать бесплатно. Также на фестивале будет большой маркет сыра, где крафтовые производители представят свои уникальные продукты.

В рамках фестиваля пройдут лекции в винной школе, где эксперты поделятся секретами виноделия и сыроделия, а также мастер-классы.

Часть средств от продажи билетов традиционно передадут в поддержку ВСУ.

Когда: 9–10 ноября 11:00 – 21:00

Где: ВДНХ, пр. Академика Глушкова, 1 (1-й павильон)

Билеты: от 300 грн

Мюзикл варьете "Рояль"

Варьете "Рояль" – это вечер для взрослых со звездной вокалисткой Lida Lee в уютной атмосфере. В стоимость билета входит посещение шоу и напиток на выбор.

Это единственное клубное шоу в Украине, которое длится почти пять лет, и в нем уже выступали десятки известных украинских артистов. Постановкой шоу занимаются хореографы проекта "Танцы со звездами".

Часть прибыли от шоу традиционно направляется на поддержку ВСУ.

Когда: 15 и 29 ноября 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 940-1940 грн

Концерт группы ROHATA ZHABA

10 ноября харьковская группа выступит в Киеве с презентацией нового альбома "От Людей для Людей". Это будет путешествие в мир, где желания могут стать проклятием, а сны обретают мистическую силу, говорят музыканты. Во время киевского концерта они обещают погрузить слушателей в музыкальный бестиарий с атмосферой настоящего колдовства.

Часть средств по продаже билетов будет передана в поддержку бригады НГУ "АЗОВ".

Когда: 10 ноября 18:30

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41)

Билеты: от 490 грн

Балет "Снежная королева"

21 ноября состоится балет "Снежная королева" по мотивам одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Основа спектакля – музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов.

Премьера балета в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик – Алексей Баклан, художник-постановщик – Станислав Петровский, художник костюмов – Наталья Кучеря) состоялась в 2016 году и сразу привлекла внимание ценителей балета. В конце 2022 года творческая группа театра произвела переосмысление музыкальной составляющей балета – были изъяты фрагменты произведений русских авторов и заменены работами других композиторов. Соответственно произошли изменения и в хореографии.

Премьера обновленной "Снежной Королевы" состоялась 23 декабря 2022 года. На этот раз в исполнительском составе заявлены: Кристина Шишпор (Снежная Королева), Екатерина Курченко (Герда), Сергей Кривоконь (Кай – премьера) и другие.

Дата: 21 ноября, 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко (ул. Владимирская, 50)

Билеты: 600–1 000 грн

Концерт DOROFEEVA

22 ноября DOROFEEVA выступит с сольным концертом во Дворце спорта. Он завершит большой осенний концертный тур артистки.

Певица представит свою новую программу. Она исполнит всеми любимые хиты: "Кохаю, але не зовсім", "Щоб не було", "А я все плакала", "Хай пишуть", "Хартбіт", а также синглы из нового альбома.

Когда: 22 ноября 19:00

Где: Дворец спорта (Спортивная площадь, 1)

Билеты: 90-10000 грн

Опера "Норма"

22 ноября в Нацопере покажут оперу Винченцо Беллини "Норма". В своем знаменитом произведении, которое считается абсолютным музыкальным шедевром, композитор многогранно раскрыл характер главной героини – сильной, страстной женщины, которая горячо и безоговорочно любит и глубоко страдает. Жемчужиной оперы является молитва Нормы "Casta diva" – одна из лучших мелодий, когда-либо созданных на протяжении всей истории музыкального искусства…

В титульной партии звезда мировой оперной сцены, ведущая солистка Национальной оперы Украины – Людмила Монастырская. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Поллион), Ирина Петрова (Адальжиза), Сергей Ковнир (Оровез). Наталья Николаишин (Клотильда) и Александр Дяченко (Флавий).

Дата: 22 ноября, 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко (ул. Владимирская, 50)

Билеты: 400–1 000 грн

Спектакль "Похоже на счастье"

Спектакль "Похоже на счастье", созданный по пьесе П. Пальмада и К. Дютюрона "Беглецы", рассказывает ироническую и трогательную историю двух женщин, которые сбежали от одиночества и отправляются в совместное путешествие. Марго и Клод, совершенно разные по характеру, случайно встречаются, но становятся важными друг для друга.

Спектакль был удостоен главной театральной премии "Киевская пектораль", а Ада Роговцева получила награду за лучшую женскую роль за образ Клода. Режиссером постановки выступила дочь легендарной актрисы Екатерина Степанкова.

Когда 23 ноября 18:00

Где: НМАУ им. П. Чайковского (ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11)

Билеты: от 200 грн

Балет "Венский вальс"

В Национальной опере покажут один из самых ярких балетных спектаклей театра "Венский вальс" на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа в постановке Анико Рехви.

В главных ролях заявлены: Александр Скулкин (Франс), Александра Панченко (Аннель), Илона Кравченко (Карла) и другие.

Дата: 30 ноября, 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко (ул. Владимирская, 50)

Билеты: 400–1 000 грн

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