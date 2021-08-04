Куда пойти на День независимости: фестиваль новой украинской культуры в Киеве

Куда пойти на День независимости: фестиваль новой украинской культуры в Киеве

На фестивале кроме выступлений артистов будут представлены коллаборации современных украинских авторов, музыкантов, стрит-артистов.

В 30-й День независимости, 24 августа, состоится первый фестиваль новой украинской культуры СПАЛАХ. Локация фестиваля — берег Днепра на Трухановом острове.

Фестиваль — это совершенно новый этап развития СПАЛАХа, из документального сериала о новой украинской культуре превратился в ежегодный фестиваль. Отныне СПАЛАХ станет не только площадкой для выступлений, но и платформой для коллабораций современных украинских авторов, музыкантов, стрит-артистов и других представителей современного культурного процесса.

Среди участников — "Вагоновожатые", Cape Cod, Люси, Komissiya, Лилу45, Zbaraski, Hyphen Dash, Sera Sheer, Lucas Bird и другие, а также секретные гости, которых организаторы раскроют позже.

Cape Cod/Пресс-служба

Люси/Пресс-служба

Кроме двух музыкальных сцен на фестивале будет маркет актуальных украинских брендов, стрит-арт-пространство и другие активности. Фест продлится весь день, стоимость билета — 500 грн.

Напомним, СПАЛАХ — это документальный сериал о новой украинской культуре и ее современных героях и героинях от медиа СЛУХ. Каждая серия раскрывает важную тему - от феномена украинской поп-музыки и клипмейкинга в кино до комедии, стрит-арта и локальных брендов одежды.

Для сериала было снято более 100 интервью, а его героями и героинями стали Святослав Вакарчук, Дмитрий Монатик, Юрий Бардаш, Роман Винтон (Майкл Щур), Ната Жижченко, "ДахаБраха", Влад Яма, Евгений Клопотенко, Антонио Лукич, Алексей Потапенко, Иван Дорн, Андрей Данилко, Гео Лерос, Алан Бадоев, Vivienne Mort, Ukrainian Fashion Week, KSENIA SCHNAIDER, рестораторы Дмитрий Борисов, Миша Кацурин, основатели CLOSER, Veselka, "Культура Звука", "Планета кино" и многие другие представители украинской культуры.

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