Куда пойти на выходных: самые интересные культурные события в Киеве 2 -3 августа

Концерт "Музыкальная Платформа Украины"

Большой концерт-съемка "Музыкальная Платформа Украины" ко Дню Независимости Украины в МЦКИ "Октябрьский дворец". На сцене в этот вечер выступят Александр Пономарев, группа ТИК, Максим Бородин, MELOVIN, DISCOMAN, Оксана Билозир, группа 100лица, Wellboy, Злата Огневич, KOLABA, Тоня Матвиенко, BRYKULETS, ЛАМА и другие. Телеверсия события выйдет 24 августа в 23:00 на телеканале 1+1. Это единственный концерт, который снимают в этом году для телевидения.

Дата: 2 августа, 17:30

Место: МЦКИ "Октябрьский дворец"

Билеты: от 400 грн

Джазовый Sting на крыше (The Impressions Jazz Quintet)

На вечерней террасе D12 мировые рок-хиты Стинга зазвучат по-новому - в изящном джазовом обрамлении. В этот вечер знакомые мелодии приобретут новые оттенки - глубокие, чувственные и искренние, благодаря таланту ведущих джазовых исполнителей Украины. В программе - легендарные композиции, которые давно стали частью музыкальной истории: Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Desert Rose, Every Breath You Take, Fragile и другие любимые песни.

Дата: 2 августа, 19:00

Место: терраса D12

Билеты: 490-990 грн

"Киномузыка над городом" - Kyiv Mozart Orchestra

Это вечер, где музыка любимых фильмов оживает в живом исполнении Kyiv Mozart Orchestra. Это шанс увидеть Киев глазами режиссера, композитора и зрителя одновременно - сквозь призму невероятной киномузыки, бережно подобранной именно для этого события. На сцене прозвучат настоящие шедевры: саундтреки из Interstellar, Inception, Крестного отца, Игры престолов, Bridgerton, La La Land, Moulin Rouge - и это только начало списка. Зрители окунутся в компанию музыкальных гениев - Ганса Циммера, Джастина Гурвица, Джона Уильямса, Джеймса Хорнера. Это не просто концерт - это кино, которое звучит.

Дата: 2 августа, 19:00

Место: крыша ЦУМ

Билеты: 400-1190 грн

Electroperedachi Vice City (X-Park)

Это двухдневный технофестиваль у воды в стиле Vice City. Дресс-код события - Vice City. На двух сценах выступит более 30 артистов. В line-up: Metodi Hristov (BG), Nakadia (TH), Monastetiq, Nadai, Paul Meise, Marteli, Staylen, Noff, Boosiv (live), Neumateria (live), Xenia Torino, Abradan, Kyiv2c, Sagan, Maxim Vortex b2b Semerich, Odeum (UA), Sasha Storm b2b Maria Rodina, Artem Sky (live) и др.

Дата: 2-3 августа, 12:00

Место: X-Park

Билеты: от 800 грн

Сад Синтез

В первую субботу августа столица погрузится в прекрасную музыкальную атмосферу, где электроника соединится с поэзией, а ритмы IDM и рейва сплетутся с глубиной ощущений и танцем. Garden Синтез - это не просто концерт, а пространство для тех, кто ищет в музыке больше, чем просто звук - ищет эмоцию, смысл и новое состояние. В этот вечер на сцене выступят: столичный intelligent-pop проект "Тонка", днепровский дуэт KURS VALÜT - создатели уникального жанра "днепропоп", а также опытный электронный коллектив Hidden Element, который более десятилетия формирует сцену. Особую динамику придаст живой барабан в

Дата: 2 августа, 19:00

Место: культурное пространство "В’ЯВА" на ВДНХ

Билеты: 350-700 грн

Сад Синергия

У «В’ЯВІ» этот вечер наполнят три стихии, три голоса поколения — BARYK, BURLA и 100лица. 100лица — группа, превращающая выступление в волну эйфории. Их песни «Покохай мене», «Вечорниці», «Кучері», «Танцюєш і плачеш» — это о любви, ритме и искренней энергии, заряжающей толпу. BARYK — исполнитель с тонким лирическим нервом. Его композиции «Твоє серце», «Садок вишневий коло хати», «Війни» — это музыка, затрагивающая глубочайшие эмоции. BURLA - репер с пульсом огня. Его треки «Руський корабль», «Молитва солдата», «Рідна» стали гимнами веры, силы и несокрушимости нашего народа.

Дата: 3 августа 2025 года, 19:00

Место: культурное пространство "В’ЯВА" на ВДНХ

Билеты: 350-800 грн