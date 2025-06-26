Куда пойти на выходных: топ-3 фестивалей в Киеве

Куда пойти на выходных

Реклама

Фестиваль «Певческое поле»

С 27 по 29 июня в Киеве состоится фестиваль Певческое поле, которое начинает серию регулярных событий, которые будут проходить дважды в месяц в течение лета и осени на певческом поле в столице. Он объединяет все формы искусства – от народного и классического до современного, уличного и экспериментального. В программе: выступления музыкальных и театральных коллективов, хореографические номера, фэшншоу, художественные выставки, диджей-сеты, перформансы.

Для гостей события будут выступать украинские группы — RIDNI, Franko', Janeuary, Povin', До 7 Неба, Kanva и ANNA MARIA, которые своей музыкой поддерживают украинцев в сложные времена.

Кроме того, ожидаются выступления творческих и художественных коллективов, фольклорных и вокальных ансамблей, студенческих групп, академического духового и военного оркестра.

Реклама

Когда: 27–29 июня, пятница: с 12:00 до 21:00, суббота и воскресенье: с 10:00 до 21:00

Где: Певческое поле, Киев. ул. Лаврская 41

Вход: свободный

Фестиваль «Культ Киева»

от 26 по 29 июня в киевском Малом театре уже второй раз состоится камерный фестиваль локального искусства «Культ Киева», посвященный столице, его культуре и знаковым фигурам.

Реклама

Нынешний фокус - Киев шестидесятников. Команда Малого театра обращается в поколение, которое через литературу, кино, музыку, визуальное искусство и ежедневное сопротивление создавало образ города, актуальный и сегодня. Организаторы смотрят на их творчество не как музейный экспонат, а как живую часть городской жизни — и стремятся передать этот взгляд посетителям. Эта идея отражает и визуальное решение фестиваля: выбран подход деконструкции картин шестидесятников — будто «раскладывая» знакомые образы на детали, чтобы взглянуть на них по-новому.

Гостей будут ждать музыкальные выступления, лекции, выставка визуального искусства, чтение прозы и поэзии шестидесятников, экскурсии по Киеву, просмотр документальной ленты «Алла Горская. Штрихи к портрету», театральные спектакли («Холодная мята» по чувственным рассказам Григория Тютюнника режиссера Анны Арт, камерная опера «Стус. Прохожий» музыкально-театрального коллектива «DakhTrio» и поэтическое путешествие «Неутихающие» режиссера Марии Боривитра» с Еленой Зарецкой – художницей и внучкой Аллы Горской и Виктора Зарецкого. Кроме того, состоится ярмарка локальных брендов и благотворительный аукцион.

Лекции и события в рамках фестиваля будут посвящены отдельным произведениям, местам или проявлениям культуры шестидесятников.

Образовательная программа фестиваля – одна из ключевых его частей. Каждый и каждая сможет вдумчиво прочесть стихотворение о Киеве, погрузиться в один музыкальный альбом 60-х, посмотреть фрагменты украинского поэтического кино или посетить камерную выставку.

Реклама

Когда: 26–29 июня

Где: киевский Малый театр, Киев, ул. Олеся Гончара, 33

Вход: от 300 грн

Garden Beer Weekend

В культурном пространстве «ВЯВЛЕНИЕ» 27–29 июня состоится пятый Garden Beer Weekend. В программе крафтовые пивоварни со всей Украины, большая концертная сцена, дегустации, лекции, конкурсы, подарки и специальные развлечения для детей и взрослых.

Реклама

Молодые группы, сольные артисты и диджеи откроют каждый день фестивалю, представляя новую волну украинской музыки. А завершать дни хорошо известные каждому хедлайнеры, представляющие разные поколения украинской сцены.

Пятница, 27 июня — группа «ТАК А ШО ТЫ?», известная своими зажигательными вечеринками. Olvipmiss, XXV кадр и NOVIK будут микшировать золотые треки 80-х, 90-х и 2000-х — от караоке-бенгеров до танцевальной классики.

Вместе с тем малую сцену зажгут: Teruko, Vara, Moona Loa и Feerica.

Суббота, 28 июня — EL Kravchuk, культовый поп-артист 90-х и 2000-х, чей репертуар охватывает сразу несколько музыкальных эпох.

Реклама

Кроме этого, в субботу впервые с сольным концертом выступит Yarem4uk, известный такими работами как «Работа не волк», «По 50», «Пиво».

Воскресенье, 29 июня — Виктор Павлик — народный артист Украины, голос которого знаком каждому украинцу, автор десятков хитов и вечных песен: «Ты нравишься мне», «Шикидым», «Ни обещаний, ни прощений» и других, а также Дядя Жора — главный Дядя страны, шоумен, шоумен.

Компанию им на сцене в этот день составят: Marsel. G, Dimitri, Emuna, PURÁ и Я, Тоня.

Когда: 27–29 июня

Реклама

Где: культурное пространство «ВЯВЛЕНИЕ» — ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1 (главный вход, справа к оранжерее).

Вход: от 350 грн