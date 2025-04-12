Куда пойти: самые интересные культурные события в апреле

FIÏNKA

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Выбирайте отзываемые события — и не упустите свой момент.

Тоня Матвиенко — день рождения на сцене Osocor Residence

12 апреля заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко отметит свой день рождения большим сольным концертом в киевском Osocor Residence. В этот праздничный вечер прозвучат ее самые известные песни — «Кульбаби», «Я нікому тебе не віддам», «А може ти…», «Сік землі», «Тобі» и другие — глубокие, мелодичные и искренние, как сама артистка.

Гостей ждет живая музыка, премьеры, камерная атмосфера и благотворительный аукцион в поддержку ВСУ. Это будет вечер теплых слов, сильных голосов и особой энергии — настоящее музыкальное празднование вместе с Тоней.

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Когда: 12 апреля

Где: Osocor Residence

Вход: 600–1200 грн.

DOROFEEVA — большой сольный концерт во Дворце спорта на бис

12 апреля DOROFEEVA на сцене Дворца спорту — на бис. После прошлогоднего аншлага певица возвращается с новым шоу: еще больше света, танца, эмоций и хитов.

Раздаются «Хартбіт», «a tebe…», «gorit», «Хай пишуть», «У твоїй душі», «Кохаю, але не зовсім» — песни, давно ставшие частью плейлистов и живых выступлений.

Когда: 12 апреля

Где: Дворец Спорта

Вход: 900–30 000 грн.

KADNAY — премьера альбома

18 апреля на сцене Origin Stage группа KADNAY представит свой новый альбом «Квітами на глибині». Гостей ждет особое шоу в расширенном составе из 12 музыкантов — с новыми песнями и обновленными версиями уже знакомых треков.

Это будет магический вечер — о глубине чувств, музыке, расцветающей вживую, и тот самый неповторимый вайб KADNAY.

Когда: 18 апреля

Где: Origin Stage

Вход: 590–1190 грн.

FIÏNKA — этно, электроника и глубина украинской культуры

24 апреля на сцене ORIGIN STAGE FIÏNKA представит шоу, где аутентичность и технологии сольются в мощную музыкальную энергию. Это будет настоящее путешествие через украинские традиции — с электронными битами, этническими инструментами и текстами о нашей идентичности.

Шоу обещает не только звучать, но и выглядеть ярко: визуальные эффекты создадут полное погружение в атмосферу новой украинской культуры.

Когда: 24 апреля

Где: Origin Stage

Вход: 590–1590 грн.

Мирослав Скорик в джазе — концерт-перформанс в Доме архитектора

24 апреля в концертном зале «Дом архитектора» состоится вечер, посвященный джазовому миру Мирослава Скорика. Его музыку на этот раз исполнят «Київські солісти» — оркестр с международной репутацией, звучащий одинаково мощно как в Нью-Йорке, так и Киеве.

За пультом — Антоний Кедровский, дирижер нового поколения, который придаст классике драйва и современный ритм.

Когда: 24 апреля, 18:30

Где: Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Вход: 250–700 грн.

SHUMEI — первый концерт нового сезона в Osocor Residence

25 апреля на сцене Osocor Residence состоится открытие концертного сезона под открытым небом вместе с SHUMEI. Олег Шумей, чей голос уже давно звучит в плейлистах миллионов, готовит вечер с лучшими хитами — от «Тривоги» и «Біля тополі» до «Стерви», «Дзвонів» и других эмоциональных композиций.

Это шанс услышать вживую песни, которые стали саундтреками нашего настоящего, и почувствовать музыку, говорящую прямо к сердцу. Готовьтесь к вечеру драйва, искренности и глубоких ощущений — именно то, что нужно весной.

Когда: 25 апреля

Где: Osocor Residence

Вход: 500–2000 грн.

Варьете «Рояль» — мюзикл в формате динер-шоу

Варьете «Рояль» — единственное клубное шоу Киева, которое уже более пяти лет обольщает публику, стирает границы между танцем и соблазном и дарит атмосферу современному кабаре. Это мюзикл в формате динер-шоу с постановками хореографов «Танцев со звездами» и вокалом Lida Lee.

Музыка, танец и вино — каждый гость получает не только выступление, но и напиток (бутылка вина или просеко на двоих). Часть средств из шоу направляется на поддержку ВСУ. Если хотите увидеть настоящую магию — берите билеты и готовьтесь к незабываемому вечеру.

Когда: 25 апреля

Где: Caribbean Club

Вход: 1090–2490 грн (в стоимость билета входит напиток)

Мия Рамари — первый сольный концерт в Киеве

Ставший сенсацией еще до релиза хит «Между серыми днями» — лишь один из аргументов, почему стоит быть на дебютном концерте Мии Рамари 25 апреля в клубе Atlas. Новая звезда украинской сцены покорила TikTok, стримингы и сердца слушателей искренностью, чувствительным индипопом звучанием и узнаваемой манерой.

В лайв-программе прозвучат «Нема любові», «Не дивись на мене», «Чому я не собака?», «Свідомість» и другие уже ставшие хитами песни.

Когда: 25 апреля

Где: Atlas

Вход: 590–1590 грн.

O.Torvald — двойной концерт и день рождения Жени Галича в ORIGIN STAGE

29 апреля, в свой день рождения, Женя Галич вместе с O.Torvald играет особый концерт на сцене ORIGIN STAGE. В программе знакомые хиты, новый сольный проект фронтмена и дебют гитариста группы Дениса Рылькова с проектом «Денди».

А 30 апреля — еще одно выступление, но с другой программой. Два дня музыки, премьер и праздничной атмосферы, которую точно не следует пропускать.

Когда: 29 и 30 апреля

Где: Origin Stage

Вход: 700–1800 грн.

Выбирайте отзывающиеся события — и проживите этот месяц в ритме живой музыки, мощных голосов и важных встреч.