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- Киевские Новости
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Куда пойти: самые интересные культурные события в апреле
В апреле Киев наполнен сильными эмоциями и событиями, которые следует прожить. В афише месяца — благотворительные концерты, масштабные шоу, яркие дебюты, выставки с историей и звучащий сердцем джаз.
Выбирайте отзываемые события — и не упустите свой момент.
Тоня Матвиенко — день рождения на сцене Osocor Residence
12 апреля заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко отметит свой день рождения большим сольным концертом в киевском Osocor Residence. В этот праздничный вечер прозвучат ее самые известные песни — «Кульбаби», «Я нікому тебе не віддам», «А може ти…», «Сік землі», «Тобі» и другие — глубокие, мелодичные и искренние, как сама артистка.
Гостей ждет живая музыка, премьеры, камерная атмосфера и благотворительный аукцион в поддержку ВСУ. Это будет вечер теплых слов, сильных голосов и особой энергии — настоящее музыкальное празднование вместе с Тоней.
Когда: 12 апреля
Где: Osocor Residence
Вход: 600–1200 грн.
DOROFEEVA — большой сольный концерт во Дворце спорта на бис
12 апреля DOROFEEVA на сцене Дворца спорту — на бис. После прошлогоднего аншлага певица возвращается с новым шоу: еще больше света, танца, эмоций и хитов.
Раздаются «Хартбіт», «a tebe…», «gorit», «Хай пишуть», «У твоїй душі», «Кохаю, але не зовсім» — песни, давно ставшие частью плейлистов и живых выступлений.
Когда: 12 апреля
Где: Дворец Спорта
Вход: 900–30 000 грн.
KADNAY — премьера альбома
18 апреля на сцене Origin Stage группа KADNAY представит свой новый альбом «Квітами на глибині». Гостей ждет особое шоу в расширенном составе из 12 музыкантов — с новыми песнями и обновленными версиями уже знакомых треков.
Это будет магический вечер — о глубине чувств, музыке, расцветающей вживую, и тот самый неповторимый вайб KADNAY.
Когда: 18 апреля
Где: Origin Stage
Вход: 590–1190 грн.
FIÏNKA — этно, электроника и глубина украинской культуры
24 апреля на сцене ORIGIN STAGE FIÏNKA представит шоу, где аутентичность и технологии сольются в мощную музыкальную энергию. Это будет настоящее путешествие через украинские традиции — с электронными битами, этническими инструментами и текстами о нашей идентичности.
Шоу обещает не только звучать, но и выглядеть ярко: визуальные эффекты создадут полное погружение в атмосферу новой украинской культуры.
Когда: 24 апреля
Где: Origin Stage
Вход: 590–1590 грн.
Мирослав Скорик в джазе — концерт-перформанс в Доме архитектора
24 апреля в концертном зале «Дом архитектора» состоится вечер, посвященный джазовому миру Мирослава Скорика. Его музыку на этот раз исполнят «Київські солісти» — оркестр с международной репутацией, звучащий одинаково мощно как в Нью-Йорке, так и Киеве.
За пультом — Антоний Кедровский, дирижер нового поколения, который придаст классике драйва и современный ритм.
Когда: 24 апреля, 18:30
Где: Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7
Вход: 250–700 грн.
SHUMEI — первый концерт нового сезона в Osocor Residence
25 апреля на сцене Osocor Residence состоится открытие концертного сезона под открытым небом вместе с SHUMEI. Олег Шумей, чей голос уже давно звучит в плейлистах миллионов, готовит вечер с лучшими хитами — от «Тривоги» и «Біля тополі» до «Стерви», «Дзвонів» и других эмоциональных композиций.
Это шанс услышать вживую песни, которые стали саундтреками нашего настоящего, и почувствовать музыку, говорящую прямо к сердцу. Готовьтесь к вечеру драйва, искренности и глубоких ощущений — именно то, что нужно весной.
Когда: 25 апреля
Где: Osocor Residence
Вход: 500–2000 грн.
Варьете «Рояль» — мюзикл в формате динер-шоу
Варьете «Рояль» — единственное клубное шоу Киева, которое уже более пяти лет обольщает публику, стирает границы между танцем и соблазном и дарит атмосферу современному кабаре. Это мюзикл в формате динер-шоу с постановками хореографов «Танцев со звездами» и вокалом Lida Lee.
Музыка, танец и вино — каждый гость получает не только выступление, но и напиток (бутылка вина или просеко на двоих). Часть средств из шоу направляется на поддержку ВСУ. Если хотите увидеть настоящую магию — берите билеты и готовьтесь к незабываемому вечеру.
Когда: 25 апреля
Где: Caribbean Club
Вход: 1090–2490 грн (в стоимость билета входит напиток)
Мия Рамари — первый сольный концерт в Киеве
Ставший сенсацией еще до релиза хит «Между серыми днями» — лишь один из аргументов, почему стоит быть на дебютном концерте Мии Рамари 25 апреля в клубе Atlas. Новая звезда украинской сцены покорила TikTok, стримингы и сердца слушателей искренностью, чувствительным индипопом звучанием и узнаваемой манерой.
В лайв-программе прозвучат «Нема любові», «Не дивись на мене», «Чому я не собака?», «Свідомість» и другие уже ставшие хитами песни.
Когда: 25 апреля
Где: Atlas
Вход: 590–1590 грн.
O.Torvald — двойной концерт и день рождения Жени Галича в ORIGIN STAGE
29 апреля, в свой день рождения, Женя Галич вместе с O.Torvald играет особый концерт на сцене ORIGIN STAGE. В программе знакомые хиты, новый сольный проект фронтмена и дебют гитариста группы Дениса Рылькова с проектом «Денди».
А 30 апреля — еще одно выступление, но с другой программой. Два дня музыки, премьер и праздничной атмосферы, которую точно не следует пропускать.
Когда: 29 и 30 апреля
Где: Origin Stage
Вход: 700–1800 грн.
Выбирайте отзывающиеся события — и проживите этот месяц в ритме живой музыки, мощных голосов и важных встреч.