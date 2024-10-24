Куда пойти в Киеве: топ-5 культурных событий конца октября

26 октября – концерт Оли Поляковой

Оля Полякова уже традиционно, начиная с 2016 года (кроме 2022), выступает 26 октября во Дворце спорта с грандиозной программой. Ее выступление станет квинтэссенцией нового украиноязычного репертуара за последние 2,5 года. Режиссером шоу стал Сергей Неклева.

Этот концерт Поляковой будет отличаться от прошедших, прежде всего, своей тональностью. Если вам в последнее время не хватало танцевального вайба, характерного для Оли, вы, наконец, его увидите в новой концертной программе, в которую войдут новые хиты от шведских композиторов и будущий, уже второй, украиноязычный альбом.

Дата: 26 октября

Место: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Билеты: 500-3000 грн

27 октября – концерт хора им. Г. Веревки

Хор им. Г. Веревки выступит 27 октября во Дворце "Украина" с новой концертной программой. Это наша легенда и национальное достояние. Он уже 80 лет радует своих поклонников. Это уникальная творческая формация, знакомящая мир с украинским музыкальным наследием и культурой.

Коллектив состоит из трех разных творческих групп: хоровой, оркестровой и танцевальной. Каждая из них полноценно воспроизводит вокально-музыкальную и танцевально-народную культуру всех регионов Украины.

Гостей концерта ожидает неповторимая атмосфера, волшебное пение, зажигательные танцы, виртуозный оркестр и, конечно же, украинские песни. И все это в исполнении 100 артистов хора Веревки.

Звездными гостями вечера станут украинские артисты – Yarmak и Jerry Heil.

Дата: 27 октября 18:00

Место: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Билеты: 400-1000 грн

27 октября – опера "Кот в сапогах"

В Национальной опере Украины покажут оперу "Кот в сапогах" Ю. Шевченко. Яркая, как мультик, мелодичная, как мюзикл, старая, как мир, хорошая история, которая будет интересна как маленьким, так и взрослым зрителям.

Дата: 27 октября 15:00

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 400-1000 грн

30 октября – концерт группы "Скрябин"

В столице 30 октября состоится концерт "Группа "Скрябин" — 35. Вечер Памяти Кузьмы".

Коллектив продолжает чтить память своего фронтмена Андрея Кузьменко. В этот раз вы услышите любимые песни, на которых выросло не одно поколение украинцев, в сопровождении симфонического оркестра. Это придаст композициям группы большую глубину и позволит взглянуть на них с другой стороны.

Песни, которые прозвучат на концерте:"Спи собі сама", "Старі фотографії", "Шампанські очі", "Кольорова", "Не треба" и другие.

Дата: 30 октября 19:00

Место: Центр культуры и искусств КПИ пр-т Берестейский, 37

Билеты: 400-1490 грн

31 октября – балет "Венский вальс"

В Национальной опере Украины покажут балет "Венский вальс". Один из самых ярких балетных представлений театра на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа в постановке Анико Рехвиашвили.

Дата: 31 октября 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 600-800 грн

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