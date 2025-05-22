- Дата публикации
-
- Категория
- Киевские Новости
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 5 мин
Куда пойти в конце мая в Киеве: громкие концерты, глубокие истории и благотворительные инициативы
Конец мая в Киеве насыщен невероятными событиями. Группа "Друга Ріка" отметит юбилей альбома двумя концертами, Тина Кароль с эксклюзивным шоу и Ziferblat с первым концертом после выступления на "Евровидении".
Для тех, кто хочет провести время с семьей, идеальным выбором станет интерактивное Шоу Тесла или посещение первого в Украине музея миниатюр. Разнообразие событий для любого настроения – самое время отправиться в город!
Третье дыхание — интерактивная выставка для всей семьи
Более 50 инсталляций и семь тематических зон для детей и взрослых — чтобы лучше понять свои эмоции, научиться управлять ими или трансформировать их во внутреннюю поддержку и новое третье дыхание.
В программе выставки «Третье дыхание» — «Атлас эмоций» Пола Экмана, истории сердцем в 150 трубках, резервуар для прыжков по лужам, мурлыкающий кот-гигант, VR-путешествия и огромный цветок, расцветающий только вместе со зрителями.
Куратор проекта — психологиня Светлана Ройз. К созданию выставки присоединились Jerry Heil, Василий Байдак, Ярослава Магучих и ученые из США и Великобритании.
Выставка работает каждый день, кроме понедельника. Будни с 11:00 до 20:00. Выходные с 10:00 до 21:00.
Когда: до 1 июня, выставка работает ежедневно, кроме понедельника, будни – с 11:00 до 20:00;
Где: Культурное пространство M82
Вход: 150 грн / 75 грн для льготных категорий, дети до 7 лет и военные - бесплатно
Спектакли театра «Черный Квадрат»
В мае театр «Черный Квадрат» традиционно на сцене Caribbean Club с подборкой своих острейших комедий — о сексе, любви и все, о чем обычно стесняются говорить вслух.
В репертуаре — хиты «Не все любят порно», «21 минута до и после секса», «Кто кого хочет…?», «Две полоски или двойная любовь» и другие представления, которые заставят смеяться и задуматься одновременно.
Спектакли проходят каждую среду вечером и каждую субботу днем.
Когда: 24, 28 и 31 мая
Где: Caribbean Club
Вход: 390–850 грн
Ziferblat на «В’ЯВА»
23 мая группа Ziferblat – победители нацотбора на Евровидение-2025 – даст свой первый большой концерт в Киеве после выступления на международном конкурсе в Швейцарии. Шоу состоится на сцене пространства «В’ЯВА» и станет третьим выступлением группы на этой локации.
Ziferblat — группа нового поколения украинской музыки, соединившая в себе глубокий меломанский бекграунд каждого из участников и профессиональное звучание, мастерски дополненное чувственной лирикой в песнях.
В сете — конкурсная Bird of Pray, дуэт из Tember Blanche До сих пор и навсегда, хиты из дебютного альбома и впервые прозвучали песни из нового альбома группы.
Когда: 23 мая, 18:00 (открытие двери)
Где: Культурное пространство «В’ЯВА»
Вход: 750–2500 грн
Варьете «Рояль» — мюзикл в формате динер-шоу
Варьете «Рояль» — единственное клубное шоу столицы, уже пять лет сочетающее музыку, танец и соблазн в атмосферном вечере в стиле мюзикла.
Это динер-шоу с постановками хореографов «Танцев со звездами» и живым вокалом Lida Lee. В стоимости билета — бутылка вина или просеко на двоих, часть вырученных средств направляется на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Каждый номер — как глоток шампанского: искрящийся, смелый и по-хорошему удивительный. Это шоу, где каждое движение наполнено магией, а вечер дарит незабываемые эмоции.
Когда: 23 и 30 мая
Где: Caribbean Club
Вход: 1090–2490 грн (в стоимость билета входит напиток)
«Друга Ріка» с двумя концертами к годовщине альбома «Рекорды»
Группа «Друга Ріка» отметит 20 лет культового альбома «Рекорды» сразу двумя концертами под открытым небом — на живописных склонах Днепра.
В программе – знаковые песни, ставшие символами целой эпохи: «Відчиняй», «Три хвилини», «Так мало тут тебе» и другие любимые треки. Это будет вечер искренних эмоций и музыки, не теряющей силы с годами.
Событие имеет благотворительную цель — часть средств будет передана в поддержку ВСУ.
Когда: 24 и 25 мая
Где: Курени Концертные
Вход: 950–3500 грн
«Киевское ретро»: Late Night Show с Альбертом Цукренко и группой МОВА
Ко Дню Киева состоится украинское Late Night Show с ведущим Альбертом Цукренко и группой МОВА – вечер живой музыки, неожиданных гостей и атмосферных разговоров.
Гостей ожидают украинские шлягеры 1960–80-х, любимые хиты и современные композиции о Киеве, неожиданные гости и киевские истории, звучащие по-новому.
Когда: 25 мая
Где: Caribbean Club
Вход: 600–1200 грн
Тина Кароль с эксклюзивным шоу
25 мая на пространстве «В’ЯВА» состоится особый концерт Тины Кароль — единственное выступление с новой эксклюзивной программой. Неповторимая харизма, голос и песни, затрагивающие сердца. Это шоу не повторится дважды, поэтому стоит посетить особое музыкальное событие мая.
Когда: 25 мая, 17:00 (открытие двери)
Где: Культурное пространство «В’ЯВА»
Вход: 950–5000 грн
Вечер Боба Дилана — благотворительный концерт в помощь Гриши Чайке
Музыкальный вечер, посвященный Бобу Дилану, ради помощи Гриши Чайке — другу и музыканту группы «Океан Эльзы», который борется с раком.
Вживую прозвучат песни и истории, вдохновившие миллионы людей по всему миру. В программе — музыкальный джем от поклонников творчества Дилана, как профессиональных музыкантов и любителей, рассказы о его пути от первых песен до Нобелевской премии, а также упоминание о фильме «Полный Незнакомец», напомнившего о силе его музыки.
Это будет теплый вечер живого звучания, общения и поддержки, потому что музыка способна объединять и творить добро.
Когда: 26 мая
Где: Pepper's Club
Вход: 250 грн
«ДахаБраха» возвращается с концертами в Украину
После масштабных мировых гастролей "ДахаБраха" снова на украинской сцене. Группа подготовила концерты в поддержку Сил обороны и с верой в силу добра.
В программе новые композиции из будущего альбома, который выйдет осенью, а также любимые треки, ставшие голосом украинского сопротивления.
Когда: 30, 31 мая и 1 июня, 18:00
Где: Октябрьский Дворец
Вход: 490–2450 грн
Путешествие в первый и единственный в Украине музей миниатюр
Miniland.UA – первый и единственный в Украине музей миниатюр, который перенесет вас в увлекательное путешествие по стране в масштабе 1:87. С момента открытия в 2022 году пространство стало местом, где все равно интересно и детям, и взрослым.
Здесь можно увидеть интерактивную модель украинской железной дороги, поучаствовать в тематических экскурсиях, провести романтическое свидание среди ночного мини-города или просто отдохнуть с семьей.
Когда: до 1 июня
Где: ЖК «Блокбастер» (2 этаж)
Вход: 250-300 грн