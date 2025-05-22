Куда пойти в конце мая в Киеве: громкие концерты, глубокие истории и благотворительные инициативы

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Для тех, кто хочет провести время с семьей, идеальным выбором станет интерактивное Шоу Тесла или посещение первого в Украине музея миниатюр. Разнообразие событий для любого настроения – самое время отправиться в город!

Третье дыхание — интерактивная выставка для всей семьи

Более 50 инсталляций и семь тематических зон для детей и взрослых — чтобы лучше понять свои эмоции, научиться управлять ими или трансформировать их во внутреннюю поддержку и новое третье дыхание.

В программе выставки «Третье дыхание» — «Атлас эмоций» Пола Экмана, истории сердцем в 150 трубках, резервуар для прыжков по лужам, мурлыкающий кот-гигант, VR-путешествия и огромный цветок, расцветающий только вместе со зрителями.

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Куратор проекта — психологиня Светлана Ройз. К созданию выставки присоединились Jerry Heil, Василий Байдак, Ярослава Магучих и ученые из США и Великобритании.

Выставка работает каждый день, кроме понедельника. Будни с 11:00 до 20:00. Выходные с 10:00 до 21:00.

Когда: до 1 июня, выставка работает ежедневно, кроме понедельника, будни – с 11:00 до 20:00;

Где: Культурное пространство M82

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Вход: 150 грн / 75 грн для льготных категорий, дети до 7 лет и военные - бесплатно

Спектакли театра «Черный Квадрат»

В мае театр «Черный Квадрат» традиционно на сцене Caribbean Club с подборкой своих острейших комедий — о сексе, любви и все, о чем обычно стесняются говорить вслух.

В репертуаре — хиты «Не все любят порно», «21 минута до и после секса», «Кто кого хочет…?», «Две полоски или двойная любовь» и другие представления, которые заставят смеяться и задуматься одновременно.

Спектакли проходят каждую среду вечером и каждую субботу днем.

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Когда: 24, 28 и 31 мая

Где: Caribbean Club

Вход: 390–850 грн

Ziferblat на «В’ЯВА»

23 мая группа Ziferblat – победители нацотбора на Евровидение-2025 – даст свой первый большой концерт в Киеве после выступления на международном конкурсе в Швейцарии. Шоу состоится на сцене пространства «В’ЯВА» и станет третьим выступлением группы на этой локации.

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Ziferblat — группа нового поколения украинской музыки, соединившая в себе глубокий меломанский бекграунд каждого из участников и профессиональное звучание, мастерски дополненное чувственной лирикой в песнях.

В сете — конкурсная Bird of Pray, дуэт из Tember Blanche До сих пор и навсегда, хиты из дебютного альбома и впервые прозвучали песни из нового альбома группы.

Когда: 23 мая, 18:00 (открытие двери)

Где: Культурное пространство «В’ЯВА»

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Вход: 750–2500 грн

Варьете «Рояль» — мюзикл в формате динер-шоу

Варьете «Рояль» — единственное клубное шоу столицы, уже пять лет сочетающее музыку, танец и соблазн в атмосферном вечере в стиле мюзикла.

Это динер-шоу с постановками хореографов «Танцев со звездами» и живым вокалом Lida Lee. В стоимости билета — бутылка вина или просеко на двоих, часть вырученных средств направляется на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Каждый номер — как глоток шампанского: искрящийся, смелый и по-хорошему удивительный. Это шоу, где каждое движение наполнено магией, а вечер дарит незабываемые эмоции.

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Когда: 23 и 30 мая

Где: Caribbean Club

Вход: 1090–2490 грн (в стоимость билета входит напиток)

«Друга Ріка» с двумя концертами к годовщине альбома «Рекорды»

Группа «Друга Ріка» отметит 20 лет культового альбома «Рекорды» сразу двумя концертами под открытым небом — на живописных склонах Днепра.

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В программе – знаковые песни, ставшие символами целой эпохи: «Відчиняй», «Три хвилини», «Так мало тут тебе» и другие любимые треки. Это будет вечер искренних эмоций и музыки, не теряющей силы с годами.

Событие имеет благотворительную цель — часть средств будет передана в поддержку ВСУ.

Когда: 24 и 25 мая

Где: Курени Концертные

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Вход: 950–3500 грн

«Киевское ретро»: Late Night Show с Альбертом Цукренко и группой МОВА

Ко Дню Киева состоится украинское Late Night Show с ведущим Альбертом Цукренко и группой МОВА – вечер живой музыки, неожиданных гостей и атмосферных разговоров.

Гостей ожидают украинские шлягеры 1960–80-х, любимые хиты и современные композиции о Киеве, неожиданные гости и киевские истории, звучащие по-новому.

Когда: 25 мая

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Где: Caribbean Club

Вход: 600–1200 грн

Тина Кароль с эксклюзивным шоу

25 мая на пространстве «В’ЯВА» состоится особый концерт Тины Кароль — единственное выступление с новой эксклюзивной программой. Неповторимая харизма, голос и песни, затрагивающие сердца. Это шоу не повторится дважды, поэтому стоит посетить особое музыкальное событие мая.

Когда: 25 мая, 17:00 (открытие двери)

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Где: Культурное пространство «В’ЯВА»

Вход: 950–5000 грн

Вечер Боба Дилана — благотворительный концерт в помощь Гриши Чайке

Музыкальный вечер, посвященный Бобу Дилану, ради помощи Гриши Чайке — другу и музыканту группы «Океан Эльзы», который борется с раком.

Вживую прозвучат песни и истории, вдохновившие миллионы людей по всему миру. В программе — музыкальный джем от поклонников творчества Дилана, как профессиональных музыкантов и любителей, рассказы о его пути от первых песен до Нобелевской премии, а также упоминание о фильме «Полный Незнакомец», напомнившего о силе его музыки.

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Это будет теплый вечер живого звучания, общения и поддержки, потому что музыка способна объединять и творить добро.

Когда: 26 мая

Где: Pepper's Club

Вход: 250 грн

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«ДахаБраха» возвращается с концертами в Украину

После масштабных мировых гастролей "ДахаБраха" снова на украинской сцене. Группа подготовила концерты в поддержку Сил обороны и с верой в силу добра.

В программе новые композиции из будущего альбома, который выйдет осенью, а также любимые треки, ставшие голосом украинского сопротивления.

Когда: 30, 31 мая и 1 июня, 18:00

Где: Октябрьский Дворец

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Вход: 490–2450 грн

Путешествие в первый и единственный в Украине музей миниатюр

Miniland.UA – первый и единственный в Украине музей миниатюр, который перенесет вас в увлекательное путешествие по стране в масштабе 1:87. С момента открытия в 2022 году пространство стало местом, где все равно интересно и детям, и взрослым.

Здесь можно увидеть интерактивную модель украинской железной дороги, поучаствовать в тематических экскурсиях, провести романтическое свидание среди ночного мини-города или просто отдохнуть с семьей.

Когда: до 1 июня

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Где: ЖК «Блокбастер» (2 этаж)

Вход: 250-300 грн