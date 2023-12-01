Мариуполь, дрон, Джавелин: война в работах словацких художников

В киевской галерее современного искусства ЦЭХ открылась выставка "Буря". Экспозиция объединяет работы словацких художников разных жанров и поколений, представляющих свои работы в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения. Своим творчеством они передают чувство смущения по поводу войны и выражают свое неравнодушие. К созданию одной из работ сможет присоединиться каждый посетитель: она будет завершена в конце выставки.

Выставка проходит при поддержке Словацкого посольства в Украине и отмечает 30-летие со дня провозглашения Словацкой республики и одновременно оказывает поддержку Украине.

Мероприятие в честь открытия выставки «Буря» открыл Юрай Балог, заместитель посла Словацкой республики в Украине. В своей речи он подчеркнул давние дружеские связи между Украиной и Словакией. На открытии также присутствовала Драгомира Трновцова, атташе по культуре, социальной поддержке и образованию Посольства Словацкой республики в Украине.

"Буря" демонстрирует, как полномасштабное вторжение России в Украину повлияло на творчество художников и скульпторов, ведь большинство работ было создано уже во время войны. Да, Ян Василько начал создавать новые для своего творчества картины, отличающиеся тематикой и мрачными депрессивными формами. Они имеют красноречивые названия «Ночной город – Мариуполь», «Дрон», «Джавелин». На примере этих работ можно увидеть, как меняется творчество художника, когда в соседней стране идет жестокая война.

Специально для выставки в Киеве Йозеф Пилат создал интерактивную работу, позволяющую посетителям поделиться видением Украины и пожеланиями. Это большое белое письмо калины – символа Украины, на котором каждый сможет написать свое послание. Таким образом, художник выражает свою поддержку и солидарность с Украиной. Работа будет завершена благодаря вкладу всех желающих в конце выставки и вернется в Словакию.

Благодаря работам Светланы Фиаловой зритель сможет понять, как изменилась реальность через призму искусства. Хаотические, детализированные рисунки художницы напоминают внутреннее состояние почти каждого украинца, ведь после начала полномасштабного вторжения мы переживаем бурю эмоций, в том числе растерянность по поводу настоящего и будущего.

Богдан Гостиняк представляет на выставке две работы, очаровывающие своими цветами и тематикой. Картина 2019 года «Сияние» будто предвещает надвигающуюся угрозу в виде оленя с горящими рогами. А картина 2022 года «Поднятый камень» может прямо символизировать отважное сопротивление украинцев в полномасштабной войне: на ней изображен напряженный момент, в котором только зритель решает, повалит ли гусеница вверх, или раздавится под ней. Это символ борьбы не только украинцев, но и всего мира, поддерживающего Украину.

Проект «Буря» является продолжением выставки словацких художников «Затишье», которая выставлялась в галерее «Цех» с декабря 2021 по февраль 2022 года.

Выставка «Буря» проходит с 1 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года. Вход свободный для всех желающих: галерея ЦЕХ, Киев, ул. Кирилловская, 69.