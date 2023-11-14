Музыкальная терапия от НАОНИ: известный оркестр представит масштабное шоу из саундтреков к фильмам

Оркестр под художественным руководством Виктора Гуцала исполнит музыку из любимых кинолент, к которой добавит неповторимый украинский колорит.

Известный оркестр НАОНИ Оркестра выступит с масштабным шоу "Киносимфония", в котором совмещены музыкальные хиты из любимых фильмов в особом украинском звучании, костюмированные перформансы и потрясающая круговая проекция. Концерт состоится 19 ноября в 19:00 в Pochayna Event Hall.

Бандура, свирель, дримба, пан-флейта, цимбалы, окарина и трембита с неповторимым украинским колоритом воспроизведут любимую музыку из мировых кинохитов. Круговая видеопроекция полностью погрузит в атмосферу музыкального путешествия и создаст чувство личного присутствия в фильме.

Во время шоу прозвучит музыка из "Игры Престолов", "Гарри Поттера", "Звездных войн", "Пиратов Карибского моря", "Шерлока Холмса", "Крестного отца", "Списка Шиндлера" и "Миссии невыполнимой".

«В нашей стране война. Часто звучит вопрос: «Уместно ли проводить концерты?» Я уверенно скажу что уместно, нужно и даже необходимо! Почему? время работает в режиме экстремального физического и психического напряжения, то со временем оно "выгорает". Чтобы сохранить эффективность, необходимо иметь хотя бы короткие периоды отдыха, терапии, реабилитации. Именно поэтому, выполняя свою миссию в обществе, мы запустили программу музыкальной терапии от НАОНИ. В частности, проект "Киносимфония" дает возможность каждому зрителю совершить путешествие во времени через призму музыки и видеоряда известных фильмов, которые были в жизни каждого и ассоциируются с разными периодами личной жизни. пережитых и новых эмоций и ощущений", – рассказал директор-распорядитель НАОНИ и режиссер проекта Киносимфония Олесь Журавчак.

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