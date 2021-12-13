Невероятно: в Киеве впервые покажут наряды Одри Хепберн

В столице пройдет выставка итальянского бренда Gattinoni, на которой будут представлены наряды, созданные Фернандой Гаттинони для Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Ланы Тернер и других кинозвезд середины ХХ века.

В Киеве покажут наряды Одри Хепберн. С 16 по 31 декабря 2021 года в арт-пространстве Mandarin Maison (5-й этаж Mandarin Plaza, ул. Бассейная, 6) будет проходить выставка итальянского Модного дома Gattinoni "Мода и звезды времен Голливуда на Тибре", в экспозицию которой входит 30 экспонатов. Это наряды, созданные Фернандой Гаттинони для Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Ланы Тернер, Анны Маньяни и других кинозвезд середины ХХ века.

Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой из фильма "Война и мир", август 1955 / Associated Press

Выставку организовал президент Gattinoni Couture Стефано Доминелла, по инициативе Посольства Италии в Украине и Итальянского Института культуры в Украине.

"Для нас большая честь представить в Киеве передвижную выставку известнейших сценических костюмов в истории мирового кинематографа, мастерски изготовленных Фернандой Гаттинони. Теперь у Киева есть возможность непосредственно оценить костюмы, которые во многом повлияли на восприятие поколений любителей искусства кино и гениальное мастерство итальянской моды в мире", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Украине Пьер Франческо Дзадзо.

Выставка создана благодаря историческому архиву Дома Гаттинони (Maison Gattinoni) и описывает отношения между великим итальянским модельером Фернандой Гаттинони и некоторыми из главных див времен Голливуда на Тибре и Дольче Виты.

Со второй половины 1940-х годов римское ателье Фернанды Гаттинони стало постоянным местом визита международным обществом, посещавшим столицу Италии. Кроме первых леди и жен послов – от Эвиты Перон до Клэр Бут Люс – ее клиентами являются ряд кинозвезд, в том числе Анук Эме, Ингрид Бергман, Люсия Бозе, Бэтт Дэвис, Марлен Дитрих, Росселла Фальк, Одри Хепберн, Джина Лоллобриджида, Анна Маньяни, Ким Новак, Лана Тернер, Моника Витти и Элизабет Тейлор, Анита Экберг.

Эта выставка посвящена им, актрисам, избравшим Фернанду Гаттинони своим любимым дизайнером. Маршрут начнется с одежды из частного гардероба и сценических костюмов из фильмов "Европа 51" (1952) и "Цветок кактуса" (1969), изготовленных для Ингрид Бергман, и перейдет к Лане Тернер, верной клиентке Фернанды Гаттинони с 1953 года, когда она прибыла в Рим для съемок в драме "Пламя и плоть" (1954), известном фильме, снятом в недорогих студиях Cinecittà.

Далее – несколько луков из коллекции к фильму "Казанова" (1958), принадлежавших Ким Новак, а затем – микроколлекция маленьких черных платьев из личного гардероба Анны Маньяни.

Специальный раздел посвящен Одри Хепберн и одежде, созданной для нее Фернандой Гаттинони для роли Наташи в фильме "Война и мир" (1956).

Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой из фильма "Война и мир", август 1955 / Associated Press

Эта экспозиция путешествует по всему миру с 2010 года: она уже успела побывать в Париже, Риме, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Эр-Рияде, Бангкоке и других городах. Куратор киевской выставки – Таня Бернер. А на открытие выставки в Киев специально прилетят Стефано Доминелла – президент модного дома Gattinoni и Франческо Трицца – официальный диджей показов Dolce&Gabbana, Венецианского фестиваля и фестиваля в Сан-Ремо.

Инфо:

Фернанда Гаттинони (1907-2002) была вместе с сестрами Фонтана и Джоле Венециани, Бики и Джерманой Маручелли одним из основателей итальянского стиля. Она переехала в Лондон в очень молодом возрасте и начала работать подмастерьем у Молине.

Ближе к концу тридцатых годов, вернувшись в Италию, она поселилась в Риме, где нашла работу в знаменитой портняжной мастерской Ventura, официальном поставщике Савойского дома. В 1944 году в маленькой квартире рядом с Порта-дель-Пополо она начала шить одежду под своим именем. Первым клиентом была Клара Каламай, заказавшая у нее зеленое бархатное пальто.

С самого начала возникли основные черты ее стиля: любовь к роскошной вышивке, драпировке и одновременно, даже если это, казалось бы, противоречивым, страсть к сдержанному и строгому стилю, который ей понравился во время лондонской практики. Ее склонность к подлинности также отметила лидер модной журналистики Ирэне Брин, которая написала: "Фернанда носила выразительно англосаксонскую серую фланель, махарани Палампур, обычно драпированную золотом. Она одевала Эвиту Перон в очень простые ломбардские шелка, обычно декорированные перьями и цветочным орнаментом".

Кроме международного джет-сета ателье Фернанды Гаттинони посещали художники и режиссеры, от Ренато Гуттузо до Роберто Росселлини. Именно последний познакомил их в 1950 году с Ингрид Бергман, которая стала ее любимой клиенткой. Для Бергман Фернанда также создала сценическую одежду для нескольких фильмов, в частности для таких: Европа 51 (1952), Путешествие в Италию (1954) и Цветок Кактуса (1969. Вскоре Фернанда стала одним из самых популярных модельеров Голливуда на Тибре. В 1950-х годах несколько актрис обратились к ней за пошивом одежды для съемок и личного гардероба. От Анны Маньяни до Одри Хэпберн, от Ланы Тернер до Ким Новак.

В 1955 году Мария Де Маттеис, дизайнер костюмов для фильма "Война и мир" (1956) режиссера Кинга Видора, попросила Фернанду Гаттинони создать костюмы для Одри Хепберна для ее роли в фильме.

Был весенний день, когда Хэпберн впервые переступила порог ателье на улице Марке: "На ней было простое платье с высокой горловиной и длинные черные хлопчатобумажные чулки. В шелковом шарфе, завязанном под подбородком, появилось ее тонкое и выразительное лицо без макияжа2.

Фернанда настолько полюбила струящиеся и прямые костюмы, которые она сделала для фильма, почти одновременно, вдохновленная героиней "Войны и мира", она посвятила линию Наташи стилю ампир. Сама Одри была первой поклонницей коллекции и заказала пять платьев и накидку. С тех пор Хэпберн оставалась одним из постоянных клиентов Гаттинони. Несмотря на то, что между ними установились близкие отношения, они так и не стали друзьями: "Она была слишком совершенна, а я не люблю слишком совершенных", — призналась позже Фернанда. Тем не менее, всегда признавала ее непревзойденную элегантность: "Она имела исключительное телосложение. Высокая и стройная, какое бы платье она ни надевала, она выглядела сдержанной и одновременно выглядела изысканно и роскошно, как бриллиант".

Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой из фильма "Война и мир", август 1955 / Associated Press

Анну Маньяни Фернанда Гаттинони одевала в фильме Альфредо Гуарини и Джанни Франчолини "Мы женщины" (1953), и они стали довольно близкими подругами. "Ее не очень волновало, что надеть. Она просто хотела маленькие черные платья", – вспоминала Гаттинони. Однажды Фернанда сказала: "Маньяни пришла ко мне, чтобы сшить костюм на Новый год. Платье, конечно же черное, было готово вовремя, но она не пришла забрать его. В то время я жила над ателье по улице Марке, сразу за улицей Венето. Была почти полночь, и я услышала крики, доносившиеся с улицы. Анна Маньяни начала кричать: "Фернааандааа, слышишь Фернаа, брось вниз мне мое платье!".

В 1981 году к Гаттинони присоединились ее сын Раньеро (1953–1993) и Стефано Доминелла, нынешний президент модного дома. Затем, вместе с коллекциями для бутиков высокой моды, дом Gattinoni выпустил несколько линий prêt-à-porter. После преждевременной смерти Раньеро Фернанда продолжала заниматься ателье до своей смерти в 2002 году.

"Достаточно уметь наблюдать за тем, как движется женщина, чтобы понять, каких откровений и какой помощи она ожидает от нового модного сезона", – утверждала Фернанда Гаттинони, итальянская модельер, придавшая моде ту элегантность и простоту, которая стала лейтмотивом итальянского стиля.

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