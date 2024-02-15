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Новинка от Marvel: в Киеве состоялась премьера фэнтези "Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон в главной роли

Новинка от Marvel: в Киеве состоялась премьера фэнтези "Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон в главной роли

Фильм из Вселенной Человека-паука стал первой экранизацией комиксов от Sony, в которой главную роль сыграла женщина.

В столичном кинотеатре "Планета Кино", РЦ Blockbuster, состоялся допремьерный показ фантастического экшена "Мадам Паутина" от режиссера Эс Джей Кларксон.

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Главной звездой фильма стала Дакота Джонсон, играющая одну из самых загадочных героинь киновселенной Marvel – парамедика Кассандру Уэбб.

В ленте также снялись Эмма Робертс, Адам Скотт, Сидни Свиньи, Селест О'Коннор, Изабелла Мерсед, Тахар Рахим и другие.

Парамедик из Манхэттена из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Уэбб знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.

Фэнтези "Мадам Паутина" уже показывают в украинских кинотеатрах.

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