Новинка от Marvel: в Киеве состоялась премьера фэнтези "Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон в главной роли

Фильм из Вселенной Человека-паука стал первой экранизацией комиксов от Sony, в которой главную роль сыграла женщина.

В столичном кинотеатре "Планета Кино", РЦ Blockbuster, состоялся допремьерный показ фантастического экшена "Мадам Паутина" от режиссера Эс Джей Кларксон.

Главной звездой фильма стала Дакота Джонсон, играющая одну из самых загадочных героинь киновселенной Marvel – парамедика Кассандру Уэбб.

В ленте также снялись Эмма Робертс, Адам Скотт, Сидни Свиньи, Селест О'Коннор, Изабелла Мерсед, Тахар Рахим и другие.

Парамедик из Манхэттена из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Уэбб знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.

Фэнтези "Мадам Паутина" уже показывают в украинских кинотеатрах.

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