Новогодняя премьера: на сцене Национальной оперы Украины покажут балет "Лесная песня"

Балет "Лесная песня" Ольга Грицишина и Валерий Хованов

Реклама

10 декабря на сцене Национальной оперы Украины состоится премьера легендарного балета «Лесная песня» от студентов и учеников Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым руководит прима-балерина Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар со студентами

«Лесная песня» один из самых красивых балетов Украины, который вот уже более 75 лет является гордостью украинской классической хореографии.

Балет создан по мотивам одноименной драмы-феерии Леси Украинки на музыку Михаила Скорульского. Композитор тонко передал национальные мотивы и особенности музыкального фольклора Волыни. Эмоциональная музыка погружает зрителя в волшебную историю любви фантастической Мавки и Лукаша, полную магии и мистики с одной стороны и метафорическим противостоянием между миром людей и природой.

Реклама

Балет «Лесная песня» Доминика Федорива и Валерий Хованов

Балет «Лесная песня»

В их любви есть свои этапы развития, которые совпадают с определенным временем года и символически указывают, что у всего есть свое начало и конец. Как в произведении Леси Украинки, так и в балете весна — это знакомство и начало отношений Лукаша и Мавки. Лето — это расцвет их любви, это плодородие украинских земель. Осень — измена Лукаша, смерть Мавки. Зимой их души встречаются в другом мире. Партии Мавки танцуют Ольга Грицишина и Анна Салимовская, Лукаша — Валерий Хованов, в роли Килины неповторимая Доминика Федорова.

Балет «Лесная песня» Ольга Грицишина

Балет «Лесная песня» Ольга Грицишина

Балет — сказочный, наполненный сложными дуэтными поддержками, многочисленными прыжками и оборотами и невероятными хореографическими рисунками. Легенды о заколдованных лесных созданиях как будто оживают на сцене и вплетены в магические движения изящных балерин.