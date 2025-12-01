- Дата публикации
Новогодняя премьера: на сцене Национальной оперы Украины покажут балет "Лесная песня"
Впервые в балете «Лесная песня», специально к новогодним праздникам, будет выполнен фрагмент из «Щедрика» в зимнем акте.
10 декабря на сцене Национальной оперы Украины состоится премьера легендарного балета «Лесная песня» от студентов и учеников Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым руководит прима-балерина Екатерина Кухар.
«Лесная песня» один из самых красивых балетов Украины, который вот уже более 75 лет является гордостью украинской классической хореографии.
Балет создан по мотивам одноименной драмы-феерии Леси Украинки на музыку Михаила Скорульского. Композитор тонко передал национальные мотивы и особенности музыкального фольклора Волыни. Эмоциональная музыка погружает зрителя в волшебную историю любви фантастической Мавки и Лукаша, полную магии и мистики с одной стороны и метафорическим противостоянием между миром людей и природой.
В их любви есть свои этапы развития, которые совпадают с определенным временем года и символически указывают, что у всего есть свое начало и конец. Как в произведении Леси Украинки, так и в балете весна — это знакомство и начало отношений Лукаша и Мавки. Лето — это расцвет их любви, это плодородие украинских земель. Осень — измена Лукаша, смерть Мавки. Зимой их души встречаются в другом мире. Партии Мавки танцуют Ольга Грицишина и Анна Салимовская, Лукаша — Валерий Хованов, в роли Килины неповторимая Доминика Федорова.
Балет — сказочный, наполненный сложными дуэтными поддержками, многочисленными прыжками и оборотами и невероятными хореографическими рисунками. Легенды о заколдованных лесных созданиях как будто оживают на сцене и вплетены в магические движения изящных балерин.