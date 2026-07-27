Объявлен длинный список номинантов на премию книжных блогеров «Книжной страны»

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Длинный список Премии книжных блогеров , организованной в рамках фестиваля «Книжкова країна», объединил 35 самых обсуждаемых переводных книг, изданных в 2025–2026 годах. В список вошли произведения Фредрика Бакмана, Салмана Рушди, Ребекки Кван, В. Э. Шваб, Ли Бардуго, Сюзанны Коллинз и других популярных авторов.

Ключевой критерий отбора — влияние на читательское сообщество и популярность книги среди читателей. При составлении длинного списка жюри учитывало собственные впечатления от чтения, интерес к изданиям, а также то, насколько активно их обсуждали в книжных клубах и сообществах.

С сегодняшнего дня на сайте фестиваля начинается читательское голосование по шорт-листу премии, которое продлится до 31 июля. По его результатам будут определены пять книг-финалистов. Победителя среди них выберет жюри Премии книжных блогеров. Его объявят 19 сентября во время фестиваля «Книжкова країна. Загадкова».

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В состав жюри в этом сезоне вошли:

Надежда Панченко («Свет библиотек»);

Татьяна Гонченко («Неизбывный книгочитатель»);

Влад Рудницкий («Тот, кто не любил читать»);

Анастасия Ищенко («Книжный осьминог»);

Евгения Яцюк («Это никто не будет читать»);

Настя Гавриш («Настя, что почитать?»);

Наталя Телентюк («Ната в книжных мирах»);

Анна Хакимова («Книжная драконка»).

В обширный список номинантов на премию вошли:

«Женщины» (Кристин Хенна, «РМ»); «Мои друзья» (Фредрик Бакман, #книголав); «Божественные противники», кн. 1 (Ребекка Росс, «РМ»); «Тысяча сияющих солнц» (Халед Хоссейни, «Издательство Старого Льва»); «Жизнь после “да”» (Тейлор Дженкинс Рид, Artbooks); «Полуночные дети» (Салман Рушди, «Фабула»); «Завет воды» (Абрахам Вергис, Artbooks); «Катабазис» (Ребекка Кван, «Жорж»); «Похорони наши кости в полуночной земле» (В. Э. Шваб, #книголав); «Инциденты у нас дома» (Джош Малерман, «Ещё одну страницу»); «Наши жёны на дне моря» (Джулия Армфилд, «Ещё одну страницу»); «Сирены» (Эмилия Гарт, Glimmer); «Ваш траур» (Айви Фербенкс, Glimmer); «Птичий ящик» (Джош Малерман, «Лаборатория»); «Мы — Легион, мы — Боб», кн. 1 (Деннис Тейлор, Lobster); «Слушатель», кн. 1 (Петра Стегликова, «Учебная книга — Богдан»); «Память под названием Империя» (Аркади Мартин, Vivat; «Отравленный кубок» (цикл «Тень Левиафана»), кн. 1 (Роберт Джексон Беннетт, «Априори»); «Агла. Алеф», кн. 1 (Радек Рак, «Издательство Жупанского»); «Город лестниц» (Роберт Джексон Беннетт, «Априори»); «Фамильяр» (Ли Бардуго, Vivat); «Псалом для дикосозданных» (Бекки Чемберс, Vivat); «Возвращение Рэйчел Прайс» (Холли Джексон, Readberry); «Песнь Ахилла» (Мэдлин Миллер, Vivat); «Рассвет перед жатвой» (Сюзанна Коллинз, BookChef); «Не влюбленные» (Али Хейзелвуд, Vivat); «Черти» (Джо Аберкромби, Nebo BookLab Publishing); «Одно тёмное окно» (Рэйчел Гиллиг, Nebo BookLab Publishing); «Пчелиное жало» (Пол Мюррей, «Издательство Старого Льва»); «Если из мира исчезнут кошки» (Генки Кавамура, «Еще одну страницу»); «Свадебный народ» (Элисон Эспач, «Фабула»); «Проект “Аве Мария”» (Энди Вейр, «Издательство 333»); «Книга гуся» (Июнь Ли, Издательство Старого Льва); «Пятая фигура» (Робертсон Дэвис, Stretovych); «Бирнамский лес» (Элинор Каттон, «Лаборатория»).

Поддержать любимую книгу и проголосовать за ее включение в шорт-лист можно по ссылке .

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