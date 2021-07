Организаторы "Белых ночей" объявили артистов августовского фестиваля

Августовский фестиваль White Nights посвященный теме Африки.

Один из самых фантазийных фестивалей электронной музыки White Nights 13 и 14 августа будет посвящен самом загадочному континенту. После мистического Тулума гости окунутся в мир удивительной и контрастной Африки. Почему отрыв на White Nights Festival. Africa обязательный этим летом?

White Nights Festival. Africa — это путешествие к своим истокам и глубинам африканской мифологии.

Все мы родом из Африки — континента, где сохранились настоящие эмоции и первоначальный вайб. Чтобы почувствовать свою сущность, не стоит лететь в Намибию или ЮАР, можно просто, прийти на фестиваль.

Человек-пантера и человек-крокодил, которые ходят по улицам фестиваля, танцы племени Масаи, мифические существа "белой" Африки, предсказания верховного колдуна — все это часть атмосферы будущего White Nights Festival. Africa.

Мастерски скрещивать африканское шаманство с современными битами будут звезды со всего мира на 7 фестивальных сценах. Среди хедлайнеров:

легенда мировой электронной сцены, новатор, провокатор и любитель эклектики, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых, DJ Hell. Он болеет за мюнхенскую Баварию, сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче, обожает мамино жаркое из свинины и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио. Настал черед украинской столицы;

знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер DUB FX, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов;

она стояла у истоков семьи Diynamic Music: вместе с Mladen Solomun и Adriano Trolio, создателями известного всем меломанам лейбла Diynamic, открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO. MAGDALENA выступит на Белых ночах с невероятным сетом.

На каждой из сцен фестиваля будут звучать свои стили и господствовать своя атмосфера:

MAIN STAGE станет местом, где можно будет услышать исключительно живые выступления артистов. Там зажгут DUB FX, Gо-A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk и еще SPECIAL GUEST;

BACKYARD STAGE встретит поклонников Techno, Progressive и Melodic. На этой сцене представят свои шоукейсы KOLO и APLAY (Smailov & Weizman, 8Kays, VOTUMA, Leri, Diana jo), а также выступят суперзвезды MAGDALENA, Miss Monique и DJ Hell;

SPECIAL STAGE станет оплотом транса (с хедлайнерами OMNIA и ANNA LEE, а также (Sun Riser и Azotti) и драм-н-бейса (с хедлайнерами TAPOLSKY и DERRICK & TONIKA, а также артистами Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll и MC Ned);

GREEN STAGE будет радовать Live band, Dub, Funk, Soul и Electronica от таких музыкантов: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;

INSIDE STAGE будет призывать к себе отборными Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них в ответе POWER FM Party Radio и такие артисты: Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y: K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH и Madison;

BOHO STAGE порадует House и Tech House. На этой сцене представят свои шоукейсы SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha, Postig Comax) и RIM Records (Franc, Mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina и Odeum).

White Nights Festival. Africa – это компиляция первобытного с современным через призму искусства.

Свои тематические арт-творения на фестивале представят лучшие украинские художники. Егор Лемзяков презентует серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма. Демьян Ферий покажет произведения в технике диджитал-коллаж о высоких идеалах. MISHA KUSH, который возглавил организацию для помощи птицам-инвалидам, представит работы, главным персонажем которых является голубь Валера. Лилия Кувалдина презентует серию картин COLOR, где показывает совершенство и красоту людей, независимо от расы и цвета кожи. Сергей Рожин представит медиаторский проект «Рабы Малевича», освещающий современное искусство для общества через парадигму здравого смысла, юмора и сатиры. Юля Кисель покажет серию видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, персонаж, олицетворяющий застывшую эмоцию эмоционально восторженного ума. Мария Зражаева представит портреты, открывающие тему настоящей жаркой Африки. Основная идея произведений – через призму ярких красок поразить зрителя эмоциональной экспрессией, которая сосредоточена и внутри человека, и извне.

Международный этнографический кинофестиваль "ОКО" представит на фестивале три ленты об удивительном континенте – "Поговорим о снах", "Афро-волосы и другие мифы" и "Мисс Соблазн". Цель "ОКО" – проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и больших народов, жителей сел и городов.

White Nights Festival. Africa – это отражение истинного африканского стиля.

И речь здесь не только про афро-панк дресс-код. При поддержке Fashion TV на фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Он работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции (в частности, в парижском ЛГБТ-шопе Agogogang), Великобритании и Конго. Дополнят образы дизайнера на показе аксессуары от парижан Pallaya и Nacho.

