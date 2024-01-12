Рожденный в День Независимости: история спасения кота, пострадавшего во время ракетных обстрелов Киева

После недавней массированной ракетной атаки россиян весь мир облетела фотография, на которой полицейский выносит из задымленной многоэтажки на руках кота, завернутого в полотенце. Снимок растрогал всех пользователей Сети.

Полицейский спас кота Тошу/Фото Instagram libkos

Зовут домашнего любимца Тоша. Ему 2,5 года. После падения обломков ракеты на дом животное очень испугалось и убежало. Хозяева не хотели покидать квартиру без своего домашнего любимца, но полицейский их заверил, что найдет его и спасет. Свое обещание мужчина выполнил.

Кот Тоша

Владелица кота Людмила рассказала нам, что кот сейчас чувствует себя хорошо. Интересно, что родился он в День Независимости Украины – 24 августа, и это очень символично.

Кот Тоша

Кот Тоша

Фото спасения котика стало источником вдохновения для украинских художников. Снимок спасателя с котом, который сделали супруги фотографов Константин и Влада Либеровы, облетел все соцсети. Также завирусился рисунок юной художницы из Бучи – Анастасии Бобрик, которая сейчас живет в Великобритании и ведет дневник, в котором воспроизводит и описывает ужасы этой войны.

Рисунок Анастасии Бобрик

Рисунок Анастасии увидела и владелица кота Тоши – Людмила. Она нашла в Сети маму девочки и поблагодарила ее:

"Здравствуйте, Евгения! Мои подписчики сбросили фото рисунка вашей дочери, она нарисовала с фото, на котором мой котик, которого спас полицейский. Просто хотела поблагодарить вас и вашу талантливую девочку", — написала женщина.

Сюжет с спасением кота Тоши можно посмотреть здесь.

Напомним, после падения обломков ракеты на дом в Соломенском районе 2 января 2024 квартира Людмилы очень пострадала: она осталась без стен и окон. Если вы хотите помочь Людмиле, оставляем номер ее карты:

5375414104323059

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