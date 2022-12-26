Рождественский вертеп от ТНМК, варьете "Рояль", спектакли театра "Черный квадрат" и прочее: события декабря-января в Киеве

Существуют ли правила поведения украинцев в тылу? Врачи, учителя, энергетики, продавцы, бизнесмены, волонтеры и представители других сфер – у каждого своя миссия, но единственная цель: работать ради победы Украины. Нужен ли им отдых? Несомненно! Caribbean Club приглашает украинцев немного отвлечься от реалий сегодняшнего дня и зарядиться положительной энергией на спектаклях, концертах и рождественских вечерах.

26 декабря и 8 января: спектакль "Саквояж" от Театра Танца Форсайт

Известный украинский Театр Танца Форсайт приглашает всех ценителей сценического искусства погрузиться в калейдоскоп увлекательных впечатлений и феерических эмоций. Оригинальная история двух миров: черно-белого и цветного, передана стильной и чувственной хореографии, от которой невозможно оторвать глаза. Гостей ждут сногсшибательные, зрелищные трюки от артистов циркового искусства, сильные вокальные партии и мультимедийные эффекты.

27 декабря: Merry Swinging Christmas от Aniko Dolidze Big Band

Ведущие джазовые музыканты Украины во главе с очаровательной Анико Долидзе приглашают в рождественское путешествие. Их программа Merry Swinging Christmas погрузит гостей концерт-холла в удивительный мир свинга.

Семнадцать инструменталистов и солистка и бренд-лидер проекта Анико Долидзе снова встретятся на сцене ради главной цели своего творчества – дарить радость слушателям. В программе концерта прозвучат песни A Christmas Song, Jingle bells, Santa Claus is coming to town и другие в классических свинговых аранжировках, а также хиты Оркестра Глена Миллера из трофейного кино "Серенада Солнечной долины", ставшие символами Нового года и Рождества.

28 декабря, 4, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 января: спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат"

Известный театр "Черный квадрат" радует зрителей на протяжении всех лет независимости Украины. Его комедийные представления не только развлекают, но и заставляют задуматься о подлинных ценностях жизни. Каждую среду и субботу зрители могут узнать собственный опыт в комических сюжетах представлений, ведь они о любви, сексе и дружбе обычных людей.

График ближайших представлений: 28 декабря — "Подарок надо заслужить", 4 января — "Topless. Все включено!", 11 января — "Ищу мужчину на каждый день", 14 января — "Кофе торопливо или завтрак в наручниках", 18 января — "Кто кого хочет…?", 21 января — "6 соток страсти или дачные сексуальные истории", 25 января — "21 минута до и после секса или перебор горит" и 28 января — "Предыдущие ласки". Спектакли выполняются на украинском языке. Описание каждого представления можно найти на сайте.

29 декабря и 12 января: концерт рождественской музыки Фрэнка Синатры

Могут ли быть рождественские праздники без песен Фрэнка Синатры? Его творчество на протяжении многих десятилетий дарит эстетическое удовольствие и положительные эмоции слушателям всего мира. Композиции Синатры можно узнать из первых нот, ведь они звучат везде во время зимних праздников. И в этом году будут звучать, несмотря на войну и попытку украсть у украинцев радость к жизни.

Лучшее решение для хорошего настроения – посетить концерт рождественской музыки Фрэнка Синатры в исполнении виртуозных мастеров своего дела – коллектива Bobeen 4tet feat P Pigura. В этот вечер на сцене выступят пять талантливых музыкантов, чтобы подарить гостям долгожданные предновогодние эмоции.

30 декабря, 13 и 20 января: варьете-шоу "Рояль" с Lida Lee

Увлекательное шоу для взрослых "Рояль", специальной гостьей которого стала украинская певица и основательница волонтерского штаба Lida Lee, еженедельно дарит гостям Caribbean Club вечер эстетического удовольствия.

Варьете "Рояль" – это синергия музыкальных перформансов и утонченной сексуальности. Уютная атмосфера, удобное кресло и яркое представление в лучших традициях кабаре. Отдельное наслаждение – это исполнение известных мелодий в оригинальной аранжировке от известного украинского музыканта и композитора Алексея Боголюбова. А постановка хореографии от украинских танцовщиц, участниц проектов "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами" – Анны Паламарчук, Екатерины Тришиной и Светланы Черныш, потрясет своим мастерством.

6 января: "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Уже более 8 лет "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" — любимое шоу столичных меломанов. Это не просто джазовый концерт. Это возможность услышать всемирно известные композиции вживую в новом звучании. Гостей ждет полноценное шоу в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band в сочетании с интеллектуальным юмором и увлекательными историями о легендарных песнях от Алексея Когана.

6 января любимые рождественские и новогодние мелодии для вас сыграют: Алексей Коган – бас-гитара, Валерий Волков – барабаны, Артем Менделенко – саксофон, Родион Иванов – клавиши и Михаил Менделенко – гитара.

7 января: "Теплый Акустический Рождественский Вертеп" от ТНМК

Праздновать Рождество вместе с ТНМК в Caribbean Club уже стало великолепной традицией. Несмотря ни на что, 7 января группа ее продолжит и сыграет эксклюзивную программу "Теплый Акустический Рождественский Вертеп". Это театрализованное шоу, в котором участники группы становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями – актерами, которые превращают концерт в настоящее представление. Гостей ожидает особое действо, где рождественские традиции преподносятся в современном контексте.

Читайте также: