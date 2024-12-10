Рождественское настроение в столице: подборка интересных мероприятий декабря

Декабрь в столице наполнен атмосферой зимних праздников и культурных событий. Вас ждут рождественские концерты любимых артистов, выставки, которые знакомят с глубиной украинской культуры, ярмарки подарков и новый проект, сочетающий юмор, вкусную еду и незабываемые эмоции.

Музыкальная платформа Украины

12 и 13 декабря в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится концерт зимняя "Музыкальная платформа Украины" в Киеве.

На одной сцене мероприятие соберет известнейших исполнителей и лучшие песни года. Незабываемые эмоции своим выступлением подарят: Оля Полякова, Павел Зибров, Наталья Могилевская, YAKTAK, Максим Бородин, Тоня Матвиенко, ALEKSEEV, CHEEV, MAMARIKA, ZLATA OGNEVICH, SHUMEI, Антитіла, MELOVIN, POSITIFF, Tayanna, Амадор Лопес, Иво Бобул, Евген Хмара и другие.

Дата: 12 и 13 декабря 19:00

Адрес: МЦКМ "Октябрьский дворец" Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Билеты: от 400 грн

Концерт группы "Фиолет"

12 декабря Caribbean Club будет принимать одну из самых ярких групп современной украинской рок-сцены во главе с Сергеем "Колосом" Мартынюком — "Фиолет".

Поклонников бэнда ждет специальная программа, которая объединит старые и новые хиты. Будут звучать романтические "Кохана", "Дівчисько", "Не забувай мене" и проницательные композиции, полные боли и надежды, таких как "Заряджай", "Сила", "Ой, чи живі".

Дата: 12 декабря 19:00–21:00

Адрес: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Билеты: от 600 грн

Выставка "Под Рождественской звездой"

В залах Национального музея "Киевская картинная галерея" открылся межмузейный проект "Под Рождественской звездой", созданный в сотрудничестве с Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины.

Эта выставка – этно-путешествие в мир рождественских традиций, объединяющее вековое наследие и современное искусство. В экспозиции – аутентичные произведения с народными иконами XVII–XIX вв., косовской керамикой, шопками и рождественскими звездами.

Рядом с ними работают такие украинские художники, как Иван Марчук, Виктор Никита, Федор Манайло, а также современные декоративные изделия от Gunia, GORN Ceramics, Triytsya collections и других мастеров.

Дата: до 19 января 11:00–18:00 (19:00)

Адрес: Национальный музей "Киевская картинная галерея" (ул. Терещенковская, 9)

Билеты: 200 грн (льготные категории – 100 грн)

Концерт "МУР "Не Романтика"

13 декабря на сцене ATLAS состоится концерт творческого объединения МУР. Их миссия – отделить украинское искусство от русского, популяризировать творчество украинских писателей и поэтов и сделать литературу более близкой к современной аудитории.

Участники проекта устроят великолепный литературный рейв с музыкальными композициями, созданными по мотивам стихов Н. Семенко, В. Симоненко, И. Багряного, М. Винграновского и других выдающихся авторов. В программе – аранжировка из репмюзикла "Ти [Романтика]", чтение писем классиков и современное переосмысление украинской литературы.

Дата: 13 декабря 19:00–21:00

Адрес: ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37–41)

Билеты: от 1000 грн

Декабрьский маркет подарков

Декабрь – идеальное время для поиска подарков, и "Самый большой маркет подарков Киева" снова объединит лучшие украинские бренды в одном месте. В течение трех уикендов – 14–15 декабря, 21–22 декабря и 28–29 декабря – здесь можно найти подарки для родных, друзей, коллег и, конечно, для себя.

Посетителей ждет праздничная атмосфера, локальные производители, рождественский декор, текстиль, керамика, свечи, украшения, одежда, косметика и аксессуары. А также вкусные угощения: крафтовое мясо, сыры, сладости, джемы, пасты, соусы и напитки.

Дата: 14-15 декабря, 21-22 декабря и 28-29 декабря

Адрес: Всі. Свої D12 (ул. Десятинная, 12)

Билеты: вход свободный

Сольный концерт badactress

15 декабря на сцене Origin Stage (ex. Bel Etage) состоится первый сольный концерт badactress, покоривший TikTok и сердца альтернативной молодежи. Это выступление станет знаковым событием, открывающим новую страницу в ее творчестве.

Альбом "Легкий способ бросить парня" уже стал гимном поколения. Это концептуальная история о токсичных отношениях и преодолении зависимости, где каждая песня отражает путь от влюбленности к мучительному разрыву. Треки из этого альбома, которые уже полюбились тысячам слушателей, прозвучат вживую в исполнении артистки вместе с живым бэндом.

Дата: 15 декабря 19:00-21:00

Адрес: ORIGIN STAGE (ул. Шота Руставели, 16А)

Билеты: от 490 грн

"Рождественский Звездопад" Макса Марских

21 декабря состоится уникальное шоу Макса Барских "Рождественский Звездопад". Артист предложит своим поклонникам больше, чем концерт.

Музыкант приглашает зрителей в мир, где музыка становится проводником для исполнения желаний. Посетителей ждет звездопад любимых хитов, переплетенных с премьерами. Но главным сюрпризом станет рождественский апгрейд любимого шоу поклонников Барских.

"Мое настоящее имя Николай. Поэтому благодаря шоу "Рождественский Звездопад" хочу осуществить желание детей из оккупированных городов и передать им подарки от всех зрителей, которые посетят этот концерт. Детали уже совсем скоро", – прокомментировал артист будущее шоу.

Дата: 21 декабря 18:00

Адрес: Дворец спорта, Спортивная площадь, 1

Билеты: от 1390 грн

Балет "Жизель"

21 декабря в нацопере покажут балет А.Адана "Жизель". Балетмейстер-постановщик новой редакции – Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции – Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам – Мария Левитская. Премьера этой постановки прошлой зимой с огромным успехом состоялась в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве.

Дата: 21 декабря, 15:00

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: от 600 грн

Рождественский концерт LAUD

Специальный рождественский концерт LAUD обещает вечер, наполненный музыкой любви, страсти и романтики. На сцене прозвучат любимые хиты, такие как "У цю ніч", "Вигадав", "2 Дні", "Пробач", "Не питай", а также новые треки из будущего третьего альбома.

Дата: 24 декабря 19:00

Адрес: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Билеты: 590-1590 грн

Открытие Comedy Bus

25 декабря городское кафе MONPARK запускает праздничный проект Comedy Bus, который будет работать на протяжении всех рождественских праздников. Это событие станет прекрасной возможностью совместить приятный вечер с юмором, вкусной едой и праздничной атмосферой.

Гостей ждут выступления известных украинских комиков и кулинарные шоу с приготовлением блюд вживую вместе с командой заведения.

Дата: от 25 декабря

Адрес: MONPARK ул. Большая Васильковская, 23А

Выставка "НАЇВ ВІЛЬНИЙ"

Нынешней зимой Национальный центр "Украинский Дом" представляет уникальную выставку "НАЇВ ВІЛЬНИЙ". На ней представлено более 300 произведений украинского наивного искусства из коллекции Фонда Николая Бабака.

Народная картина, икона и деревенская фотография демонстрируют богатство творческого воображения и тесную связь с традициями. Все три составляющие выставки – важные визуальные элементы, которые формируют целостную картину макрокосма традиционного дома.

Дата: до 2 февраля 11:00–19:00

Адрес: Украинский Дом (ул. Крещатик, 2)

Билеты: 200 грн (льготные категории — 100 грн)

"Подпольный стендап"

28 декабря Underground Standup Club станет местом, где снова соберутся лучшие комики страны, чтобы подарить вам вечер смелого украинского юмора.

На сцену выйдут Екатерина Федоркова, Артур Петров, Ксения Швец и Джейхун Сафаров – мастера юмора с уникальной подачей и талантом, заставляющие смеяться до слез. 20% прибыли направят в поддержку ВСУ.

Дата: 28 декабря 18:30–20:30

Адрес: Underground Standup Club (ул. Золотоворотская, 15)

Билеты: от 300 грн

Читайте также: