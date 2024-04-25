С Гослингом и Блант в главных ролях: в Киеве состоялся премьерный показ комедийного экшена "Каскадер"

После Остина, Берлина и Парижа премьера комедийного экшена "Каскадер" прошла в Киеве.

В ленте главные роли сыграли Эмили Блант и Райан Гослинг.

Это история о Джоди Морено (Эмили Блант), которая снимает свою первую ленту как режиссер, и о каскадере Колте (Райан Гослинг), который дублирует главного актера этого фильма. Колт выполняет сложные трюки, прыгает с высоты и постоянно рискует своей жизнью для эффектных киносцен.

Джоди очень волнуется, ведь хочет, чтобы ее первый фильм получился как можно лучше. Ее все время поддерживает Колт, с которым когда-то она имела романтические отношения, а сейчас они хорошие друзья. И тут вдруг главный актер картины исчезает. Морено не может завершить съемку своего фильма без него, а Колт соглашается на авантюру и отправляется на поиски пропавшего актера.

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