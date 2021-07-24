С любимыми хитами и ностальгией: в Киеве выступит легендарная группа

В столице Украины состоится концерт группы "Кино", на котором будет звучать голос Виктория Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Легендарная группа "Кино" выступит 24 сентября в киевском Дворце спорта.

Спустя тридцать лет музыканты воссоединятся на большой сцене, чтобы вместе с нами поностальгировать под "Звезду по имени Солнце" и "Кукушку" и показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через три десятилетия.

Группа "Кино"/Пресс-служба

Состав, который выступит осенью в Киеве, знаком каждому: два оригинальных басиста группы "Кино" - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой. В основе программы - голос фронтмена "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Группа "Кино"/Пресс-служба

Группа "Кино"/Пресс-служба

В Киеве прозвучит 33 песни, среди которых не только хиты каждого двора "Группа крови", "Перемен", "Пачка сигарет", но и менее узнаваемые "Генерал" и "Музыка волн".

Как отбирались треки для концерта? Изначально каждый из музыкантов составил список песен, которые хотел бы исполнить. А дальше все преимущественно зависело от старых записей группы, в которых лучше сохранился голос Цоя.

Группа "Кино"/Пресс-служба

Группа "Кино"/Пресс-служба

Каждая песня будет сопровождаться видеорядом, созданным одной из студий и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя, Александром. Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "КИНО", кинохроника, короткие документальные вставки: "Электричка" превратится в восточного дракона, анимированные рисунки Виктора Цоя заиграют в "Это не любовь", а сам лидер "Кино" появится на фоне полной Луны в "Спокойная ночь".

Группа "Кино"/Пресс-служба

Как заметил Александр Цой, проект воссоединения "Кино" стал самым важным событием в его жизни.

"Могу тут не кокетничать, это, безусловно, самая крутая штука, которую делал в жизни. Дать новую жизнь музыке, которую слушает не одно поколение людей. Соединить музыку и графику, старое и новое, организацию и творчество, дружбу и работу. Вернуть группе "Кино" тот звук, которого они заслуживают", - сказал Александр.

Группа "Кино"/Пресс-служба

Группа "Кино"/Пресс-служба

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку