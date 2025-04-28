Сложные поддержки, многочисленные прыжки и обороты: на сцене Национальной оперы покажут балет "Лісова пісня"

Балет "Лісова пісня"

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На сцене Национальной оперы Украины 28 мая состоится премьера легендарного балета «Лісова пісня» от студентов и учеников Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной.

«Лісова пісня» – один из самых красивых балетов Украины, который вот уже более 75 лет является гордостью украинской классической хореографии.

Балет создан по мотивам одноименной драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки под музыкальные мотивы украинского композитора Михаила Скорульского. Композитор тонко передал украинские мотивы, особенности музыкального фольклора Волыни. Эмоциональная музыка погружает зрителя в волшебную историю любви фантастической Мавки и Лукаша, полную магии и мистики с одной стороны и метафорического противостояния между мирами людей и природой.

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Их любовь имеет свои этапы развития, совпадающие с определенным временем года, символически указывая, что у всего есть свое начало и конец. Как и в произведении Леси Украинки, так и в балете, весна – это знакомство и начало отношений Лукаша и Мавки. Лето – это расцвет их любви, плодородие украинских земель. Осень – измена Лукаша, смерть Мавки. Зимой их души встречаются в другом мире.

Балет наполнен сложными дуэтными поддержками, многочисленными прыжками и оборотами и невероятными хореографическими рисунками. Легенды о зачарованных лесных созданиях словно оживают на сцене и вплетены в магические движения изящных балерин.

Каждая деталь в спектакле погружает в мистический таинственный мир фантастических существ, русалок, чертей, помогающих поверить в существование высших сил природы, где открывается на сцене настоящая сказка для взрослых и детей.