Стендап-шоу, балет, фестиваль и концерты: 10 культурных событий Киева в ноябре

Ноябрь в Киеве будет наполнен культурными мероприятиями – здесь и концерты, и фестивали, и театральные постановки, и стендап-шоу. Знакомьтесь с нашей подборкой главных событий, чтобы выбрать, как провести осенние вечера.

Подпольный стендап XL

В ноябре Жовтневый дворец примет Подпольный стендап XL – вечер современной украинской комедии. На сцене выступят известные комики Киева: Свят Загайкевич, Светлана Немонежина, Антон Тимошенко, Василий Байдак и Александр Жипецкий.

Часть прибыли – 25% – комики передадут в поддержку Вооруженных сил Украины.

Когда: 2 ноября 18:30

Где: МЦКМ "Жовтневий палац" (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Билеты: 400–800 грн

Спектакль "Один на Один"

3 ноября в Центре культуры и искусств КПИ состоится второй показ танцевального представления "Один на Один". После успешной премьеры, собравшей теплые отзывы, команда подготовила обновленную программу, которая глубже откроет темы выбора и борьбы с собой.

В этот раз на сцене "города Танца" появятся новые персонажи, а истории станут еще насыщеннее и драматичнее. Особую роль играют символические герои в шляпах, олицетворяющие общество и их влияние на личные выборы каждого. Сцены с новыми элементами покажут, как личный выбор может изменить жизнь. В спектакле зритель увидит сложные хореографические решения, раскрывающие внутренние конфликты героев.

Важно: перед представлением состоится благотворительный аукцион. Собранные средства пойдут в поддержку ВСУ. Во время первого показа удалось собрать более 40 тысяч гривен и команда стремится продолжить это важное дело.

Когда: 3 ноября 18:00

Где: ЦКМ КПИ им. И. Сикорского (Берестейский проспект, 37)

Билеты: 399-1399 грн

Спектакли театра "Черный Квадрат"

Театр "Черный Квадрат", начавший свой творческий путь в 1991 году, уже более 10 лет регулярно выступает на сцене, даря гостям положительные эмоции. В ноябре театр подготовил восемь ярких представлений, которые помогут расслабиться и отвлечься от будничных дел.

Среди постановок – "Медовый месяц", "Раздевайся – будем… говорить!", "Влюбленные танцуют в постели", "Кофе торопливо или завтрак в наручниках" и другие.

Спектакли проходят каждую среду вечером и по субботам и выполняются на украинском языке. Подробные описания представлений доступны на сайте.

Когда: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 27, 30 ноября 15:00 или 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 350-690 грн

Балет "Грек Зорба "

7 ноября в Национальной опере покажут трогательный современный балет "Грек Зорба" на музыку Микиса Теодоракиса – трагическая история страстной любви на фоне конфликта двух миров и цивилизаций.

В главных ролях: Ярослав Ткачук (Зорба), Райса Бетанкоурт (Марина – премьера), Даниил Пащук (Джон) и другие.

Дата: 7 ноября 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 400-1000 грн

Сольник группы KOZAK SYSTEM

9 ноября группа KOZAK SYSTEM выступит во Дворце спорта для 10 000 зрителей.

За два года войны группа провела более 300 концертов по всей Украине, поддерживая людей своей музыкой, а песни "Біля тополі" та "Люди-Титани" стали символами украинской стойкости. Это выступление станет итогом двух насыщенных лет в творчестве коллектива.

Когда: 9 ноября 18:00

Где: Дворец спорта (Спортивная площадь, 1)

Билеты: 350-1200 грн

Самый большой фестиваль украинских вин

9–10 ноября в 1-м павильоне ВДНХ состоится 21-й фестиваль сыра и вина – Kyiv Food and Wine Festival. Гостей ждет насыщенная программа, посвященная украинским винам и крафтовым сыроварам.

В этом году 30 виноделов со всей Украины представят свои вина лично, и большинство из них можно будет продегустировать бесплатно. Также на фестивале будет большой маркет сыра, где крафтовые производители представят свои уникальные продукты.

В рамках фестиваля пройдут лекции в винной школе, где эксперты поделятся секретами виноделия и сыроделия, а также мастер-классы.

Часть средств от продажи билетов традиционно передадут в поддержку ВСУ.

Когда: 9–10 ноября 11:00 – 21:00

Где: ВДНХ, пр. Академика Глушкова, 1 (1-й павильон)

Билеты: от 300 грн

Мюзикл варьете "Рояль"

Варьете "Рояль" – это вечер для взрослых со звездной вокалисткой Lida Lee в уютной атмосфере. В стоимость билета входит посещение шоу и напиток на выбор.

Это единственное клубное шоу в Украине, которое длится почти пять лет, и в нем уже выступали десятки известных украинских артистов. Постановкой шоу занимаются хореографы проекта "Танцы со звездами".

Часть прибыли от шоу традиционно направляется на поддержку ВСУ.

Когда: 15 и 29 ноября 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 940-1940 грн

Концерт группы ROHATA ZHABA

10 ноября харьковская группа выступит в Киеве с презентацией нового альбома "От Людей для Людей". Это будет путешествие в мир, где желания могут стать проклятием, а сны обретают мистическую силу, говорят музыканты. Во время киевского концерта они обещают погрузить слушателей в музыкальный бестиарий с атмосферой настоящего колдовства.

Часть средств по продаже билетов будет передана в поддержку бригады НГУ "АЗОВ".

Когда: 10 ноября 18:30

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41)

Билеты: от 490 грн

Концерт DOROFEEVA

22 ноября DOROFEEVA выступит с сольным концертом во Дворце спорта. Он завершит большой осенний концертный тур артистки.

Певица представит свою новую программу. Она исполнит всеми любимые хиты: "Кохаю, але не зовсім", "Щоб не було", "А я все плакала", "Хай пишуть", "Хартбіт", а также синглы из нового альбома.

Когда: 22 ноября 19:00

Где: Дворец спорта (Спортивная площадь, 1)

Билеты: 90-10000 грн

Спектакль "Похоже на счастье"

Спектакль "Похоже на счастье", созданный по пьесе П. Пальмада и К. Дютюрона "Беглецы", рассказывает ироническую и трогательную историю двух женщин, которые сбежали от одиночества и отправляются в совместное путешествие. Марго и Клод, совершенно разные по характеру, случайно встречаются, но становятся важными друг для друга.

Спектакль был удостоен главной театральной премии "Киевская пектораль", а Ада Роговцева получила награду за лучшую женскую роль за образ Клода. Режиссером постановки выступила дочь легендарной актрисы Екатерина Степанкова.

Когда 23 ноября 18:00

Где: НМАУ им. П. Чайковского (ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11)

Билеты: от 200 грн

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