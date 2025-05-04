Стильно и символично: американская художница Барбара Крюгер создала масштабную инсталляцию на поезде Укрзализныци

Барбара Крюгер создала артобъект из поезда

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На главном железнодорожном вокзале презентовали особый поезд - Интерсити, на котором изображена работа известной американской художницы Барбары Крюгер. Проект создан в сотрудничестве с RIBBON International и Укрзализныцей.

Художница специально для Укрзализныци, которая является символом устойчивости и постоянного движения, создала работу «Без названия» (Еще одно снова)», посвященную украинцам, ежедневно продолжающим непрерывное движение.

Инсталляция изображена на всех 9 вагонах. Этот поезд на протяжении 2 месяцев будет курсировать разными маршрутами по Украине и даже за границу — в Харьков, Краматорск, Трускавец, Львов, Днепр и Перемышль.

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«Ще один день, ще одна ніч, ще одна темінь, ще одне зарево, ще один цілунок, ще один бій, ще одна втрата, ще один здобуток, ще одне бажання, ще один гріх, ще одна посмішка, ще одна сльоза, ще одна надія, ще один страх, ще одна любов, ще один рік, ще одна суперечка, ще одне життя»», — такой текст украшает поезд.

Железная дорога, ставшая во времена полномасштабного вторжения настоящим пространством сопротивления, превращает путешествие таким поездом в жизнеутверждающий манифест. Вместе с неустанным железнодорожным движением изменяются не только окружающие ландшафты, пассажиры и события, но и значение слов художницы, построенных из выразительных противопоставлений боли героического подвига и повседневности. Каждая новая станция – еще один вектор восприятия.

«Укрзализныця рада сотрудничать с одной из самых известных художниц мира, чтобы донести послание солидарности до украинцев, а также засвидетельствовать устойчивость нашей страны к миру. В течение полномасштабной войны мы стали гораздо больше, чем просто общественный транспорт, и постоянно ищем новые креативные способы влияния», — отметил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.