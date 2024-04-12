"Тайра", Екатерина Павленко, Арам Арзуманян и другие: в Киеве прошла премьера украинского фильма "Я и Феликс"

Ленту по мотивам романа "Кто ты такой?" Артема Чеха покажут в 44 городах Украины.

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялась премьера украинского фильма "Я и Феликс" писательницы и режиссера Ирины Цилык. Лента снята по мотивам романа Артема Чеха "Кто ты такой?"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Мероприятие посетила парамедик Юлия "Тайра" Паевская, военная и общественная деятельница Мария Берлинская, солистка группы Go_A Екатерина Павленко, группа Schmalgauzen, поэт и публицист Андрей Бондарь, актеры Владимир Гладкий и Арам Арзуманян, режиссеры Валентин Васянович и Владимир Тихий, режисер Владимир Бородянский и другие.

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

На премьере также присутствовала команда ленты: режиссер Ирина Цилык, ее сын Андрей Чередник, сосценарист, писатель и военный Артем Чех, актеры Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Галина Веретельник-Стефанова, оператор Вячеслав Цветков и другие.

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

Премьера фильма "Я и Феликс"

О фильме:

Это история о парне Тимофее, который растет и взрослеет в 90-е. В центре внимания его отношения с семьей, друзьями и бывшим контрразведчиком Феликсом, служившим во время войны в Афганистане, а также первая любовь.

Мировая премьера фильма состоялась на 38-м Варшавском международном кинофестивале, а первый украинский показ – в рамках Киевской недели критики в 2022 году. Фильм получил специальную награду 53-го итальянского кинофестиваля Giffoni в категории Generator +16 (The CGS AWARD), специальное отличие FILMFEST HAMBURG от КМКФ "Молодость" и отличие в конкурсе игрового кино Ukraina Festiwal Filmowy в Варшаве.

Премьера фильма "Я и Феликс"

К слову, сейчас фильм находится в туре по городам Украины, который начался с Николаева. Всего запланировано 44 города.

Картина "Я и Феликс" уже в национальном прокате.

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