Театральный сезон в Национальной опере: интересные представления в феврале

Насыщенная яркими событиями февральская афиша Национальной оперы Украины продолжает радовать своих поклонников и после всех новогодних празднований. Здесь и премьеры, и знаковые мероприятия и посвящения, и текущий репертуар, который удовлетворит самого требовательного зрителя.

И хотя спектакли до сих пор остаются "дневными" (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, никто и ничто не помешает радоваться встрече с любимыми артистами и спектаклями.

2 февраля (воскресенье) в 15:00 – лирическая философская опера "Фауст" выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради. Главные партии исполнят: Дмитрий Кузьмин (Фауст), Сергей Ковнир (Мефистофель), Лилия Гревцова (Маргарита), Петр Приймак (Валентин), Алла Позняк (Марта), Владислав Фоминых (Вагнер), Ирина Петрова (Зибель). Дирижер – Алла Кульбаба. Украшением представления является знаменитая балетная сцена "Вальпургиева ночь".

Лилия Гревцова в опере "Фауст"

6 февраля (четверг) в 17:00 – балет Михаила Скорульского "Лісова пісня". Лирико-драматическая история любви по мотивам произведения Леси Украинки — жемчужина украинского балета проникнута пылкой верой в поэзию жизни и бессмертным порывом человека к прекрасному. В главных партиях заявлены: Екатерина Курченко (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Илья Морозов (Перелисник), Мария Кирсанова (Килина), Евгений Логвиненко (Той, що греблі рве), Артем Кадурин (Водяник), Сергей Литвиненко (Леший) и т.д. Дирижер – Виктор Олейник.

7 февраля (пятница) в 17:00 – опера Дж.Пуччини "Мадам Баттерфлай" (Чио-Чио-Сан).

Одна из самых драматичных мировых опер о жизни сильной женщины "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини – это чрезвычайно чувственная история о жертвенной и преданной любви юной японской гейши Чио-Чио-Сан. Традиционное японское кимоно, которое носит юная девушка, похоже на легкие крылья бабочки, летящей на безжалостный огонь любви коварному офицеру... В титульной партии – Викория Ченская. Также в главных ролях Олег Злакоман (Б.Ф.Пинкертон, офицер морского флота США), Наталья Кисла (Сузуки) и другие.

8 февраля (суббота) в 15:00 – вечер одноактных балетов.

"Весна и осень" на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми мажор, ор. 22) в постановке всемирно-известного хореографа, художественного руководителя и директора Hamburg Ballett Джона Ноймаера. Солисты: Илона Кравченко и Никита Сухоруков.

Весна и осень

Премьера "Рапсодия любви" на музыку Джорджа Гершвина в постановке Ярослава Ткачука. Вдохновляющая музыка... Танец, который влюбляет... Может ли человек жить без чувств? Это мы находим любовь или она сама обретает нас? Музыка выдающегося американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина в сочетании с виртуозной балетной техникой и грацией погрузят зрителя в мир настоящего искусства. Легендарная "Rhapsody in Blue/Рапсодия в блюзовых тонах" объединит в единое целое несколько неповторимых историй любви. В главных партиях: романтически балетная пара Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук (Первая пара), Ирина Борисова и Владимир Кутузов (Вторая пара), Екатерина Диденко и Алексей Швидкий, Яна Ланчук и Льюис Харфорд и другие. (пары).

на музыку Джорджа Гершвина в постановке Ярослава Ткачука. Вдохновляющая музыка... Танец, который влюбляет... Может ли человек жить без чувств? Это мы находим любовь или она сама обретает нас? Музыка выдающегося американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина в сочетании с виртуозной балетной техникой и грацией погрузят зрителя в мир настоящего искусства. Легендарная "Rhapsody in Blue/Рапсодия в блюзовых тонах" объединит в единое целое несколько неповторимых историй любви. В главных партиях: романтически балетная пара Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук (Первая пара), Ирина Борисова и Владимир Кутузов (Вторая пара), Екатерина Диденко и Алексей Швидкий, Яна Ланчук и Льюис Харфорд и другие. (пары). "5 танго" на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, чрезвычайно популярный в мире шедевр. Здесь балетмейстер позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, свойственные музыке Астора Пьяццоллы, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками музыки. Солисты: Наталья Мацак и Сергей Кривоконь.

Наталья Мацак и Сергей Кривоконь в балете "5 танго"

9 февраля (воскресенье) в 15:00 – жемчужина украинского оперного искусства "Наталка Полтавка" Николая Лысенко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Опера Николая Лысенко "Наталка Полтавка" принадлежит к выдающимся произведениям украинской музыкальной культуры. Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки – так в спектакль вошел известный мем о палянице…

В титульной партии Наталья Николаишин. Также в главных ролях: Анжелина Швачка (Терпелиха, ее мать), Сергей Скочеляс (Петр, любимый Наталчин), Сергей Пащук (Возный, жених Наталчин), Богдан Тарас (Выборный), Александр Бойко (Николай, дальний родственник Терпилишин). Дирижер – Богдан Плиш.

Наталья Полтавка. Наталья Николаишин и Анжелина Швачка

12 февраля (среда) в 17:00 – вечер двух одноактных современных балетов в постановке Олеси Шляхтич OSDC DANCE THEATER. Постановительный состав обоих представлений: балетмейстер-постановщица – Олеся Шляхтич, художник-сценограф – Петр Богомазов, автор графического дизайна декораций – Safdi, художник – Евгений Клименко, художник костюмов – Мария Руденко, балетмейстер-репетитор – Евгений Кайгородов, помощник хореографа – Никита Кайгородов.

"Кассандра" на музыку Антонио Вивальди, Safdi – действо, объединяющее прошлое с будущим, кинетическое со статическим, цвет с формой и определенное содержание с лабильным пространством мысли. За основу сюжета взята самая загадочная поэма Леси Украинки, которая изобразила противостояние между добром и злом через призму видений дочери троянского царя Кассандры. Эта прекрасная девушка видела истину и пыталась донести ее людям, чтобы направить их на верный путь, однако ей никто не верил, ведь тяжело слышать абсолютную правду от хрупкого пророка. Роли исполняют: Анастасия Шевченко (Елена), Даниил Пащук (Парис), Клеман Гийом (Долон), Лина Володина (Кассандра), Никита Кайгородов (Гектор), Элина Бидна (Андромаха), Карина Тельвар (Поликсена), Тимоти Харфорд (Синон) .

"Кассандра"

"Моисей" на музыку Тимофея Старенкова. Балет "Моисей", созданный по мотивам поэмы Ивана Франко — о стремлении нации сохранить свою землю, поиск "маленького рая" и веру в Победу. "Литературный источник сюжета – пророческий и невероятно актуальный именно сейчас, — делится размышлениями постановница балета Олеся Шляхтич, — ведь рассказывает о людях, борющихся за свое место на земле. Они устали, оказавшись на грани уныния. Но пророк Моисей, а с ним и сам Бог, указывает путь, не дает сдатся". Украина вынуждена вести кровопролитную войну. Этот спектакль является призывом к устойчивости и надежде на светлое будущее. Сценографическое решение для спектакля "Моисей" – это символическое воспроизведение горы. Воцарение Пророка – это пример неисчерпаемой веры в процветание народа и "мечтаемого рая", который открывается развернутой перспективой пейзажа Украины после Победы. Хореография и музыкальное оформление современны, динамичны и живы и гарантируют глубокое погружение в сюжетную линию спектакля и наслаждение от мастерства исполнения партий. Роли исполняют: Евгений Кайгородов (Моисей), Никита Кайгородов (Авирон), Андрей Скляр (Датан), Екатерина Крук и Клеман Гийом (Демоны).

Евгений Кайгородов в балете "Моисей"

13 февраля (четверг) в 17:00 – балет "Венский вальс". Один из самых ярких балетных представлений театра на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа в постановке Анико Рехвиашвили.

14 февраля (пятница) в 17:00 – опера Винченцо Беллини "Норма". В своем знаменитом произведении, считающемся абсолютным музыкальным шедевром, композитор многогранно раскрыл характер главной героини — сильной, страстной женщины, горячо и безоговорочно любящей и глубоко страдающей. Жемчужиной оперы есть молитва Нормы "Casta diva" – одна из лучших мелодий, когда-либо созданных на протяжении всей истории музыкального искусства.

"Норма"

15 февраля (суббота) в 15:00 – балет А.Адана "Жизель". Балетмейстер-постановщик новой редакции – Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции – Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам – Мария Левитская. Премьера этой постановки с огромным успехом еще прошлой зимой прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве. Кстати, этой зимой балетная труппа повторила успех "Жизели" в Японии.

16 февраля (воскресенье) в 15:00 – комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Спектакль принадлежит к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменным расположением слушателей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертного французского драматурга Пьера Бомарше.

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка "вне простора и вне времени" сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города.

20 февраля (четверг) в 17:00 – Ко Дню Героев Небесной сотни балет "Элегия военного времени" на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцовщика и балетмейстера Алексея Ратманского.

21 февраля (пятница) в 17:00 – опера "Флория Тоска" Дж.Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных представлений в мире.

22 февраля (суббота) в 15:00 – комический балет "Свадьба Фигаро" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

23 февраля (воскресенье) в 15:00 – К третьей годовщине полномасштабного вторжения – "Военный реквием" Бенджамина Бриттена. Премьера "Военный реквием" – культовое произведение ХХ-го века, написанное для хора, оркестра и солистов, считается вершиной творчества Бенджамина Бриттена.

Музыкальный язык "Военного реквиема" понятен для широких масс, однако одновременно необычен и оригинальн. Средства выразительности по очереди меняют настроения звучания: от смиренного до тревожного. В "Военном реквиеме" сочетаются мессы по погибшим и поэзии Вильфреда Овена – поэта времен Первой мировой войны, которого Бриттен назвал величайшим военным поэтом и одним из самых оригинальных поэтов века в контексте месс за умерших.

Первое исполнение "Военного реквиема" состоялось 30 мая 1962 года во время церемонии освящения кафедрального собора в почти полностью разрушенном немецкими бомбардировками городе Ковентри во время Второй мировой. После премьеры, завершившейся по просьбе Бриттена без аплодисментов, произведение было признано абсолютным шедевром современности.

27 февраля (четверг) в 17:00 – балет Людвига Минкуса "Баядерка". Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, потому что именно им 2 октября 1926 начал свою историю киевский балет.

"Боядерша"

И именно этот балет был заявлен на 24 февраля 2022 года, но по понятным причинам спектакль не состоялся...

Афиша февраль 2022 год

28 февраля (пятница) в 17:00 – самый масштабный спектакль времен независимой Украины – опера Дж.Верди "Дон Карлос".

Читайте также: