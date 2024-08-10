Театральный сезон в Национальной опере открыт: увлекательные представления в августе

В августовской афише, кроме гала-концерта по случаю Дня Независимости Украины, заявлены лучшие образцы мировой и украинской оперной и балетной классики.

Национальная опера Украины сегодня, 10 августа, начала свой 157-й театральный сезон. Открылся он жемчужиной украинского оперного искусства "Наталкой Полтавкой" Николая Лысенко.

"Наталка Полтавка"

Спектакли все еще остаются только "дневными", а количество зрителей в зале все еще ограничено (всего 459 человек).

Планируемые представления:

11 августа (воскресенье) в 15:00 – балет Е.Станковича "Вечера на хуторе возле Диканьки" в постановке Виктора Литвинова. Увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками оживает в виде балета…В главных ролях: Карина Тельвар (Оксана), Даниил Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха, Царица), Даниил Силкин (Черт), Никита Кайгородов (Дяк) и другие. Дирижер – Виктор Олейник.

"Вечера на хуторе возле Диканьки"

"Вечера на хуторе возле Диканьки"

15 августа (четверг) в 17:00 – балет Людвига Минкуса "Дон Кихот", который часто называют настоящим праздником танца. В ролях: Сергей Литвиненко (Дон Кихот), Алексей Быстрый (Санчо Панса), Илона Кравченко (Китри), Ян Ваня (Базиль), Анастасия Шевченко (Уличная танцовщица), Даниил Пащук, Дарья Космина (Мерседес) и другие. Дирижер – Герман Макаренко.

"Дон Кихот"

16 августа (пятница) в 17:00 – непревзойденная опера Жоржа Бизе "Кармен". Известную трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят: Ирина Петрова и Дмитрий Кузьмин. Также в ролях: Анастасия Почтенная (Микаэла), Александр Мельничук (Эскамильо), Дмитрий Агеев (Капитан Цунига) и другие. Дирижер – Алла Кульбаба.

"Кармен"

17 августа (суббота) в 15:00 – балет А. Адана "Жизель" (третий премьерный показ).

Балетмейстер-постановщик новой редакции – Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции – Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам – Мария Левитская. Премьера этой постановки с огромным успехом еще зимой прошла в Японии. И вот наконец-то настало время украинской премьеры. В третьем премьерном показе принимают участие Наталья Мацак (Жизель), Сергей Кривоконь (Альберт), Элина Бидна (Мирта) и другие.

18 августа (воскресенье) в 15:00 – одна из лучших постановок театра – опера Дж.Верди "Набукко" (режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик – Николай Дядюра, художник-постановщик Мария Левитская, хормейстер-постановщик Богдан Плиш).

В титульной партии в этот раз на сцену выйдет Геннадий Ващенко. Также в главных партиях заявлены: Виктория Ченская (Абигайль), Сергей Магера (Захария), Алла Позняк (Фенена), Александр Никифоров (Исмаэль) и другие. Дирижер – Николай Дядюра.

22 августа (четверг) в 17:00 – балет Хермана Левенсхольда "Сильфида", который считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему пришлось положить начало тому великому перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали "эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции "Жизели".

В титульной партии – Екатерина Курченко. Также в главных ролях: Александр Скулкин (Джеймс), Андрей Карев (Гюрн), Сергей Литвиненко (Медж, колдунья) и другие. Дирижер – Сергей Голубничий.

23 августа (пятница) в 17:00 – бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем" в музыкальной редакции Мирослава Скорика. В главных ролях: Сергей Магера (Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Татьяна Ганина (Оксана), Александр Никифоров (Андрей), Александр Бойко (Султан) и другие.

24 августа (суббота) в 15:00 – гала-концерт ко Дню Независимости Украины с участием ведущих солистов, хора и оркестра Национальной оперы Украины.

Также в августовской афише заявлены:

25 августа (воскресенье) в 15:00 – опера "Флория Тоска" Дж.Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных представлений в мире.

29 августа (четверг) в 17:00 – балет М.Скорульского "Лісова пісня". Лирико-драматическая история любви по мотивам произведения Леси Украинки — жемчужина украинского балета проникнута пылкой верой в поэзию жизни и бессмертным порывом человека к прекрасному.

30 августа (пятница) в 17:00 – комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка "вне простора и вне времени" сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города.

31 августа (суббота) в 15:00 – трогательный современный балет "Грек Зорба" на музыку Микиса Теодоракиса – трагическая история страстной любви на фоне конфликта двух миров и цивилизаций.

"Грек Зорба"

Важно!

В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены к временному укрытию в помещении гардероба, расположенного этажом ниже под фойе партера.

Билеты на спектакли (459 мест) поступают в продажу постепенно (обычно за 2 недели до спектакля) и приобрести их можно онлайн. Цена билетов от 100 грн.

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