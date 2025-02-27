Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные представления в марте

Мартовская афиша Национальной оперы Украины насыщена яркими событиями. Здесь и праздничные гала-концерты, и посвящения в знаковые даты, и встреча с любимыми артистами в шедеврах мирового и украинского оперного и балетного репертуара. И хотя спектакли все еще оставляют только "дневными", а количество зрителей в зале все еще ограничено, спектакли мартовской афиши не оставят равнодушными самых требовательных поклонников классического искусства.

Открывает весну романтический балет "Сильфида".

1 марта (суббота) в 15:00 – балет Хермана Левенсхольда "Сильфида", который считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему пришлось положить начало тому великому перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали "эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции "Жизели". В титульной партии — Екатерина Дегтярева. Также в главных ролях: Клеман Гийом (Джеймс), Андрей Карев (Гюрн), Сергей Литвиненко (Медж, колдунья) и другие. Диригент – Сергей Голубничий.

Сильфида

2 марта (воскресенье) в 15:00 – бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем" в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. В главных ролях: Богдан Тарас (Карась), Светлана Годлевская (Одарка), Татьяна Ганина (Оксана), Александр Никифоров (Андрей) и другие. Дирижер – Виктор Олейник.

Запорожец за Дунаем

6 марта (четверг) в 17:00 – балет "Снежная Королева" по мотивам одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Основа спектакля – музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов. Премьера балета в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик – Алексей Баклан, художник-постановщик – Станислав Петровский, художник костюмов – Наталья Кучеря) состоялась в 2016 году и сразу привлекла внимание ценителей балета.

Снежная королева

В конце 2022 года творческая группа театра произвела переосмысление музыкальной составляющей балета – были изъяты фрагменты произведений русских авторов и заменены работами других композиторов. Соответственно произошли изменения и в хореографии. Премьера обновленной "Снежной королевы" состоялась 23 декабря 2022 года. В титульной партии Анастасия Шевченко. Также в главных ролях заявлены: Екатерина Курченко (Герда), Александр Скулкин (Кай), Елена Карандеева (Ворона), Александр Габелко (Ворон) и другие. Ну, и возможность загадать желания во время того, как на сцене ледяные глыбы превращаются в цветы, никто не отменял.

"Снежная Королева" Анастасия Шевченко

7 марта (пятница) в 17:00 и 8 марта (суббота) в 15:00 – Оперно-балетный дивертисмент с участием ведущих артистов оперы и балета, симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины.

9 марта (воскресенье) в 17:00 – балет "Лилея" (К.Данькевич) ко Дню рождения Т.Г.Шевченко.

К Шевченковским Дням Национальная опера Украины приурочила балет на музыку Константина Данькевича, поставленный по мотивам баллады Тараса Шевченко. Балет "Лилея" – это трогательная и нежная история любви, волшебная музыка, благодаря которой постановку называют еще и "балетом-песней".

Либретто Валерия Ковтуна по сценарному плану Всеволода Чаговца. Хореография Валерия Ковтуна. Музыкальная композиция Алексея Баклана по произведениям Данькевича. В исполнительном составе заявлены: Карина Тельвар (Лилея), Владимир Кутузов (Степан), Ян Ваня (Князь), Алексей Швидкий (Парубок), Екатерина Миклуха (Русалка) и другие. Дирижер – Герман Макаренко

13 марта (четверг) в 17:00 – балет "Венский вальс". Один из самых ярких балетных представлений театра на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа в постановке Анико Рехвиашвили. В главных ролях: Даниил Пащук (Франц, композитор), Екатерина Миклуха (Аннель, его невеста), Александра Панченко (Карла, знаменитая балерина), Илья Морозов (Граф Кайзерлинг, поклонник Карлы) и другие.

14 марта (пятница) в 17:00 – "Трубадур" – одна из самых ярких опер Джузеппе Верди. Это романтическая драма с запутанной интригой, кровавой развязкой, поединками, местью, ядом и роковыми тайнами, с острыми сценическими ситуациями и настоящим кипением страстей. Музыка оперы богата красиво свободно льющимися мелодиями, многие из которых сегодня стали широко известными и любимыми во всем мире. Все события в опере проходят в Испании в XV веке, где разворачивается борьба жестокого графа ди Луны с благородным трубадуром Манрико за любовь прекрасной Леоноры.

Постановочный состав: Виталий Пальчиков – режиссер-постановщик, Николай Дядюра – дирижер-постановщик, Мария Левитская – художник-постановщик, Богдан Плиш – хормейстер-постановщик. В главных ролях: Олег Злакоман (Манрико), Геннадий Ващенко (Граф ди Луна), Оксана Крамарева (Леонора), Анжелина Швачка (Азучена), Сергей Магера (Феррандо), Татьяна Пиминова (Инес) и др. Дирижер – Николай Дядюра.

Трубадур

15 марта (суббота) в 15:00 – Вечер одноактных балетов с испанским флером:

"Треугольная Шляпа" Мануэля де Фалья в исполнении: Кристины Шишпор, Владимира Кутузова, Людмилы Мельник, Никиты Кайгородова и другие.

Треугольная шляпа

"Болеро" Мориса Равеля в исполнении: Маргарита Альянах (Девушка в белом), Евгения Логвиненко (Юноша), Райсы Бетанкоурт (Дама в черном).

16 марта (воскресенье) в 15:00 – опера Дж.Пуччини "Мадам Баттерфлай" (Чио-Чио-сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более столетия трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была известная украинская певица Соломия Крушельницкая, принесшая произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою провалившуюся после премьеры оперу. После триумфа украинской певицы в главной роли тронут Джакомо Пуччини, вернувший себе творческую честь, прислал Крушельницкой фотографию с посвящением "непревзойденной и очаровательной Баттерфлай (Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго, 1904)".

С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей представления является выдающийся режиссер Ирина Молостова — один из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. Исполнители: Лилия Гревцова (Чио-Чио-сан), Дмитрий Иванченко (Лейтенант Пинкертон), Наталья Кисла (Сузуки), Александр Бойко (Шарплес), Ирина Петрова (Кэт) и другие.

20 марта (четверг) в 17:00 – балет А.Адана "Жизель". Балетмейстер-постановщик новой редакции – Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции – Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам – Мария Левитская. Премьера этой постановки с огромным успехом еще прошлой зимой прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве. Кстати, этой зимой балетная труппа повторила успех "Жизели" в Японии. В этот раз в главных партиях заявлены Наталья Мацак и Сергей Кривоконь.

21 марта (пятница) в 17:00 – опера "Турандот", ставшая лебединой песней великого композитора Дж.Пуччини, остается такой же близкой и вожделенной как для певцов, так и для зрителей, как один из бессмертных шедевров музыкального искусства. Премьера "Турандот" должна была состояться в апреле 1925 года, но смерть композитора удалила ее на год. Заключительные эпизоды оперы вскоре были дописаны по эскизам покойного автора его учеником, молодым композитором Франко Альфано. Впервые опера прозвучала 25 апреля 1926 в театре Ла Скала.

Для воплощения "Турандот" на сцене Национальной оперы по инициативе Посольства Италии в Украине в 2003 году был приглашен известный во всем мире итальянский режиссер Марио Корради. Отмечая высокий профессиональный уровень киевской труппы, маэстро Корради с особым увлечением говорил о работе художницы-постановщицы Марии Левитской, подчеркнув, что ей удалось удивительно изящно передать особый сказочный китайский колорит спектакля.

22 марта (суббота) в 15:00 — балет Е.Станковича "Вечера на хуторе возле Диканьки" в постановке Виктора Литвинова. Увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками оживает в виде балета... В главных ролях заявлены: Карина Тельвар (Оксана), Даниил Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха) и Елена Карандеева.

23 марта (воскресенье) в 15:00 — опера Джузеппе Верди "Травиата" в осовремененной постановке Анатолия Соловьяненко. Премьера спектакля прошла в октябре 2022 года. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге… Оригинальная, авангардная постановка выдающегося классического шедевра транслирует главный месседж — искусство вне времени. В главных ролях: Лилия Гревцова (Виолетта Валери), Дмитрий Иванченко (Альфред Жермон), Геннадий Ващенко (Жорж Жермон, его отец), Ирина Петрова (Флора Бервуа) и другие. Дирижер – Алла Кульбаба.

27 марта (четверг) в 17:00 – балет Людвига Минкуса "Дон Кихот". В этот раз спектакль посвящен юбилею Елены Потаповой – выдающейся украинской балерины, Народной артистки Украины, обладательницы звания "Национальная легенда Украины".

Второй век живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простой либретто, достаточно условно передающий сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодической темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких колоритных персонажах. Не зря. этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

28 марта (пятница) в 17:00 – опера Джузеппе Верди "Аида" на этот раз посвящена 100-летию Дмитрия Гнатюка.

И не случайно именно этот спектакль стал посвященным юбилею художника, потому что начиная с 1998 года "Аида" в постановке именно Дмитрия Гнатюка украшает сцену Национальной оперы Украины. Произведение относится к вершинам мирового оперного наследия, оставаясь более 150 лет одним из самых популярных и зрелищных оперных представлений мира.

Опера была создана в честь завершения строительства Суэцкого канала. Египетское правительство обратилось к всемирно известному композитору с просьбой написать новую оперу на сюжет из жизни фараонов. Созданный за четыре месяца грандиозный спектакль из первых нот очаровал зрителей со всего мира.

В титульной партии поклонники оперного искусства смогут увидеть непревзойденную Людмилу Монастырскую, которая считается одной из лучших современных исполнительниц этой роли в мире.

"Аида" Людмила Монастырская

Также в ролях: Сергей Пащук (Радамес), Анжелина Швачка (Амнерис), Александр Мельничук (Амонасро), Сергей Ковнир (Рамфис), Владислав Фоминых (Фараон) и другие.

29 марта (суббота) в 15:00 – комический балет "Свадьба Фигаро" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

30 марта (воскресенье) в 15:00 – комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Спектакль принадлежит к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменным расположением слушателей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертного французского драматурга Пьера Бомарше.

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка "вне простора и вне времени" сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города.

Важно!

В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены к временному укрытию в помещении гардероба, расположенного этажом ниже под фойе партера.

Подробную информацию о составе исполнителей (возможные изменения) и продаже билетов можно узнать на официальном сайте театра. Билеты на спектакли поступают в продажу постепенно (обычно за 2 недели до спектакля) и приобрести их можно не только онлайн, но и в кассах театра.

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