Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные представления в октябре

В октябрьской афише Национальной оперы Украины кроме разнообразного текущего репертуара, состоящего из лучших образцов мирового и украинского классического искусства, заявлена премьера оперы "Трубадур" Джузеппе Верди, посвященная 100-летию выдающегося хормейстера Льва Венедиктова.

Не забыли в театре и о самых молодых зрителях – их ожидают балет "Приключения Пиноккио" и опера "Кот в сапогах" (оба спектакля на музыку Ю. Шевченко).

Не менее ярким кажется октябрь еще и в гастролях. Так нашу балетную труппу ожидают в США с 8 по 29 октября (большое гастрольное турне с концертами по Восточному побережью), а с 16 по 26 октября в Италии с балетом "Жизель".

Еще в октябре состоится грандиозное событие – концерт симфонического оркестра и солистов Национальной оперы Украины под руководством Николая Дядюры к 80-летию высадки десанта союзников в Нормандии (Франция).

Спектакли все еще оставляют только "дневными", а количество зрителей в зале все еще ограничено (всего 459 человек).

Планируемые представления:

3 октября (четверг) в 17:00 и 26 октября (суббота) в 15:00 – балет А. Адана "Жизель".

Балетмейстер-постановщик новой редакции – Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции – Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам – Мария Левитская. Премьера этой постановки с огромным успехом еще зимой прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве и готовится завоевать сердца европейцев во время следующих гастролей. В главных партиях на 3 сентября заявлены: Илона Кравченко (Жизель), Даниил Пащук (Альберт), Александр Габелко (Ганс), Анастасия Шевченко (Батильда) и другие. Дирижер – Алексей Баклан.

4 октября (пятница) в 17:00 – бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем" в музыкальной редакции Мирослава Скорика.

В главных ролях: Богдан Тарас (Карась), Светлана Годлевская (Одарка), Ксения Бахритдинова-Кравчук (Оксана), Александр Никифоров (Андрей), Александр Киреев (Султан) и другие.

"Запорожец за Дунаем"

5 октября (суббота) в 15:00 – балет Германа Левенсхольда "Сильфида", который считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему пришлось положить начало тому великому перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали "эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции "Жизели". В титульной партии — Екатерина Дегтярева. Также в главных ролях: Клеман Гийом (Джеймс), Андрей Карев (Гюрн), Сергей Литвиненко (Медж, колдунья) и др. .Дирригент – Сергей Голубничий.

"Сильфида"

6 октября (воскресенье) в 15:00 – опера "Риголетто" Джузеппе Верди поставлена за драмой В. Гюго "Король играет" (либретто Ф. Пиаве). Социальная идея, привлекшая композитора в драме Гюго – противопоставление простого, по-своему несчастного человека, придворного шута Трибуле избалованному королю Франциску И. В главных ролях: Петр Приймак (Риголетто), Дмитрий Иванченко (Герцог), Лилия Гревцова Петрова (Маддалена), Сергей Магера (Спарафучилле) и другие. Дирижер – Виктор Олейник.

10 октября (четверг) в 17:00 – комический балет "Свадьба Фигаро" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей. В главных ролях: Даниил Пащук (Фигаро), Карина Тельвар (Сюзанна), Александр Габелко (Граф Альмавива), Екатерина Козаченко (Графиня), Никита Кайгородов (Марцелина), Алексей Быстрый (Керубино) и другие. Дирижер – Герман Макаренко.

"Свадьба Фигаро"

11 октября (пятница) в 17:00 – оперный вечер, состоящий из комической оперы "Служница-госпожа" и "Оперного дивертисмента".

комическая опера Дж.Б. Перголези "Служанка-госпожа" . Несмотря на достаточно короткую жизнь, Джованни Баттиста Перголези вошел в историю прежде всего именно "Служницей-госпожа" (La Serva Padrona) — произведением, впоследствии занявшим достойное место в золотом фонде оперного искусства. Эта опера изначально была предназначена для выполнения как интермедии между актами оперы-seria "Гордый пленник", а со временем приобрела "самостоятельность" и быстро завоевала весь тогдашний музыкальный мир, став блестящим образцом оперы-буффа. Оживший гобелен – так режиссер-постановщик Тамара Трунова объясняет визуальную стилистику своей "Служницы". В составе этой старинной оперы-буффа на этот раз: Дмитрий Агеев (Умберто), Анастасия Почтенная (Серпина, его служанка), партия клавесина – Юлия Ященко.

. Несмотря на достаточно короткую жизнь, Джованни Баттиста Перголези вошел в историю прежде всего именно "Служницей-госпожа" (La Serva Padrona) — произведением, впоследствии занявшим достойное место в золотом фонде оперного искусства. Эта опера изначально была предназначена для выполнения как интермедии между актами оперы-seria "Гордый пленник", а со временем приобрела "самостоятельность" и быстро завоевала весь тогдашний музыкальный мир, став блестящим образцом оперы-буффа. Оживший гобелен – так режиссер-постановщик Тамара Трунова объясняет визуальную стилистику своей "Служницы". В составе этой старинной оперы-буффа на этот раз: Дмитрий Агеев (Умберто), Анастасия Почтенная (Серпина, его служанка), партия клавесина – Юлия Ященко. "Оперный дивертисмент". В исполнении ведущих солистов оперной труппы театра (Людмила Монастырская, Сергей Магера, Дмитрий Кузьмин, Оксана Крамарева, Геннадий Ващенко, Анжелина Швачка, Александр Киреев, Лилия Гревцова, Александр Никифоров), симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины классики. Дирижеры – Алла Кульбаба, Сергей Голубничий.

12 октября (суббота) в 15:00 – балет "Приключения Пиноккио" в постановке Виктора Литвинова на музыку Юрия Шевченко. Невероятные приключения веселого проказника и его друзей в искусном исполнении ведущих солистов балетной труппы театра не оставят равнодушными ни маленьких, ни взрослых зрителей. "Это "живой" спектакль, который будет постоянно трансформироваться, в зависимости от времени, состава артистов или даже от зрителя. И главное, что он хороший и магический – рассказывает балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов. – В финале от проявления человеческой доброты и любви под звуки волшебной музыки все наши куклы оживают и превращаются в обычных веселых, озорных детей". Либретто Виктор Литвинов и Юрий Шевченко по мотивам сказки Карло Коллоди. В главных партиях: Алексей Быстрый (Пиноккио), Карина Тельвар (Кукла с голубыми волосами), Сергей Литвиненко (Джепетто, кукол), Руслан Авраменко (Хозяин кукол), Райса Бетанкоурт (Лиса), Андрей Скляр (Кит) и другие.

13 октября (воскресенье) в 15:00 – жемчужина украинского оперного искусства "Наталка Полтавка" Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика, сценическая – Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки – так в спектакль вошел известный мем о лужайке… В титульной партии Наталья Николаишин (журналисты уже давно "окрестили" певицу "заслуженная Наталья Украины"). В главных ролях также: Наталья Кисла (Терпелиха, ее мать), Сергей Скочеляс (Петр, любимый Наталчин), Сергей Пащук (Возный, жених Наталчин), Богдан Тарас (Выборный), Александр Бойко (Николай, дальний родственник Терпилишин).

"Наталка Полтавка"

17 октября (четверг) в 17:00 – балет Людвига Минкуса "Дон Кихот", который часто называют настоящим праздником танца. В ролях: Дмитрий Александров (Дон Кихот), Никита Кайгородов (Санчо Панса), Руслан Авраменко (Лоренцо), Илона Кравченко (Китри), Александр Сккулкин (Базиль), Маргарита Альнах (Уличная танцовщица), Илья Морозов (Эспадо, премьера) ), Райса Бетанкоурт (Мерседес) и другие.

18 октября (пятница) в 17:00 и 20 октября (воскресенье) в 15:00 – премьера оперы "Трубадур" Джузеппе Верди. "Гениальная музыка и очень сложный сюжет – рассказывает режиссер-постановщик Виталий Пальчиков. – Это лабиринт, в котором очень интересно как бродить, так и найти способ выйти из него. Поэтому предложение Анатолия Соловьяненко поставить это произведение в Национальной опере Украины было очень своевременным". Благодарен за доверие!... Практически никогда не меняю либретто и стараюсь никогда не менять музыкальный материал. Разве что использую достаточно традиционные купюры (например, сокращение стретт), над которыми мы уже поработали с дирижером-постановщиком спектакля Николаем Дядюрой… Сама же постановка – это, скорее, стилизация того периода, в котором происходят события "Трубадура"., не можем скопировать пространство того времени. художница Мария Левитская, поэтому я уверен, что результат будет замечательным… Это будет эмоциональная, живая постановка, назовем ее "гиперболизированной реальностью". Стоять и холодно петь никто не будет.

"Трубадур"

Состав: Олег Злакоман, Дмитрий Кузьмин (Манрико), Геннадий Ващенко, Александр Мельничук (Граф ди Луна), Людмила Монастырская, Оксана Крамарева, Виктория Ченская (Леонора), Алла Позняк, Анжелина Швачка (Азучена), Сергей Магера, Сергей Ковров Тишков (Феррандо), Татьяна Пиминова, Ирина Петрова (Инес), Сергей Скочеляс, Руслан Танский (Рюиц и Вестник), Богдан Тарас, Юрий Горынь (Старый цыган).

Также в октябрьской афише:

19 октября (суббота) в 15:00 – балет Евгения Станковича "Вечера на хуторе возле Диканьки" в постановке Виктора Литвинова. Увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками оживает в виде балета.

24 октября (четверг) в 17:00 – 2 одноактных представления

пера "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини – единственная комическая опера композитора. Опере свойственна щедрая мелодичность, острая характерность персонажей, стремительный темп развития событий

Джакомо Пуччини – единственная комическая опера композитора. Опере свойственна щедрая мелодичность, острая характерность персонажей, стремительный темп развития событий балет "Болеро" Мориса Равеля. Это одна из самых известных постановок легендарного Анатолия Шекера.

25 октября (пятница) в 17:00 – опера "Турандот" Дж.Пуччини, ставшая лебединой песней великого итальянского композитора.

27 октября (воскресенье) в 15:00 – опера "Кот в сапогах" Ю. Шевченко. Яркая, как мультик, мелодичная, как мюзикл, старая, как мир, хорошая история, которая будет интересна как маленьким, так и взрослым зрителям.

"Кот в сапогах"

31 октября (четверг) в 17:00 – балет "Венский вальс". Один из самых ярких балетных представлений театра на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа в постановке Анико Рехвиашвили.

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