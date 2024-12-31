Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные представления в январе

Новый 2025 год Национальная опера Украины начинает праздничный марафон с загадывания желаний во время балета "Снежная Королева" и возле рождественского вертепа, который уже традиционно создает команда главного художника театра Марии Левитской.

Также зрителей ожидают: яркая со всех сторон опера "Кот в сапогах", феерично-гротескный балет "Вечера на хуторе возле Диканьки" и много не менее ярких событий.

Спектакли все еще остаются лишь "дневными", а вот количество зрителей в зале, хотя все еще ограничено, значительно увеличилось (теперь – 561 человек).

Начинает первый месяц года новогодне-рождественский марафон "Снежная королева".

Планируемые представления:

2 — 12 января — балет "Снежная Королева" по мотивам одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Основа спектакля – музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов. Премьера балета в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик – Алексей Баклан, художник-постановщик – Станислав Петровский, художник костюмов – Наталья Кучеря) состоялась в 2016 году и сразу привлекла внимание ценителей балета. В конце 2022 года творческая группа театра произвела переосмысление музыкальной составляющей балета – были изъяты фрагменты произведений русских авторов и заменены работами других композиторов. Соответственно произошли изменения и в хореографии. Премьера обновленной "Снежной Королевы" состоялась 23 декабря 2022 года.

15 января (среда) в 17:00 — одна из самых резонансных премьер прошлого сезона — "Диалоги кармелиток" Франсиса Пуленко в постановке Львовской национальной оперы — впервые на сцене Национальной оперы Украины. История о молодой аристократке Бланш, которая, переживая сложные события и обстоятельства во времена Французской революции, побеждает собственные страхи, сомнения и беспомощность, возникнет в режиссерском видении Василия Вовкуна. Неоклассическая музыка Франсиса Пуленко, полная глубокого драматизма, прозвучит под руководством Ивана Чередниченко. Минималистическая сценография Николая Молчана, полная емких символов главной христианской идеи, костюмы топовой украинской дизайнера Оксаны Караванской и впечатляющая световая партитура Александра Мезенцева предоставят постановке выразительных штрихов и деталей.

16 января (четверг) в 17:00 – Вечер одноактных балетов

"Шопениана" Фредерика Шопена. Лирический бессюжетный балет отличается безупречным вкусом и изысканным стилем, присущим изысканным миниатюрам классической хореографии.

"Пахита" – балет на музыку Эдуара Дельдевеза с музыкальными приложениями Людвига Минкуса. Литературной основой балета послужила новелла Мигеля Сервантеса "Цыганочка".

17 января (пятница) в 17:00 — опера "Травиата" Дж.Верди в постановке Анатолия Соловьяненко — это современное видение классического произведения. Яркая и нестандартная постановка – новое слово в современном украинском искусстве. Вне всякого сомнения – Украина в авангарде не только на политической арене, но и в искусстве. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, сообщения вместо писем на бумаге… Главный месседж, который транслирует эта постановка зала – искусство вне времени. Несмотря на эпохи и интерьеры, человеческие отношения, межличностные конфликты, проблемы и чувства остаются неизменными... И, возможно, зритель при виде личной ситуации в современной трактовке на оперной сцене скорее осознает ценность отношений. "Мы стремимся к живому театру. Так же как и герои, зрители должны осознать в конце спектакля, что многое отдали бы за то, чтобы отмотать пленку жизни и оказаться в первом действии",– сказал Анатолий Соловьяненко.

18 января (суббота) в 15:00 — "Сильфида" балет Х.Левенсхольда — это не просто один из лучших романтических балетов. Ему пришлось положить начало тому великому перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве, и к которым через много лет снова и снова обращаются балетмейстеры, черпая вдохновение и творческое воодушевление. Не случайно "Сильфиду" назвали "эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции "Жизели".

19 января (воскресенье) в 15:00 – оперы "Кот в сапогах" Юрия Шевченко.

Полное неожиданных сюрпризов гротескное действо будет интересным, как маленьким так и взрослым зрителям. Вы ни за что не догадаетесь, кто будет петь Кота, а кто будет Людоедом. Постановочный состав: художественный руководитель проекта – Анатолий Соловьяненко, режиссер-постановщик – Оксана Тараненко, дирижер-постановщик – Алла Кульбаба, художник-постановщик – Мария Левитская, хормейстер-постановщик – Александр Тарасенко.

22 января (среда) в 17:00 – концерт ко Дню Соборности Украины с участием ведущих солистов, хора и оркестра театра.

23 января (четверг) в 17:00 – балет Людвига Минкуса "Дон Кихот".

Второй век живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простое либретто, достаточно условно передающее сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха – в мелодической темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

24 января (пятница) в 17:00 – бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем" в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко.

25 января (суббота) в 15:00 — балет Е.Станковича "Вечера на хуторе возле Диканьки" в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в нее Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт – все погружаются в круг интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя "Ночь перед Рождеством". В этот раз вечный сюжет Гоголя – увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками – оживает в виде балета. Зрителей ожидает яркий спектакль, богатый народными обычаями и юмором. Наряду с картинами деревенской Рождественской ночи с ее пением и весельем – фантастические образы нечистой силы, небесных звезд.

26 января (воскресенье) в 17:00 — "Трубадур" — одна из самых ярких опер Джузеппе Верди. Это романтическая драма с запутанной интригой, кровавой развязкой, поединками, местью, ядом и роковыми тайнами; с очень острыми сценическими ситуациями и настоящим кипением страстей. Музыка оперы богата свободно льющимися красивыми мелодиями, многие из которых сегодня стали широко известными и любимыми во всем мире. Все события в опере проходят в Испании в XV веке, где разворачивается борьба жестокого графа ди Луны с благородным трубадуром Манрико за любовь прекрасной Леоноры. Постановочный состав: Виталий Пальчиков – режиссер-постановщик, Николай Дядюра – дирижер-постановщик, Мария Левитская – художник-постановщик, Богдан Плиш – хормейстер-постановщик.

30 января (четверг) в 17:00 – комический балет "Свадьба Фигаро" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

31 января (пятница) в 17:00 – ранняя опера Джузеппе Верди "Набукко". В свое время произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор Va pensiero стал в свое время настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более восьми лет.

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