Театральный сезон в Национальной опере: интересные спектакли в апреле

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, спектакли апрельской афиши не оставят равнодушными самых требовательных поклонников классического искусства.

Начинаем апрель с невероятно яркой и сногсшибательной свадьбы:

2 апреля (четверг) в 17:00 — комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, что на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

Как известно, Вольфганг Амадей Моцарт балетов не писал, но создал большое количество легкой музыки танцевального характера. Именно к этим сокровищам обратился дирижер-постановщик и автор музыкальной редакции Алексей Баклан, скомпилировав из них волшебную сюиту, которая легла в основу балета «Свадьба Фигаро». 34 произведения, большинство которых даже не исполнялись в Украине до того, были соединены в единое целое партитуры балета. Хореографический стиль Виктор Яременко определил как неоклассика и добавил несколько комических эпизодов. Например, юный паж Керубино прыгает на скакалке и заряжает этим даже суровых солдат. Дама «бальзаковского возраста», Марцелина, роль которой исполняет исключительно мужчина, да еще на пуантах (!), ловит рыбу, забрасывая удочку прямо в оркестровую яму, а оркестранты любезно цепляют на крючок бутафорских рыбок.

Главный художник театра Мария Левитская в этом спектакле максимально сохранила эпоху Моцарта, добавив изящную иронию в виде пикантных деталей костюмов и ярких цветов.

На этот раз в главных партиях — самая романтичная балетная пара Татьяна Лезова (Сюзанна) и Ярослав Ткачук (Фигаро). Также в главных партиях заявлены: Александр Габелко (Граф Альмавива) Райса Бетанкоурт (Графиня), Алексей Швидкий (Керубино), Евгений Логвиненко (Марцелина) и другие. Дирижер — Сергей Голубничий.

3 апреля (пятница) в 17:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен». Знаменитую трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят: Ирина Петрова и Дмитрий Кузьмин. Также в ролях: Анастасия Поважная (Микаэла), Александр Мельничук (Эскамильо), Сергей Магера (Капитан Цунига) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

4 апреля (суббота) в 17:00 — Вечер одноактных балетов «4 Легенды — гала».

В программе представлена хореография четырех легендарных балетмейстеров: Уильяма Форсайта (США), Джона Ноймаера (США), Ханса ван Манена (Нидерланды), Алексея Ратманского (Украина — США).

Впервые на сцене Национальной оперы Украины исполнят два хореографических номера в постановке Уильяма Форсайта: Bach Duet и Slingerland Duet. Зрители смогут познакомиться с особой философией этого американо-немецкого хореографа, который, сохраняя классическую «лексику», деконструирует представление о положении тела в пространстве и наполнение сценического пространства методологией поиска.

По приглашению театра хореографию В. Форсайта на сцене Национальной оперы Украины воплощает Олег Климюк, выпускник Киевского государственного хореографического училища, класса Владимира Денисенко и Вадима Авраменко, артист балета Национальной оперы Украины в 1994-1999 годах. Дальнейшая карьера его развивалась в Германии, как танцовщика, педагога, балетмейстера. Работал с известными хореографами, в частности с В. Форсайтом. Был непосредственным участником постановки Bach Duet и исполнителем Slingerland Duet в Германии. Теперь Олег является руководителем образовательного хореографического проекта «ART of» (Цюрих, Швейцария).

В программе вечера также произведения, уже успевшие стать частью репертуара и полюбившиеся зрителям: «Весна и осень» Джона Ноймаера, «5 танго» Ханса ван Манена и «Элегия военного времени» Алексея Ратманского.

«Slingerland duet» хореография Уильяма Форсайта , муз. Гэвина Браерса — исполняют Анастасия Шевченко, Ян Ваня

«Bach Duet» хореография Уильяма Форсайта муз. И.С.Баха — Исполняют Илона Кравченко, Никита Сухоруков

Илона Кравченко, Никита Сухоруков и Олег Климюк

Адажио из балета «Весна и осень» на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми мажор, ор. 22) в постановке всемирно известного хореографа, художественного руководителя и директора Hamburg Ballett Джона Ноймаера. Солисты: Юлия Кулик, Евгений Логвиненко.

«5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, является чрезвычайно популярным в мире шедевром. Здесь балетмейстер позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он сочетал испанские элементы, свойственные музыке Астора Пьяццоллы, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками музыки. Солисты: Анастасія Шевченко, Ян Ваня.

балет «Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцовщика и балетмейстера Алексея Ратманского. Солисты: Элина Кутузова, Екатерина Миклуха, Александра Панченко, Анастасия Шевченко, Никита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Евгений Логвиненко, Илья Морозов. Дирижер — Сергей Голубничий.

Анастасия Шевченко и Ян Ваня

5 апреля (воскресенье) в 15:00 — опера «Кот в сапогах» Юрия Шевченко.

Полное неожиданных сюрпризов гротескное действо будет интересным, которые маленьким так и взрослым зрителям. Вы ни за что не догадаетесь, кто будет петь Кота, а кто будет Людоедом…

Постановочный состав: автор и художественный руководитель проекта — Анатолий Соловьяненко, режиссер-постановщик — Оксана Тараненко, дирижер-постановщик — Алла Кульбаба, художник-постановщик — Мария Левитская, хормейстер-постановщик — Александр Тарасенко. В главных партиях: Анжелина Швачка (Кот), Александр Никифоров (Хозяин Кота, позже Муркис), Александр Киреев (Король), Ольга Матушенко (Принцесса), Владимир Тишков (Людоед) и др.

9 апреля (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простое либретто, достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

10 апреля (пятница) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою оперу, которая провалилась после премьеры. После триумфа украинской певицы в главной роли тронут Джакомо Пуччини, вернувший себе творческую честь, прислал Крушельницкой фотографию с посвящением «непревзойденной и прекрасной Баттерфлай (Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго), 190». С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающийся режиссер Ирина Молостова — один из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. Исполнители: Виктория Ченская (Чио-Чио-Сан), Олег Злакоман (Лейтенант Пинкертон), Анжелина Швачко (Сузуки) и другие. Дирижер — Виктор Олейник.

11 апреля (суббота) в 15:00 — вечер одноактных современных балетов «Кассандра» и «Моисей» в постановке Олеси Шляхтич

«Кассандра» на музыку Антонио Вивальди, Safdi — действо, объединяющее прошлое с будущим, кинетическое со статическим, цвет с формой и определенный смысл с лабильным пространством мысли. За основу сюжета взята самая загадочная поэма Леси Украинки, которая изобразила противостояние между добром и злом через призму видений дочери троянского царя Кассандры.

«Моисей» на музыку Тимофея Старенкова Балет «Моисей», созданный по мотивам поэмы Ивана Франко — о стремлении нации сохранить свою землю, поиск «маленького рая» и веру в Победу.

12 апреля (воскресенье) в 15:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице… В главных ролях: Ольга Матушенко (Наталка), Наталья Кислая (Терпелиха, ее мать), Дмитрий Кузьмин (Петр, возлюбленный Наталки), Сергей Пащук (Возный, жених Наташи) и др. Дирижер — Богдан Плиш.

16 апреля (четверг) в 17:00 — балет Е.Станковича «Вечера на хуторе близ Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в нее Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт — все погружаются в круг интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На этот раз вечный сюжет Гоголя — увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в виде балета. Зрителей ожидает яркий спектакль, богатый народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд…

Также в апрельской афише заявлены:

17 апреля (пятница) в 17:00 — лирически философская опера «Фауст» выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради.

18 апреля (суббота) в 17:00 — балет А.Адана «Жизель». Балетмейстер-постановщик новой редакции — Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции — Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам — Мария Левитская.

19 апреля (воскресенье) в 17:00 — ранняя опера Джузеппе Верди «Набукко». В свое время произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор иудейских рабов «Va pensiero» стал в свое время настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более восьми лет.

23 апреля (четверг) в 17:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик — Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик — Виктор Олейник.

«La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинанда Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни.

Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира — Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

24 апреля (пятница) в 15:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

25 апреля (суббота) в 12:00 и в 17:00 — сказка-балет «Фея Кукол» в исполнении театра «Молодой балет Киева».

26 апреля (воскресенье) в 15:00 — опера «Травиата» Дж.Верди в постановке Анатолия Соловьяненко — это современное видение классического произведения. Яркая и нестандартная постановка — новое слово в современном украинском искусстве. Вне всякого сомнения — Украина в авангарде не только на политической арене, но и в искусстве. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге… Главный месседж, который транслирует эта постановка зала — искусство вне времени. Несмотря на эпохи и интерьеры, человеческие отношения, межличностные конфликты, проблемы и чувства остаются неизменными… И, возможно, зритель увидев личную ситуацию в современной трактовке на оперной сцене, скорее осознает ценность отношений. «Мы стремимся к живому театру. Так же как и герои, зрители должны осознать в конце спектакля, что многие бы отдали за то, чтобы отмотать пленку жизни и оказаться в первом действии», — сказал Анатолий Соловьяненко.

29 апреля (среда) в 17:00 — опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». «Сказки Гофмана» в постановке Ивана Урывского (дирижер-постановщик — Николай Дядюра) — это самая яркая и самая масштабная премьера 2025 года, предлагающая экспрессивное и метафорическое прочтение оперы Ж. Оффенбаха. Спектакль фокусируется на теме искусства, любви и трагической судьбы художника, сочетая бурлескные сцены с глубоким психологизмом. Опера состоит из трех историй, которые рассказывает сам Гофман, вспоминая своих возлюбленных — Олимпию, Антонию и Джульетту. Иван Уровский создал зрелищную интерпретацию, где сюжет о несчастливой любви поэта переплетается с фантастическими элементами в изящном визуальном стиле с яркими образами (художник-постановщик Петр Богомазов, художница костюмов — Дарья Белая).

30 апреля (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Баядерка». Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, потому что именно им 2 октября 1926 года начал свою историю киевский балет.