Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные представления в апреле

Опера «Флория Тоска»

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И хотя спектакли все еще оставляют «дневными», а количество зрителей в зале все еще ограничено, спектакли апрельской афиши не оставят равнодушными самых привередливых поклонников классического искусства.

Начинаем апрель из романтической «Жизели».

3 апреля (четверг) в 17:00 — балет А.Адана «Жизель». Балетмейстер-постановщик новой редакции — Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции — Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник из костюмов — Мария Левитская. Премьера этой постановки с огромным успехом еще прошлой зимой прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве. Кстати, этой зимой балетная труппа повторила успех «Жизели» в Японии. В этот раз в главных партиях Илона Кравченко и Никита Сухоруков. Дирижер — Сергей Голубничий.

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Жизель: Илона Кравченко и Никита Сухоруков

4 апреля (пятница) в 17:00 — опера «Риголетто» Дж.Верди в постановке легендарной Ирины Молостовой по драме В. Гюго «Король играет» (либретто Ф. Пиаве). Социальная идея, привлекшая композитора в драме Гюго — противопоставление простого, по-своему несчастного человека, придворного шута Трибуле избалованному королю Франциску И привлекла в свое время величайшего итальянского композитора Джузеппе Верди. Уже более 170 лет опера остается одной из самых популярных в мире. В титульной партии — Александр Мельничук. Также в главных ролях: Дмитрий Кузьмин (Герцог), Ольга Фомичева (Джильда), Анжелина Швачка (Маддалена), Сергей Магера (Граф Монтероне). Дирижер — Дмитрий Логвин.

Риголетто

5 апреля (суббота) в 17:00 — балет Михаила Скорульского «Лесная песня». Лирико-драматическая история любви, проникнутая пылкой верой в поэзию жизни и бессмертным порывом человека к прекрасному, по мотивам произведения Леси Украинки — жемчужина украинского балета. В главных ролях — Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук. Партии Мавки и Лукаша в исполнении этой романтической балетной пары критики уже давно признали «эталонными».

Лесная песня: Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук

6 апреля (воскресенье) в 17:00 — опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных спектаклей в мире. В титульной партии на этот раз звезда мировой оперной сцены Людмила Монастырская. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Каварадосси), Геннадий Ващенко (Скарпиа), Дмитрий Агеев (Ризничий) и др. Дирижер — Николай Дядюра.

Флория Тоска: Людмила Монастырская

10 апреля (четверг) в 17:00 — балет Адана «Корсар» в постановке Виктора Яременко давно стал украшением репертуара Национальной оперы Украины. В главных партиях: Сергей Кривоконь (Конрад, корсар) и Наталья Мацак (Медора). Дирижер — Герман Макаренко.

11 апреля (пятница) в 17:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль вошел известный мем о палянице.

В главных ролях: Ольга Матушенко (Наталка), Наталья Кисла (Терпелиха, ее мать), Сергей Скочеляс (Петр, любимый Наталчин), Руслан Танский (Возный, жених Наталчин), Владимир Тышков (Выборный), Петр Приймак (Николай, дальний родственник Терпилишин). Дирижер — Богдан Плиш.

12 апреля (суббота) в 15:00 — вечер одноактных балетов

«Весна и осень» на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми мажор, ор. 22) в постановке всемирно известного хореографа, художественного руководителя и директора Hamburg Ballett Джона Ноймаера. Солисты: Анастасия Шевченко и Ян Ваня.

«5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, чрезвычайно популярный в мире шедевр. Здесь балетмейстер позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, свойственные музыке Астора Пьяццоллы, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками музыки. Солисты: Александра Панченко и Александр Омельченко.

балет «Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцовщика и балетмейстера Алексея Ратманского. Солисты: Наталья Мацак, Анастасия Шевченко, Екатерина Миклуха, Александра Панченко, Никита Сухоруков, Сергей Кривоконь, Владимир Кутузов, Евгений Логвиненко. Дирижер — Сергей Голубничий.

13 апреля (воскресенье) в 17:00 — опера «Макбет» Дж.Верди. К юбилею Марии Левитской. Джузеппе Верди, увлекавшийся творчеством Уильяма Шекспира, стал первым, кто воплотил драму «Макбет» почти без изменений. В этой работе соединились лучшие музыкальные находки трех предыдущих опер: Двое Фоскари, Жанна д’Арк и Аттила. Премьера прошла во Флоренции 14 марта 1847 года и имела большой успех. Премьера спектакля на киевской сцене прошла 28 июня 2007 года. Постановочный состав: режиссер-постановщик — Итало Нунциата, дирижер-постановщик — Владимир Кожухарь, хормейстер-постановщик — Лев Венедиктов, художник-постановщик — Мария Левитская. В титульной партии на этот раз заявлен Геннадий Ващенко. Также в главных ролях: Виктория Ченская (Леди Макбет), Сергей Ковнир (Банко), Наталья Николаишин (Дама леди Макбет), Сергей Пащук (Малькольм), Александр Никифоров (Макдуф) и другие. Дирижер — Алла Кульбаба.

Мария Левитская — народная художница Украины, театральная художница-постановщица и художница по костюмам. Родилась в Киеве, окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры Украины, факультет живописи, отделение сценографии, мастерскую Даниила Лидера. Творческую карьеру начала как художница-постановщица и художница по костюмам на киностудии имени Александра Довженко. С 1989 г. — Главный художник Национальной оперы Украины им. Т.Г. Шевченко. Член Национального союза художников Украины, академик Национальной академии искусств Украины, награждена орденом Княгини Ольги (II ст.), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2003), театральной премии «Киевская Пектораль» (1995), премии «Человек года — 2000». Награждена высшей государственной наградой Итальянской Республики, которой могут быть отмечены иностранные граждане — Орденом «Звезда Италии» (2016). Мария Левитская создала декорации и костюмы для более чем 160 опер, балетов и драматических представлений в Украине, Японии, Канаде, Словении, Польше.

17 апреля (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второй век живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простой либретто, достаточно условно передающий сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодической темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

18 апреля (пятница) в 17:00 — ранняя опера Джузеппе Верди «Набукко». В свое время произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор иудейских рабов Va pensiero стал в свое время настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более восьми лет.

19 апреля (суббота) в 15:00 – грандиозное балетное действо «Кристина Шишпор и звезды украинского балета». Концерт с участием ведущих солистов балетной труппы Национальной оперы Украины.

20 апреля (воскресенье) в 15:00 — концерт памяти Ивана Пономаренко с участием: Людмилы Монастырской, Татьяны Ганиной, Аллы Позняк, Олега Злакомана, Александра Мельничука, Сергея Ковнира, хора и оркестра Национальной оперы Украины. Дирижеры — Николай Дядюра и Алла Кульбаба.

24 апреля (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Баядерка». На этот раз спектакль приурочен к юбилею Элеонора Стебляк.

Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, потому что именно им 2 октября 1926 начал свою историю киевский балет. В главных партиях заявлены: Наталья Мацак (Никия), Сергей Кривоконь (Солор), Элина Бидна (Гамзати) и другие.

25 апреля (пятница) в 17:00 — опера Джузеппе Верди «Аида». Произведение относится к вершинам мирового оперного наследия, оставаясь более 150 лет одним из самых популярных и зрелищных оперных представлений мира. Опера была создана в честь завершения строительства Суэцкого канала. Египетское правительство обратилось к всемирно известному композитору с просьбой написать новую оперу на сюжет из жизни фараонов. Созданный за четыре месяца грандиозный спектакль из первых нот очаровал зрителей со всего мира.

26 апреля (суббота) в 15:00 — балет Е.Станковича «Вечера на хуторе возле Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в нее Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт — все погружаются в круг интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На этот раз вечный сюжет Гоголя — увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в виде балета. Зрителей ожидает яркий спектакль, богатый народными обычаями и юмором. Наряду с картинами деревенской Рождественской ночи с ее пением и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд…

27 апреля (воскресенье) в 15:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен». Знаменитая трагическая история страстного любовь цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят: Ирина Петрова и Олег Злакоман. Также в ролях: Ксения Бахритдинова-Кравчук (Микаэла), Геннадий Ващенко (Эскамильо), Богдан Тарас (Капитан Цунига) и другие. Дирижер — Феликс Андреас.

Кармен