Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные представления в июне

Реклама

Это и долгообещанная и долгожданная премьера балета «Норавливая дочь», премьера «Кантаты времен войны», и невероятные международные проекты и бенефис звезды мировой оперной сцены Людмилы Монастырской. Ну, и, конечно же, зрителей ожидают лучшие образцы украинского и мирового репертуара оперной и балетной классики.

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, никто и ничто не помешает радоваться встрече с любимыми артистами и спектаклями!

В июньской афише театра невероятно интересных и важных событий множество – и вот лишь несколько из них:

Реклама

5 июня (четверг) в 17:00 – балет «Дама с камелиями» в постановке Анико Рехвиашвили. Обновление 4-й премьерный показ.

Либретто Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Музыкальная редакция Алексея Баклана и Анико Рехвиашвили. Аранжировка фортепианных произведений Л. В. Бетховена Мирослава Скорика.

Дама с камелиями

Хореография балета «Дама с камелиями» исключительно авторская, нет параллелей с уже существующими хореографическими версиями, значительно обогащена современной пластикой, позволяющей отнести первый показ спектакля к статусу мировой премьеры. Общее балетмейстерское решение спектакля также нестандартно. Особенность киевской постановки – не изложение известного романа. По мнению Анико Рехвиашвили, балет «Дама с камелиями» – это самостоятельная балетная драма, в основе которой переплетение сюжетной линии романа с реальной историей из жизни писателя. Это история любви автора одной из самых изощренных женщин Парижа, куртизанки Мари Дюплесси, ее короткой, но яркой жизни, трагической и такой предполагаемой гибели. Это история о жертве ради мужчины. История реальной женщины, которая из-за любви узнала саму себя. «Постановка новая в полном смысле этого слова, – рассказывала Анико Рехвиашвили. — Это новый подход к музыкальной концепции. Мы не адаптируем музыкальный материал к опере Травиата Дж. Верди, хотя это ожидаемо. Не используем произведения одного автора, например Шопена или Листа, как это делали другие постановщики, которые до нас интерпретировали роман А. Дюма. В нашем спектакле звучит музыка Л. Бетховена, И. Брамса, И. Пахельбеля, Г. Форе, Э. Элгара».

По мнению Алексея Баклана, отказ от музыкального материала Дж. Верди обусловлена в основном тем, что постановщики не хотели предложить зрителю «протанцеванную оперу», понимая, что более совершенную, целостную «конструкцию», чем создал гениальный композитор «Травиаты», создать невозможно. Основная музыка, звучащая в балете, – это произведения Бетховена. Спектакль построен на чисто классической музыкальной основе. Постановщиков заинтересовали «зеркальные параллели»: нынешние пластические и виртуальные средства выразительности и классическая музыка, история, написанная в середине XIX века, и современный театральный язык, на котором эта история рассказывается.

Реклама

В главных партиях: Анастасия Шевченко (Мари Дюплесси, парижская куртизанка), Даниил Пащук (Александр, молодой писатель), Илья Морозов (Герцог де Гиз), Руслан Авраменко (Александр, отец молодого писателя), Александра Панченко (Кларисс, юная девочка), Людмила Мельник (Нинон, мать Кларисс) и др. Дирижер – Алексей Баклан.

7 июня (суббота) в 15:00 – международный художественный проект «Музыка ради мира» с участием выдающихся музыкантов Украины, Австрии, Германии и США.

Этот художественный проект является акцией памяти жертв войны и одновременно актом солидарности международного художественного сообщества с Украиной.

Более 150 артистов на одной сцене исполнят Реквием Вольфганга Амадея Моцарта и «Кантата времен войны» Йорга Отманна.

Реклама

– В. А. Моцарь «Реквием»

Исполнители: хор, оркестр, солисты Национальной оперы Украины: сопрано – Лилия Гревцова, мецко-сопрано – Ирина Петрова, тенор – Александр Никифоров, бас – Сергей Ковнир. Дирижер – Николай Дядюра. Хормейстер – Богдан Плиш.

– Й. Отманка «Кантата времен войны» (Cantata in tempore belli) премьера

Немецкий кларнетист, дирижер и композитор Йорг Видманн, входящий в тройку наиболее исполняемых современных композиторов мира, решил написать музыку о войне, используя тексты немецких поэтов разных веков и тексты из Библии. Мировая премьера «Кантаты» состоялась при участии хора Капеллы Лятошинского и Гамбургского государственного оркестра под руководством Кента Нагано в феврале 2025 года в Эльбской филармонии (Гамбург).

Реклама

Кент Нагано

К премьерному исполнению «Кантаты» в Украине привлечены хор и оркестр Национальной оперы Украины, хор Капеллы Лятошинского Национального дома музыки, солистка – Ида Алдриан (Австрия), хормейстер – Богдан Плиш, дирижер – Кент Нагано (США). На премьере присутствует и сам композитор Йорг Видманн.

Приезд маэстро Кента Нагано в Украину является подлинным событием в мире искусства. С 2015 года Нагано является генеральным музыкальным директором и главным дирижером Гамбургской государственной оперы и генеральным музыкальным директором Гамбургского государственного филармонического оркестра. Он является почетным дирижером Берлинского симфонического оркестра Германии с 2006 года, Кончерто Кельн с 2019 года, Монреальского симфонического оркестра с 2021 года и Государственного оркестра Гамбургской филармонии с 2023 года. Кент Нагано регулярно работает с ведущими международными оркестрами: симфоническим оркестром Баварского радио, филармоническим оркестром Радио Франции, оркестром Национальной оперы в Париже, Чикагским и Детройтским симфоническими оркестрами, Венским симфоническим оркестром. В рамках проекта «Музыка ради мира» маэстро Нагано впервые будет дирижировать симфоническим оркестром Национальной оперы Украины.

Еще одной особенностью мероприятия является привлечение к роли чтеца в «Кантате» Видманна известной украинской правозащитнице Александре Матвийчук, лауреат премий имени Василия Стуса и «Защитник демократии», председателя организации «Центр гражданских свобод», награжденной Нобелевской премией мира 2022 года. Очевидно, голос Александры, с разных международных площадок напоминающий миру о человеческом измерении войны, необходимость построения справедливого мира и привлечения к ответственности преступников, усилит главный месседж проекта — ищите мира и без устали порывайтесь к нему! (Псалом 34).

Проект реализуется Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко, Национальным домом музыки, Благотворительного фонда Марии Дидковской "Открытая музыка города".

Реклама

Главным партнером проекта является посольство Федеративной республики Германия в Украине.

12 июня (четверг) в 17:00 и 13 июня (пятница) в 17:00 — премьера балета «La Fille mal gardée» (Норавливая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик - Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик - Виктор Олейник.

La Fille mal gardée (Норавливая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинанда Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни.

Реклама

Норавливая дочь

Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира – Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

18 февраля 2024 года в театре The London Palladium Иван Путров организовал благотворительный балетный гала-вечер «Dance for Ukraine» с участием ведущих артистов Королевского балета Великобритании, мировых звезд балета и ведущих солистов Национальной оперы Украины.

Целью этого события была поддержка учеников танца в Украине и сделать возможным подарок — балету La Fille mal gardée (Нравливая дочь) Национальной опере Украины, как акт поддержки и культурной солидарности Британии с Украиной.

При поддержке Ивана Путрова и фонда Inspiration in Motion (финансирование и организация), а также благодаря содействию Жана-Пьера Гаскета (правообладатель хореографии), The Frederick Ashton Foundation, Михаила Барышникова и других друзей Украины, эта постановка войдет на многие годы в репертуар Национального Балета Украины.

Реклама

Это незаурядное культурное событие, объединяющее классическое наследие, благотворительность и международную поддержку украинского искусства.

В исполнительских составах в разные премьерные дни заявлены: Илона Кравченко, Никита Сухоруков, Екатерина Курченко, Владимир Кутузов, Александр Габелко, Даниил Силкин, Клеман Гийом, Евгений Логвиненко и другие.

18 июня (среда) в 17:00 - отчетный концерт достижений образования Киевской муниципальной академии танца имени С.Лифаря в исполнении учеников и студентов академии.

24 июня (вторник) в 18:00 - Симфония №5 (до-диез минор) Густава Малера Малер написана композитором в 1901-1902 гг. и впервые прозвучала 18 октября 1904 года в Кельне. Это самая известная симфония Малера.

Реклама

В этот раз на сцене Национальной оперы Украины это произведение прозвучит в исполнении Национального симфонического оркестра Украины, Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» под руководством Кэри-Линн Уилсон (США, Канада).

26 июня (четверг) в 17:00 - Вечер одноактных балетов.

– «Пахита» – балет на музыку Эдуара Дельдевеза с музыкальными приложениями Людвига Минкуса. Литературной основой балета послужила новелла Мигеля Сервантеса «Цыганочка».

– «Рапсодия любви» на музыку Джорджа Гершвина в постановке Ярослава Ткачука. Второй премьерный показ.

Реклама

Вдохновляющая музыка... Танец, влюбляющий... Может ли человек жить без чувств? Это мы находим любовь или она сама обретает нас? Музыка выдающегося американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина в сочетании с виртуозной балетной техникой и грацией погрузят зрителя в мир настоящего искусства. Легендарная «Rhapsody in Blue/Рапсодия в блюзовых тонах» объединит в единое целое несколько неповторимых историй любви. В главных партиях: романтически балетная пара Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук (Первая пара), Анастасия Шевченко и Владимир Кутузов (Вторая пара) и другие.

Рапсодия любви

– «Болеро» Мориса Равеля в постановке Анатолия Шикеры с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более 50 лет.

27 июня (пятница) в 17:00 – к юбилею звезды мировой оперной сцены Людмилы Монастырской – опера Дж.Верди «Трубадур».

Людмила Монастырская — одна из известнейших солисток мировой оперной сцены, народная артистка Украины, лауреат Шевченковской премии, обладательница многочисленных престижных музыкальных наград. Она — примадонна Национальной оперы Украины и кавалер ордена «Звезда Италии», признана далеко за пределами страны, но всегда остается верной своим украинским корням. Голос Людмилы Монастырской — редкий тип spinto soprano — звучит на сценах самых престижных театров мира: Ла Скала (Италия), Ковент-Гарден (Великобритания), Метрополитен-Опера (США), Дойче Опера (Германия) и других. Сегодня зарубежная критика называет певицу новой звездой мирового вокала, называя ее «Королевой нюанса» и «Королевой пианиссимо», а еще преемницей традиций Соломии Крушельницкой, Марии Каллас, Монсеррат Кабалье, предсказывая ей блестящее будущее. По мнению генерального директора "Метрополитен-опера" Людмила Монастырская лучшая Аида за последние 50 лет. В настоящее время вектор внимания СМИ и критиков сместился на Норму в опере «Норма» В.Беллини, в которой самая известная ария «Каста Дева» долгое время считалась визитной карточкой Марии Каллас — теперь критики (и зарубежные. и наши здесь солидарные) считают, что Людмила Монастырская своим исполнением перевершила. В 2015 году певица была номинирована The International Opera Awards.

Реклама

Людмила Монастырская

Особый резонанс имело появление украинской оперной звезды в 2022 году в нью-йоркской "Метрополитен-опера" в партии "Турандот" - тогда она вышла на сцену с украинским флагом на плечах, заменив пророссийскую исполнительницу. Это выступление стало символом несокрушимости украинской культуры.

Несмотря на плотный график выступлений одного из самых востребованных лирико-драматических сопрано в мире, щедро одаренного талантом украинской красавицы, который расписан на годы вперед, певица остается преданной Украине и продолжает выступать на родной сцене.

Партия Леоноры в «Трубадуре» Людмила уже пела множество раз на самых престижных сценах мира, а вот в постановке Виталия Пальчикова на сцену Национальной оперы Украины певица выйдет впервые — и бенефис, и дебют.

В этот раз на сцену вместе с юбиляршей выйдут: Олег Злакоман (Манрико), Александр Мельничук (Граф ди Луна), Анжелина Швачка (Азучена) и другие. Дирижер – Николай Дядюра.

Реклама

29 июня (воскресенье) в 15:00 - Концерт «Музы Пуччини» - совместный украинско-итальянский художественный проект в сотрудничестве с Посольством Италии в Украине и Итальянским институтом культуры в Украине с Национальной оперой Украины с участием зарубежных звезд.