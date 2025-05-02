Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные представления в мае

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Здесь и долгожданное обновление балета «Дама с камелиями», и гала-концерты — «Крылья дружбы — Дания и Украина» и памяти выдающегося балетмейстера Анатолия Шекеры. Не забыли в театре и о национальном репертуаре — оперы «Наталка Полтавка» и «Запорожец за Дунаем», которые всегда собирают аншлаги. И конечно же зрителей ждет встреча с любимыми артистами в шедеврах мирового и украинского оперного и балетного репертуара.

И хотя спектакли все еще оставляют только «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, спектакли майской афиши дадут позитив и воодушевления на любые свершения.

Начинает последний месяц весны долгожданное обновление балета «Дама с камелиями».

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3 мая (суббота) в 15:00 и 25 мая (воскресенье в 17:00 — балет «Дама с камелиями» в постановке Анико Рехвиашвили. Обновления. Либрето Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Музыкальная редакция Алексея Баклана и Анико Рехвиашвили. Аранжировка фортепианных произведений Л. В. Бетховена, Мирослава Скорика.

Дама с камелиями

Хореография балета «Дама с камелиями» исключительно авторская, нет параллелей с уже существующими хореографическими версиями, значительно обогащена современной пластикой, позволяющей отнести первый показ спектакля к статусу мировой премьеры. Общее балетмейстерское решение спектакля также нестандартно. Особенность киевской постановки — не изложение известного романа. По мнению Анико Рехвиашвили, балет «Дама с камелиями» — это самостоятельная балетная драма, в основе которой переплетение сюжетной линии романа с реальной историей из жизни писателя. Это история любви автора одной из самых изощренных женщин Парижа, куртизанки Мари Дюплесси, ее короткой, но яркой жизни, трагической и такой предполагаемой гибели. Это история о жертве ради мужчины. История реальной женщины, которая из-за любви узнала саму себя. «Постановка новая в полном смысле этого слова, — рассказывала Анико Рехвиашвили. — Это новый подход к музыкальной концепции. Мы не адаптируем музыкальный материал к опере Травиата Дж. Верди, хотя это ожидаемо. Не используем произведения одного автора, например Шопена или Листа, как это делали другие постановщики, которые до нас интерпретировали роман А. Дюма. В нашем спектакле звучит музыка Л. Бетховена, И.А. Брамса, И. Пахельбеля, Г. Форе, Э. Елгара».

По мнению Алексея Баклана, отказ от музыкального материала Дж. Верди предопределен в основном тем, что постановщики не хотели предложить зрителю «протанцеванную оперу», понимая, что более совершенную, целостную «конструкцию», чем создал гениальный композитор «Травиаты», создать невозможно. Основная музыка, звучащая в балете, — это произведения Бетховена. Спектакль построен на чисто классической музыкальной основе. Постановщиков заинтересовали «зеркальные параллели»: нынешние пластические и виртуальные средства выразительности и классическая музыка, история, написанная в середине XIX века, и современный театральный язык, на котором эта история рассказывается.

Исполнительские составы:

на 3 мая заявлены: Анастасия Шевченко (Мари Дюплесси, парижская куртизанка), Ян Ваня (Александр, молодой писатель), Владимир Кутузов (Герцог де Гиз), Руслан Авраменко (Александр, отец молодого писателя), Александра Панченко (Кларисс, юная девушка), Людмила Мельник (Нинон, мать Кларисс) и др. Дирижер — Алексей Баклан.

на 25 мая заявлены: Татьяна Лезова (Мари Дюплесси, парижская куртизанка), Никита Сухоруков (Александр, молодой писатель), Владимир Кутузов (Герцог де Гиз), Сергей Литвиненко (Александр, отец молодого писателя), Екатерина Миклуха (Кларисс, юная девочка), Людмила Мельник (Нинон, мать Кларисс), Иван Авдиевский (Ференц Лист) и др.

2 мая (пятница) в 17:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Богдан Тарас (Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Ксения Бахритдинова-Кравчук (Оксана), Дмитрий Кузьмин (Андрей) и другие. Дирижер — Виктор Олейник.

Запорожец по Дунаю

4 мая (воскресенье) в 17:00 — опера Винченцо Беллини «Норма». В этот раз показ посвящен 160-летию первой постановки в Киеве. В своем знаменитом произведении, считающемся абсолютным музыкальным шедевром, композитор многогранно раскрыл характер главной героини — сильной, страстной женщины, горячо и безоговорочно любящей и глубоко страдающей. Жемчужиной оперы является молитва Нормы «Casta diva» — одна из лучших мелодий, созданных на протяжении всей истории музыкального искусства… В титульной партии звезда мировой оперной сцены, ведущая солистка Национальной оперы Украины — Людмила Монастырская. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Поллион), Ирина Петрова (Адальжиза), Сергей Ковнир (Оровез). Наталья Николаишин (Клотильда) и Александр Дяченко (Флавий). Дирижер — Николай Дядюра.

Норма

8 мая (четверг) в 17:00 — балет А.Адана «Жизель».

Балетмейстер-постановщик новой редакции — Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции — Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник из костюмов — Мария Левитская. Премьера этой постановки с огромным успехом еще прошлой зимой прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве. Кстати, этой зимой балетная труппа повторила успех «Жизели» в Японии! В этот раз в главных партиях заявлены Екатерина Миклуха и Даниил Пащук.

9 мая (пятница) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более столетия трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была известная украинская певица Соломия Крушельницкая, принесшая произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою провалившуюся после премьеры оперу. После триумфа украинской певицы в главной роли тронут Джакомо Пуччини, вернувший себе творческую честь, прислал Крушельницкой фотографию с посвящением «непревзойденной и очаровательной Баттерфлай (Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго, 1904)». С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей представления является выдающийся режиссер Ирина Молостова — один из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. Исполнители: Оксана Крамарева (Чио-Чио-сан), Дмитрий Кузьмин (Лейтенант Пинкертон), Анжелина Швачка (Сузуки), Петр Приймак (Шарплес), Ирина Петрова (Кэт) и другие.

10 мая (суббота) в 15:00 — комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей. В этот раз сногсшибательную историю об изобретательном слуге-парикмахере на языке танца будут рассказывать: Никита Сухоруков (Фигаро), Илона Кравченко (Сюзанна), Александр Габелко (Граф Альмавива), Екатерина Козаченко (Графиня), Алексей Швидкий (Керуб), Евгений Логвиненко (Марцелина) и другие. Дирижер — Сергей Голубничий.

Свадьба Фигаро

11 мая (воскресенье) в 15:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль относится к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной привязанностью слушателей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертного французского драматурга Пьера Бомарше…

Севильский цирюльник

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне простора и вне времени» сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города. В главных ролях: Александр Киреев (Фигаро), Дмитрий Иванченко (Граф Альмавива), Лилия Гревцова (Розина), Сергей Магера (Дон Базилио), Дмитрий Агеев (Врач Бартоло), Анжелина Швачка (Берта) и другие. Дирижер — Виктор Олейник.

15 мая (четверг) в 17:00 балет А.Адана «Корсар» в постановке Виктора Яременко давно стал украшением репертуара Национальной оперы Украины. В главных партиях: Илья Морозов (Конрад, Корсар) и Александра Панченко (Медора).

Корсар

16 мая (пятница) в 17:00 — «Флория Тоска» опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных спектаклей в мире. В титульной партии на этот раз Оксана Крамарева. Также в главных ролях: Олег Злакоман (Каварадосси), Александр Мельничук (Скарпиа), Александр Бойко (Ризничий) и другие.

17 мая (суббота) в 15:00 — Концертная программа — Вечер памяти Анатолия Шикеры – выдающегося украинского хореографа, народного артиста Украины, лауреата Национальной премии им. Тараса Шевченко, с участием ведущих солистов балетной труппы Национальной оперы Украины.

18 мая (воскресенье) в 15:00 – опера Джузеппе Верди «Травиата» в осовремененной постановке Анатолия Соловьяненко. Премьера спектакля прошла в октябре 2022 года. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге… Оригинальная, авангардная постановка выдающегося классического шедевра транслирует главный месседж — искусство вне времени. В главных ролях: Ольга Фомичева (Виолетта Валери), Дмитрий Кузьмин (Альфред Жермон), Геннадий Ващенко (Жорж Жермон, его отец), Анжелина Швачка (Флора Бервуа) и другие.

22 мая (четверг) в 17:00 — «Крылья дружбы — Дания и Украина» — Балет-Гала и «5 танго» на музыку А.Пьяццоли.

23 мая (пятница) в 17:00 — ранняя опера Джузеппе Верди «Набукко». В свое время произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор иудейских рабов Va pensiero стал в свое время настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более восьми лет.

24 мая (суббота) в 15:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль вошел известный мем о курице…

28 мая (среда) в 17:00 — балет М.Скорульского «Лесова пісня» в исполнении учеников Киевского государственного профессионального хореографического колледжа им. Татьяны Таякиной.

29 мая (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второй век живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простой либретто, достаточно условно передающий сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодической темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

30 мая (пятница) в 17:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен». Знаменитая трагическая история страстного любовь цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят: Александра Дяченко (приглашенная солистка) и Олег Злакоман.

31 мая (суббота) в 15:00 — балет «Сильфида», который считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему пришлось положить начало тому великому перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции «Жизели».