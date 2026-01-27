Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в феврале

Реклама

Здесь и премьеры, и знаковые мероприятия и посвящения, и текущий репертуар, который удовлетворит самого требовательного зрителя.

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, никто и ничто не помешает радоваться от встречи с любимыми артистами и спектаклями.

Визит в Национальную оперу Украины — это время, когда искусство становится источником света, вдохновения и веры, что даже в самые темные времена музыка способна объединять сердца.

Начинает завершающий месяц зимы:

1 февраля (воскресенье) в 17:00 — лирически философская опера «Фауст» выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради. Главные партии исполнят: Дмитрий Иванченко (Фауст), Сергей Ковнир (Мефистофель), Анастасия Поважная (Маргарита), Александр Киреев (Валентин), Наталья Кислая (Марта), Дмитрий Агеев (Вагнер), Ирина Петрова (Зибель). Дирижер — Алла Кульбаба. Украшением спектакля является знаменитая балетная сцена «Вальпургиева ночь».

5 февраля (четверг) в 78:00 — балет «Дама с камелиями» в постановке Анико Рехвиашвили.

Либретто Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Музыкальная редакция Алексея Баклана и Анико Рехвиашвили. Аранжировка фортепианных произведений Л. В. Бетховена Мирослава Скорика. Хореография балета «Дама с камелиями» исключительно авторская, нет никаких параллелей с уже существующими хореографическими версиями, значительно обогащена современной пластикой, что позволяет отнести первый показ спектакля к статусу мировой премьеры. Общее балетмейстерское решение спектакля также является нестандартным — это не просто пересказ известного романа Александра Дюма.

В главных партиях: Татьяна Лезова (Мари Дюплесси, парижская куртизанка), Ярослав Ткачук (Александр, молодой писатель), Владимир Кутузов (Герцог де Гиз), Руслан Авраменко (Александр, отец молодого писателя), Александра Панченко (Кларисс, юная девушка), и др. Дирижер — Алексей Баклан.

6 февраля (пятница) в 17:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен». Знаменитую трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят: Елена Скицко (приглашенная солистка) и Дмитрий Кузьмин. Дирижер — Алла Кульбаба.

7 февраля (суббота) в 17:00 — балет А.Адана «Корсар» в постановке Виктора Яременко давно стал украшением репертуара Национальной оперы Украины. В главных партиях: Ян Ваня (Конрад, корсар) и Екатерина Миклуха (Медора). Дирижер — Алексей Баклан.

8 февраля (воскресенье) в 17:00 — самая масштабная постановка времен независимой Украины — опера Дж.Верди «Дон Карлос». На этот раз в главных партиях: звезда мировой оперной сцены Людмила Монастырская (Елизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, инфант испанский), Анжелина Швачка (Принцесса Эболи), Геннадий Ващенко (Родриго, маркиз ди Поза), Сергей Магера (Филипп II, испанский король) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

12 февраля (четверг) в 17:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик — Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик — Виктор Олейник.

«La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинанда Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни.

Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира — Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

В главных партиях заявлены: Екатерина Курченко (Лиза), Ярослав Ткачук (Колас), Руслан Авраменко (Вдова Симона), Алексей Швыдкий (Алан) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

13 февраля (пятница) в 17:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль относится к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной благосклонностью слушателей. Его герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной французского драматурга Пьера Бомарше.

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка«вне пространства и вне времени» сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города. На этот раз в главных партиях заявлены: Александр Киреев (Фигаро, цирюльник), Дмитрий Иванченко (Граф Альмавива), Лилия Гревцова (Розина, воспитанница доктора Бартоло), Александр Бойко (Доктор Бартоло), Владимир Тишков (Дон Базилио, учитель музыки), Ирина Петрова (Берта) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

14 февраля (суббота) в 15:00 — для всех влюбленных и тех, кто только собирается влюбиться — нежно-романтично-сказочный балет «Снежная Королева» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик — Алексей Баклан, художник-постановщик — Станислав Петровский, художник костюмов — Наталья Кучеря). Основа спектакля — музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов.

На этот раз в исполнительском составе заявлены: Анастасия Шевченко (Снежная Королева), Юлия Кулик (Герда), Диниил Силкин (Кай) и др. Дирижер — Сергей Голубничий.

Ну, и конечно же, традиционно загадываем желание во время того, как на сцене ледяные глыбы превращаются в цветы, а Кай и Герда сливаются в поцелуе.

15 февраля (воскресенье) в 15:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Богдан Тарас (Иван Карась), Светлана Годлевская (Одарка), Анастасия Поважная (Оксана), Дмитрий Кузьмин (Андрей), Александр Киреев (Султан) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

Также в февральской афише заявлены:

19 февраля (суббота) в 17:00 — балет А.Адана «Жизель». Балетмейстер-постановщик новой редакции — Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции — Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам — Мария Левитская.

20 февраля (пятница) в 17:00 — Ко Дню Героев Небесной сотни «Рекаием» Дж.Верди.

21 февраля (суббота) в 15:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простое либретто, достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря. этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

22 февраля (воскресенье) в 15:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Опера Николая Лысенко «Наталка Полтавка» относится к выдающимся произведениям украинской музыкальной культуры. Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице.

25 февраля (среда) в 17:00 — седьмой премьерный показ оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». «Сказки Гофмана» в постановке Ивана Урывского (дирижер-постановщик — Николай Дядюра) — это самая яркая и самая масштабная премьера 2025 года, предлагающая экспрессивное и метафорическое прочтение оперы Ж. Оффенбаха. Спектакль фокусируется на теме искусства, любви и трагической судьбы художника, сочетая бурлескные сцены с глубоким психологизмом. Опера состоит из трех историй, которые рассказывает сам Гофман, вспоминая своих возлюбленных — Олимпию, Антонию и Джульетту. Иван Урывский

26 февраля (четверг) в 17:00 — балет Е.Станковича «Вечера на хуторе близ Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в виде балета. Зрителей ждет яркий спектакль, богатый народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд.

27 февраля (пятница) в 17:00 — опера Винченцо Беллини «Норма». В своем знаменитом произведении, которое считается абсолютным музыкальным шедевром, композитор многогранно раскрыл характер главной героини — сильной, страстной женщины, которая горячо и безоговорочно любит и глубоко страдает. Жемчужиной оперы является молитва Нормы «Casta diva» — одна из лучших мелодий, когда-либо созданных на протяжении всей истории музыкального искусства.

28 февраля (суббота) в 17:00 — два одноактных балета с испанским флером: «Треугольная Шляпа» Мануэля де Фалья и «Болеро» Мориса Равеля.