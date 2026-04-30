Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в мае

Здесь и второй премьерный показ Вечера одноактных балетов «4 Легенды — гала». Здесь и произведения золотого фонда национального репертуара — оперы «Наталка Полтавка» и «Запорожец за Дунаем» и балет «Лесная песня», которые всегда собирают аншлаги.

Также в театральной афише традиционно представлены шедевры мировой оперной и балетной классики с участием ведущих солистов театра.

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, спектакли майской афиши предоставят позитива и вдохновения на свершения любой сложности!

Начинается майская афиша театра с трагической, но невероятно красивой оперы «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан).

1 мая (пятница) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою провалившуюся после премьеры оперу. После триумфа украинской певицы в главной роли тронут Джакомо Пуччини, вернувший себе творческую честь, прислал Крушельницкой фотографию с посвящением «непревзойденной и самой волшебной Баттерфлай (Джакомо Пуччини)». на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающийся режиссер Ирина Молостова — один из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. Исполнители: Оксана Крамарева (Чио-Чио-Сан), Дмитрий Кузьмин (Лейтенант Пинкертон), Татьяна Пиминова (Сузуки) и другие. Дирижер — Виктор Олейник.

2 мая (суббота) в 15:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на либретто, достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса (главное внимание сосредоточено на любви Китри и Базиля, а не на приключениях самого Дон Кихота), балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

На этот раз в исполнительном составе заявлены: Сергей Литвиненко (Дон Кихот), Никита Кайгородов (Санчо Панса), Илона Кравченко (Китри), Владимир Кутузов (Базиль), Елена Карандеева (Уличная Танцовщица), Ян Ваня (Эспадо) и др. Дирижер — Сергей Голубничий.

3 мая (воскресенье) в 15:00 и 31 мая (воскресенье) в 18:00 — опера Николая Лысенко «Наталка Полтавка». Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Опера Николая Лысенко «Наталка Полтавка» относится к выдающимся произведениям украинской музыкальной культуры. Композитора привлек сюжет «Наталки Полтавки» Ивана Котляревского искренним раскрытием жизни простого народа, реалистичным отображением народного быта. Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице… В ролях на 3 мая заявлено

Наталка Полтавка. Наталья Николаишин и Анжелина Швачка

7 мая (четверг) в 17:00 — один из самых ярких балетных спектаклей театра — «Венский вальс» на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-сына и Йозефа, которые подарили миру неповторимые мелодии вальса, которыми уже почти 200 лет наслаждается весь мир.

«Венский вальс» — это первый авторский многоактный балет Анико Рехвиашвили, созданный известным хореографом еще в 2001 году. Даже спустя 22 года спектакль остается одним из самых любимых у зрителей.

В главных ролях зрители увидят: Александра Скулкина (Франц, композитор), Марию Кирсанову, Екатерину Дегтяреву (Карла, знаменитая балерина) (Аннель) и др. Дирижер — Сергей Голубничий.

8 травня (п’ятниця) о 17:00 — знаменита опера Джузеппе Верді «Ріголетто», створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. Виконавці: Степан Дробіт (Ріголетто), Ольга Фомічова (Джільда), Дмитро Іванченко (Герцог Мантуанський), Сергій Ковнір (Спарафучілє), Ірина Петрова (Маддалена), Сергій Магера (Граф Монтероне, Дмитро Агеєв (Граф Чепрано) та ін. Диригент — Алла

9 мая (суббота) в 17:00 — «Лесная песня» — жемчужина украинского балета, созданная на музыку Михаила Скорульского по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. Это история о любви Мавки и Лукаша. Спектакль известен своей фольклорной музыкой, символизмом и сочетанием фантастического мира природы с человеческими чувствами. На этот раз в главных ролях самая романтичная балетная пара — Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук. Исполнение ими партий Мавки и Лукаша уже давно признано эталонным. Дирижер — Виктор Олейник.

Лесная песня. Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук

10 мая (воскресенье) в 15:00 — Вечер одноактных спектаклей:

Сатирическая одноактная опера «Джанни Скикки» выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини. В основе сюжета оперы история реального мошенника Джанни Скикки, жившего во Флоренции в 1299 году. Богач-знахарь Донато Буозо, умирая, все имущество завещал монастырю. Наследники стремятся хитростью изменить завещание и зовут на помощь проходимца Джанни Скикки, чья дочь Лауретта помолвлена с племянником Буозо. Скикки блестяще разыгрывает роль умершего Буозо и от его имени составляет поддельное завещание… в свою пользу! В главных партиях: Михаил Киришев (Джанни Буозо).

Балет «Болеро» на музыку Мориса Равеля в постановке выдающегося хореографа Анатолия Шекеры, известный выразительными партиями «Девушки в белом» и «Дамы в черном», украшает сцену театра уже более 50 лет. На этот раз в исполнительском составе: Ольга Голица (Девушка в белом), Райса Бетанкоурт (Дама в черном) и Евгений Логвиненко (Юноша). Дирижер — Виктор Олейник.

Болеро

14 мая (четверг) в 17:00 — романтический балет «Корсар» А.Адана. Яркую историю о любви корсара Конрада и красавицы Медоры на этот раз на сцене театра воплотят Владимир Кутузов и Елина Кутузова. Также в главных партиях: Ольга Кифьяк-фон-Краймер (Гюльнара), Илья Морозов (Ланкедем), Даниил Силкин (Раб) и др. Дирижер — Алексей Баклан.

15 мая (пятница) в 17:00 — опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини, которая является одной из самых популярных спектаклей в репертуаре театра. Драматическая история любви певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси, разворачивающаяся на фоне политических интриг… В главных партиях: Виктория Ченская (Флория Тоска, певица), Олег Злакоман (Марио Каварадосси, художник), Геннадий Ващенко (Барон Скарпиа), Владислав Фоминых (Чезаре Анжелотти), Александр Бойко (Ризничий) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

16 мая (суббота) в 17:00 — балет «Дама с камелиями» - литературно-оперный бестселлер на языке танца в хореографии Анико Рехвиашвили, в котором есть все: динамика и экспрессия, элегичность и романтизм, напряжение и катарсис. В главных партиях: Анастасия Шевченко (Мари Дюплеси, парижская куртизанка), Даниил Пащук (Александр, молодой писатель), Екатерина Дегтярева (Кларисс. Юная девушка), Руслан Авраменко (Александр, отец молодого писателя), Илья Морозов (Герцог де Гиз) и др. Дирижер — Алексей Баклан.

Дама с камелиями

Также в майской афише заявлены:

17 мая (воскресенье) в 15:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль относится к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в действующем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной благосклонностью слушателей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертного произведения французского драматурга Пьера Бомарше… В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне пространства и вне времени» одр

Севильский цирюльник

21 мая (четверг) в 17:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик — Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик — Виктор Олейник.

«La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинана Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни.

Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира — Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

22 мая (пятница) в 17:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен» — знаменитая трагическая история страстной любви цыганки Кармен и ее возлюбленного сержанта Хозе.

23 мая (суббота) в 15:00 — классический романтический балет Адольфа Адана о любви, предательстве и прощении. Спектакль идет в новой редакции (балетмейстер Виктор Яременко, дирижер Алексей Баклан) и является украшением репертуара театра.

24 мая (воскресенье) в 15:00 — опера «Травиата» Дж.Верди в постановке Анатолия Соловьяненко - это современное видение классического произведения. Яркая и нестандартная постановка — новое слово в современном украинском искусстве. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге… Главный месседж, который транслирует эта постановка зала — искусство вне времени. Несмотря на эпохи и интерьеры, человеческие взаимоотношения, межличностные конфликты, проблемы и чувства остаются неизменными… И, возможно, зритель

27 мая (среда) в 17:00 — Вечер молодой энергии и танца

С участием соискателей образования КДФХК имени Татьяны Таякиной.

Премьера спектаклей «Малевич. Супрематическое движение» и «Жизель» (II акт).

28 мая (четверг) в 18:00 — комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

29 мая (пятница) в 18:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

30 мая (суббота) в 18:00 — Вечер одноактных балетов «4 Легенды — гала». ВТОРОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ. В программе представлена хореография четырех легендарных балетмейстеров: Уильяма Форсайта (США), Джона Ноймаера (США), Ханса ван Манена (Нидерланды), Алексея Ратманского (Украина — США).

Впервые на сцене Национальной оперы Украины исполнят два хореографических номера в постановке Уильяма Форсайта: Bach Duet и Slingerland Duet. Зрители смогут познакомиться с особой философией этого американо-немецкого хореографа, который, сохраняя классическую «лексику», деконструирует представление о положении тела в пространстве и наполнение сценического пространства методологией поиска.

По приглашению театра хореографию В. Форсайта на сцене Национальной оперы Украины воплощает Олег Климюк, выпускник Киевского государственного хореографического училища, класса Владимира Денисенко и Вадима Авраменко, артист балета Национальной оперы Украины в 1994-1999 годах. Дальнейшая карьера его развивалась в Германии, как танцовщика, педагога, балетмейстера. Работал с известными хореографами, в частности с В. Форсайтом. Был непосредственным участником постановки Bach Duet и исполнителем Slingerland Duet в Германии. Сейчас Олег является руководителем образовательного хореографического проекта «ART of»

В программе вечера также произведения, которые уже успели стать частью репертуара и полюбились зрителям: «Весна и осень» Джона Ноймаера, «5 танго» Ханса ван Манена и «Элегия военного времени» Алексея Ратманского.

«Slingerland duet» хореография Уильяма Форсайта , муз. Гэвина Брайерса

«Bach Duet» хореография Уильяма Форсайта муз. И.С.Баха

Адажио из балета «Весна и осень» на музыку Антонина Дворжака (Серенада ми мажор, ор. 22) в постановке всемирно известного хореографа, художественного руководителя и директора Hamburg Ballett Джона Ноймаера.

«5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, является чрезвычайно популярным в мире шедевром. Здесь балетмейстер позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, свойственные музыке Астора Пьяццоллы, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками музыки.

балет «Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцовщика и балетмейстера Алексея Ратманского. Солисты: Элина Кутузова, Екатерина Миклуха, Александра Панченко, Анастасия Шевченко, Никита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Евгений Логвиненко, Илья Морозов. Дирижер — Сергей Голубничий.

