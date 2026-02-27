Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в марте

Реклама

Здесь и праздничные галаконцерты, и посвящения к знаковым датам, и встреча с любимыми артистами в шедеврах мирового и украинского оперного и балетного репертуара.

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно "дневными" (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, никто и ничто не помешает радоваться от встречи с любимыми артистами и спектаклями.

Начинается весна с невероятно красивой оперы Дж.Пуччини "Мадам Баттерфлай" (Чио-Чио-сан).

1 марта (воскресенье) в 15:00 - опера Дж.Пуччини "Мадам Баттерфлай" (Чио-Чио-Сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою оперу, которая провалилась после премьеры. После триумфа украинской певицы в главной роли растроганный Джакомо Пуччини, вернувший себе творческую честь, прислал Крушельницкой фотографию с посвящением «непревзойденной и очаровательной Баттерфлай (Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго, 1904)». С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающийся режиссер Ирина Молостова — один из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века.

Исполнители: Лилия Гревцова (Чио-Чио-Сан), Дмитрий Кузьмин (Лейтенант Пинкертон), Наталья Кислая (Сузуки), Александр Бойко (Шарплес), Ольга Матушенко (Кэт) и др. Дирижер - Виктор Олейник.

5 марта (четверг) в 17:00 и 6 марта (пятница) в 17:00 - комический балет "Свадьба Фигаро" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

Как известно, Вольфганг Амадей Моцарт балетов не писал, но создал большое количество легкой музыки танцевального характера. Именно к этим сокровищам обратился дирижер-постановщик и автор музыкальной редакции Алексей Баклан, скомпилировав из них волшебную сюиту, которая легла в основу балета "Свадьба Фигаро". 34 произведения, большинство которых даже не исполнялись в Украине до того, были соединены в единое целое партитуры балета. Хореографический стиль Виктор Яременко определил как неоклассика и добавил несколько комических эпизодов. Например, юный паж Керубино прыгает на скакалке и заряжает этим даже суровых солдат. Дама «бальзаковского возраста», Марцелина, роль которой исполняет исключительно мужчина, да еще на пуантах (!), ловит рыбу, забрасывая удочку прямо в оркестровую яму, а оркестранты любезно цепляют на крючок бутафорских рыбок.

Главный художник театра Мария Левитская в этом спектакле максимально сохранила эпоху Моцарта, добавив изящную иронию в виде пикантных деталей костюмов и ярких цветов.

7 марта (суббота) в 15:00 и 8 марта (воскресенье) в 15:00 - Оперно-балетный дивертисмент с участием ведущих артистов оперы и балета, симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины.

10 марта (вторник) в 17:00 - балет "Лилея" (К.Данькевич) В честь памяти Т.Г.Шевченко. К Шевченковским Дням Национальная опера Украины приурочила балет на музыку Константина Данькевича, поставленный по мотивам баллады Тараса Шевченко. Балет "Лилея" - это трогательная и нежная история любви, волшебная музыка, благодаря которой постановку называют еще и "балетом-песней". Либретто Валерия Ковтуна по сценарному плану Всеволода Чаговца. Хореография Валерия Ковтуна. Музыкальная композиция Алексея Баклана по произведениям Данькевича. В исполнительском составе заявлены: Татьяна Лезова (Лилея), Ярослав Ткачук (Степан), Ян Ваня (Князь), Алексей Швидкий (Парубок), Ольга Кифяк-фон-Краймер (Русалка) и др. Дирижер — Алексей Баклан.

Также в мартовской афише заявлены:

12 марта (четверг) в 17:00 - балет Хермана Левенсхольда "Сильфида", который считается не просто одним из лучших романтических балетов: ему выпало начать тот большой перечень произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали "эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции "Жизели".

13 марта (пятница) в 17:00 - комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Спектакль относится к самым известным в своем жанре и вот уже более двухсот лет остается не только в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной благосклонностью слушателей. Его герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной пьесы французского драматурга Пьера Бомарше.

В осовремененной версии Анатолия Соловьяненко постановка "вне пространства и вне времени" сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города.

14 марта (суббота) в 15:00 - жемчужина украинского оперного искусства "Наталка Полтавка" Николая Лысенко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Опера Николая Лысенко "Наталка Полтавка" относится к выдающимся произведениям украинской музыкальной культуры. Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки - так в спектакль зашел известный мем о палянице.

15 марта (воскресенье) в 15:00 - балет А.Адана "Корсар" в постановке Виктора Яременко давно стал украшением репертуара Национальной оперы Украины.

19 марта (четверг) в 17:00 - балет Людвига Минкуса "Дон Кихот". Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий балет. Несмотря на простое либретто, достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха - в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря. этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

20 марта (пятница) в 17:00 - "Трубадур" - одна из самых ярких опер Джузеппе Верди. Это романтическая драма с запутанной интригой, кровавой развязкой, поединками, местью, ядом и роковыми тайнами; с очень острыми сценическими ситуациями и настоящим кипением страстей. Музыка оперы богата на красивые, свободно льющиеся мелодии, многие из которых сегодня стали широко известными и любимыми во всем мире. Все события в опере происходят в Испании в XV веке, где разворачивается борьба жестокого графа Луны с благородным трубадуром Манрико за любовь прекрасной Леоноры. Постановочный состав: Виталий Пальчиков - режиссер-постановщик, Николай Дядюра - дирижер-постановщик, Мария Левитская - художник-постановщик, Богдан Плиш - хормейстер-постановщик.

21 марта (суббота) в 15:00 - балет А.Адана "Жизель". Балетмейстер-постановщик новой редакции - Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции - Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам - Мария Левитская.

22 марта (воскресенье) в 17:00 - бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем" в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

26 марта (четверг) в 17:00 - Вечер одноактных балетов:

- "Треугольная Шляпа" Мануэля де Фалья в исполнении: Анастасии Шевченко, Ильи Морозова, Людмилы Мельник, Никиты Кайгородова и др.

- "Рапсодия любви" "Рапсодия любви" на музыку Джорджа Гершвина в постановке Ярослава Ткачука. Музыка, которая вдохновляет... Танец, который влюбляет... Может ли человек жить без чувств? Это мы находим любовь или она находит нас? Музыка выдающегося американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина в сочетании с виртуозной балетной техникой и грацией погрузят зрителя в мир настоящего искусства. Легендарная "Rhapsody in Blue / Рапсодия в блюзовых тонах" объединит несколько неповторимых историй любви в исполнении самой романтичной балетной пары - Татьяны Лезовой и Ярослава Ткачука.

- "Болеро" Мориса Равеля в исполнении: Ольги Голицы (Девушка в белом), Владимира Кутузова (Юноша), Райсы Бетанкоурт (Дама в черном).

27 марта (пятница) в 17:00 - "Богема" одна из лучших опер выдающегося итальянского композитора, представителя музыкального веризма Джакомо Пуччини в постановке итальянского режиссера Итало Нунциата. Мировая премьера этого, такого теплого и нежного чувствами своих героев произведения, состоялась на сцене Teatro Regio di Torino 1 февраля 1896 года под управлением молодого Артуро Тосканини, и с первых спектаклей поразила зрителей своей искренней и трогательной историей трагической любви. В 2019 году опера триумфально вернулась в текущий репертуар Национальной оперы Украины.

28 марта (суббота) в 15:00 - балет Е.Станковича "Вечера на хуторе близ Диканьки" в постановке Виктора Литвинова. Увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками оживает в виде балета.

29 марта (воскресенье) в 17:00 - опера Джакомо Пуччини "Флория Тоска" - это настоящий праздник наслаждения для поклонников итальянской оперы. Свой оперный шедевр композитор написал по драме Викториена Сарду. В свое время, этот невероятно страстный и драматический сюжет был создан для выдающейся актрисы Сары Бернар и вдохновил итальянского композитора на создание оперного спектакля, который является одним из самых популярных в мире.

Важно!

В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены во временное укрытие в помещении гардероба, расположенного этажом ниже под фойе партера.