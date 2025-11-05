Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в ноябре

Реклама

А еще в ноябре начинается подготовка к рождественско-новогодним праздникам, а именно балетами «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Снежная Королева».

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, Национальная опера Украины радушно встречает всех своих поклонников.

Афиша завершающего месяца осени в Национальной опере Украины выглядит следующим образом:

6 ноября (четверг) в 17:00 — балет Евгения Станковича «Вечера на хуторе близ Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в нее Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт — все погружаются в круг интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На этот раз вечный сюжет Гоголя — увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в виде балета. Зрителей ждет яркий спектакль, богатый народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд…

7 ноября (пятница) в 17:00 — непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен». Знаменитую трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе воплотят Ирина Петрова и Дмитрий Кузьмин. Также в главных партиях заявлены: Геннадий Ващенко (Эскамильо), Дмитрий Агеев (Цунига), Анастасия Поважная (Микаэла) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

8 ноября (суббота) в 17:00 — балет Михаила Скорульского «Лесная песня». На этот раз спектакль посвящен 110-летию Натальи Скорульской. Лирико-драматическая история любви, проникнутая горячей верой в поэзию жизни и бессмертным порывом человека к прекрасному, по мотивам произведения Леси Украинки — жемчужина украинского балета. В главных ролях — Юлия Кулик и Ян Ваня.

9 ноября (воскресенье) в 17:00 — опера «Кот в сапогах» Юрия Шевченко.

Полное неожиданных сюрпризов гротескное действо будет интересным, которые маленьким так и взрослым зрителям. Вы ни за что не догадаетесь, кто будет петь Кота, а кто будет Людоедом…

Постановочный состав: автор и художественный руководитель проекта — Анатолий Соловьяненко, режиссер-постановщик — Оксана Тараненко, дирижер-постановщик — Алла Кульбаба, художник-постановщик — Мария Левитская, хормейстер-постановщик — Александр Тарасенко. В главных партиях: Анжелина Щвачка (Кот), Александр Никифоров (Хозяин Кота, позже Муркис), Александр Киреев (Король), Анастасия Поважная (Принцесса), Сергей Магера (Людоед) и др.

Кот в сапогах

12 ноября (среда) в 18:00 — балетно-симфонический перформанс «DOMUMUM» в постановке Олеси Шляхтич на музыку К.Бородина, М.Хмелевой и Т.Старенкова в сопровождении Национального президентского оркестра.

13 ноября (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на простое либретто, достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса, балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря. этот спектакль часто называют настоящим праздником танца. В этот раз в главных партиях заявлены: Наталия Мацак (Китри), Сергей Кривоконь (Базиль), Дмитро Александров (Дон Кихот), Алексей Швидкий (Санчо Панса), Анастасия Шевченко (Великая танцовщица), Микита Сухоруков (Эспадо) и т.д.

Дон Кихот. Наталья Мацак

14 ноября (пятница) в 17:00 — самая масштабная постановка времен независимой Украины — опера Дж.Верди «Дон Карлос». На этот раз в главных партиях: звезда мировой оперной сцены Людмила Монастырская (Елизавета Валуа), Олег Злакоман (Дон Карлос, инфант испанский), Алла Позняк (Принцесса Эболи), Александр Бойко (Родриго, маркиз ди Поза), Сергей Ковнир (Филипп II, испанский король) и др.

Дон Карлос. Людмила Монастырская в роли Елизаветы

15 ноября (суббота) в 17:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель». По сюжету произведения, граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже помолвлен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден изображать из себя крестьянина. Девушку также любит лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав ужасной измены любимого, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может ее забыть, поэтому он тайно посещает кладбище. Там его ждет последняя встреча с духом любимой, что спасает его от смерти. В наше время балетмейстер театра Виктор Яременко переосмыслил сценографию и сюжет этого безсмертного балетного шедевра, создав свою власную версию этого спектакля. Премьера цієї представляет собой масштабное мероприятие, состоящее из 2 роков, которые были выдвинуты в Японии, а затем ця вистава сбирає аншлаги в Киеве.

16 ноября (воскресенье) в 15:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви в исполнении Анастасии Поважной (Наталка), Дмитрия Кузьмина (Петр), Анжелины Швачки (Терпелиха), Геннадия Ващенко (Николай) и др. Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице.

20 ноября (четверг) в 17:00 — балет «Снежная Королева» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Основа спектакля — музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов. Премьера балета в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик — Алексей Баклан, художник-постановщик — Станислав Петровский, художник по костюмам — Наталья Кучеря) состоялась в 2016 году и сразу привлекла внимание ценителей балета. В начале 2022 года творческая группа театра подготовила переосмысление музыкальной складной балета — были выделены фрагменты творчества российских авторов и отмечены работы других композиторов. Часто встречались с мини-хореографией. Премьера новоленой «Снеговой Королеви» вышла 23 октября 2022 года. Этот раз в виконавском складе заявлены: Анастасия Шевченко (Снігова Королева), Катерина Миклуха (Герда — премьєра), Олександр Омельченко (Кай — премьєра) и т.д.

Загадываем желание во время, когда на сцене ледовицы глыбы превратятся в цветы, а Кай и Герда сливаются в поцелуе…

Снежная Королева

21 ноября (пятница) в 17:00 — третий премьерный показ оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

«Сказки Гофмана» (фр. Les contes d’Hoffmann) — последняя опера французского композитора Жака Оффенбаха. Всю свою творческую жизнь Жак Оффенбах мечтал создать «серьезное произведение», однако, находясь в плену желающей развлечений изменчивой парижской публики, был вынужден писать востребованные водевили, музыкальные комедии, оперетты. В конце октября 2021 года на сцене Национальной оперы Украины состоялась премьера «Сказок Гофмана» в концертном формате и с тех пор зрители с нетерпением ожидали сценическую версию этой оперы. И вот наконец долгожданная премьера.

Постановочный состав: режиссер-постановщик — Иван Урывский, дирижер-постановщик — Николай Дядюра, хормейстер-постановщик — Денис Крутько, художник-постановщик — Петр Богомазов, художник по костюмам — Дарья Белая.

В исполнительном составе в разные дни заявлены: Дмитрий Иванченко, Александр Никифоров (Гофман), Сергей Ковнир, Сергей Магера (Линдорф Коппелиус, Даперутто, Миракль), Анжелина Швачко, Ирина Петрова (Никляус, Муза), Ольга Фомичева, Анастасия Анастасия Почтенная (Антония), Виктория Ченская, Татьяна Ганина (Джульетта), Владимир Тышков, Владислав Фоминых (Креспель), Александр Бойко, Михаил Киришев (Лютер, Шлемиль), Дмитрий Агеев, Вячеслав Базир (Герман), Алла Поняк, Тел. Пащук, Руслан Танский (Франц, Паттикиначчио, Кошениль), Юрий Аврамчук, Сергей Пащук, Руслан Танский (Андреас), Сергей Пащук, Сергей Скочеляс (Спаланцани, Натанаэль), Наталья Николаишин, Ольга Матушенко (Стелла).

22 ноября (суббота) в 17:00 — Ко Дню памяти жертв Голодоморов Реквием В.-А.Моцарта. Солисты: Татьяна Ганина, Ирина Петрова, Дмитрий Иванченко, Сергей Магера.

27 ноября (четверг) в 17:00 — грандиозное балетное действо «Кристина Шишпор и звезды украинского балета». Концерт с участием ведущих солистов балетной труппы Национальной оперы Украины и одноактный балет «5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов современности Ханса ван Манена.

Кристина Шишпор

28 ноября (пятница) в 17:00 — опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных спектаклей в мире. На ее создание композитора вдохновил драматический спектакль, созданный специально для легендарной актрисы Сары Бернар по одноименной драме Викторьена Сарду.

29 ноября (суббота) в 17:00 — балет Германа Левенсхольда «Сильфида». К 75-летию Людмилы Сморгачевой. “Сильфида” считается не просто одним из лучших романтических балетов. Ему выпало начать тот большой перечень произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали «эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции „Жизели“.

В ролях: Юлия Кулик (Сильфида), Никита Сухоруков (Джеймс), Андрей Карев (Гюрн), Ян Ваня (Медж, колдунья — премьера) и др.

30 ноября (воскресенье) в 15:00 — опера «Травиата» Дж.Верди в постановке Анатолия Соловьяненко — это современное видение классического произведения. Яркая и нестандартная постановка — новое слово в современном украинском искусстве. Вне всякого сомнения — Украина в авангарде не только на политической арене, но и в искусстве. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге… Главный месседж, который транслирует эта постановка зала — искусство вне времени. Несмотря на эпохи и интерьеры, человеческие отношения, межличностные конфликты, проблемы и чувства остаются неизменными… И, возможно, зритель, увидев личную ситуацию в современной трактовке на оперной сцене, скорее осознает ценность отношений. «Мы стремимся к живому театру. Так же как и герои, зрители должны осознать в конце спектакля, что многие бы отдали за то, чтобы отмотать пленку жизни и оказаться в первом действии» — сказал Анатолий Соловьяненко.