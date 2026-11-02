Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в ноябре

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Ноябрь на главной оперной сцене страны обещает быть особенно феерическим. Зрителей ждет яркая премьера сезона — опера «Волшебная флейта» в концертном исполнении, спектакли, посвященные государственным праздникам и юбилеям выдающихся художников, а также лучшие образцы мировой и украинской оперной и балетной классики. Не забыли в театре и о юных зрителях — для них в афишу ноября включили яркий сказочный балет «Белоснежка и семь гномов».

И хотя количество зрителей в зале по-прежнему ограничено в связи с мерами безопасности, вечерние спектакли становятся по-настоящему вечерними и теперь начинаются в 18:00 (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра). Также есть изменения и в действиях во время воздушной тревоги — подробнее здесь.

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Последний месяц осени в Национальной опере Украины — это время, когда искусство становится источником света, тепла, вдохновения и веры в то, что даже в самые мрачные времена музыка способна объединять сердца.

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5 ноября (четверг) в 18:00 — балет А. Адана «Корсар» в постановке Виктора Яременко уже давно стал украшением репертуара Национальной оперы Украины. В главных партиях: Ярослав Ткачук (Конрад, корсар), Маргарита Альнах (Медора) и др.

6 ноября (пятница) в 18:00— непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен», посвященная на этот раз юбилею Сергея Пащука. Знаменитую трагическую историю страстного любви цыганки Кармен и её возлюбленного сержанта Хосе воплотят: Ирина Петрова и Сергей Пащук. Также в ролях: Татьяна Ганина (Микаэла), Геннадий Ващенко (Эскамильо), Сергей Магера (капитан Цунига) и др.

7 ноября (суббота) в 15:00 — балет «Белоснежка и семь гномов» Богдана Павловского в постановке Виктора Литвинова. ПЯТЫЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ.

Светлая и очень человечная сказка, которая воспевает важнейшие добродетели — доброту, искренность, взаимопомощь, любовь, противостоящие тёмным силам зла, зависти, властолюбия, жестокости. Свет всегда побеждает тьму, добро побеждает зло. А зеркало никогда не лжет! Яркие костюмы, интерактивные декорации, причудливая хореография и волшебная музыка — невероятное представление, которое увлечет как малышей, так и взрослых!

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Творческий состав: Виктор Литвинов (хореография и постановка); Алексей Баклан (дирижер-постановщик); Мария Левитская (художник-постановщик, художник по костюмам). Исполнительский состав здесь.

8 ноября (воскресенье) в 15:00 — опера «Травиата» Дж. Верди в постановке Анатолия Соловьяненко — это современное видение классического произведения. Яркая и нестандартная постановка — новое слово в современном украинском искусстве. Без всякого сомнения — Украина в авангарде не только на политической арене, но и в искусстве. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн-интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS вместо бумажных писем… Главный посыл, который передает эта постановка зрителям, — искусство вне времени. Независимо от эпох и интерьеров, человеческие взаимоотношения, межличностные конфликты, проблемы и чувства остаются неизменными… И, возможно, зритель, увидев личную ситуацию в современной интерпретации на оперной сцене, быстрее осознает ценность отношений. «Мы стремимся к живому театру. Так же, как и герои, зрители должны осознать в конце спектакля, что многое отдали бы за то, чтобы перемотать пленку жизни и оказаться в первом действии», — сказал Анатолий Соловьяненко.

На главные роли в этот раз заявлены: Ольга Фомичева (Виолетта Валери), Дмитрий Иванченко (Альфред Жермон), Александр Мельничук (Жорж Жермон), Анжелина Швачка (Флор Бервуа) и др.

12 ноября (четверг) в 18:00 — балет Людвига Минкуса «Баядерка». Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, ведь именно с него 2 октября 1926 года началась история киевского балета. И именно этот балет был заявлен на 24 февраля 2022 года, но по понятным причинам спектакль не состоялся…. На этот раз в главных партиях — Екатерина Миклуха (Никия, баядерка, премьера) и Никита Сухоруков (Солор, воин).

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13 ноября (пятница) в 18:00 — опера «Турандот», ставшая лебединой песней выдающегося итальянского композитора Дж. Пуччини. В центре истории — жестокая китайская принцесса Турандот. Она казнит каждого жениха, который не может отгадать три её загадки. Ситуация меняется, когда загадками и мужеством бросает ей вызов неизвестный принц Калаф.

14 ноября (суббота) в 15:00 — балет Е. Станковича «Вечера на хуторе у Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в неё Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт — все они погружаются в круговорот интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На этот раз бессмертный сюжет Гоголя — увлекательная фантасмагория с яркими персонажами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в хореографии. Зрителей ждет яркое представление, богатое народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской рождественской ночи с её песнями и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд…

В главных ролях: Татьяна Лезова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Елена Карандеева (Царица), Алексей Швидкий (Черт), Никита Кайгородов (Дьяк) и др.

15 ноября (воскресенье) в 15:00 — ранняя опера Джузеппе Верди «Набукко». В свое время это произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор еврейских рабов «Va pensiero» стал настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более восьми лет.

16 ноября (четверг) в 18:00 — балет «Венский вальс» на музыку выдающейся австрийской композиторской династии: Иоганна Штрауса-старшего и его сыновей Иоганна-младшего и Йозефа, которые подарили миру неповторимые мелодии вальса, которыми уже почти 200 лет наслаждается весь мир. «Венский вальс» — это первый авторский многоактный балет Анико Рехвиашвили, созданный известной хореографом ещё в 2001 году. Даже спустя годы спектакль остается одним из самых любимых у зрителей.

20 ноября (пятница) в 18:00 — опера В. А. Моцарта «Волшебная флейта» (концертное исполнение) ПРЕМЬЕРА.

«Волшебная флейта» (нем. Die Zauberflöte, KV 620) — это одна из самых известных опер Вольфганга Амадея Моцарта в жанре зингшпиля (комедийная опера с разговорными диалогами), премьера которой состоялась 30 сентября 1791 года в Вене в театре «Ауф дер Виден».

«Волшебная флейта» стала последним произведением Моцарта в оперном жанре: композитор завершил работу над оперой незадолго до своей смерти (он умер 5 декабря 1791 года в возрасте 35 лет). По легенде, на смертном одре Моцарт напевал мелодию Папагено. Автором либретто был Эмануэль Шиканедер — друг Моцарта, театральный импресарио, масон и исполнитель роли птицелова Папагено в первой постановке. И Моцарт, и Шиканедер принадлежали к масонской ложе. Вся опера пропитана масонскими идеями, числом «три» (три аккорда в начале увертюры, три врата, три испытания) и мотивами борьбы света с тьмой. Людвиг ван Бетховен считал «Волшебную флейту» лучшей оперой Моцарта, а Иоганн Вольфганг фон Гете настолько увлекся этим произведением, что даже начал писать к нему продолжение.

Национальная опера Украины представит масштабное концертное исполнение этого шедевра, в котором философские масонские мотивы, сказка о силах Света и Травы, а также вечная любовь Тамино и Памины прозвучат в исполнении лучших солистов, хора и оркестра театра.

21 ноября (суббота) в 15:00 — Вечер одноактных балетов. Посвящается Дню достоинства и свободы.

«Болеро» — одноактный балет на музыку Мориса Равеля в постановке Анатолия Шикеры. Спектакль является ярким образцом неоклассической и психологической хореографии, завораживающей с первых звуков и движений.

«Весна и осень» — балет на музыку Антонина Дворжака («Серенада ми-мажор», op. 22) в постановке выдающегося хореографа Джона Ноймаера.

«Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцора и балетмейстера Алексея Ратманского.

Также в афише ноября:

22 ноября (воскресенье) в 15:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко, наполненная искрометным юмором, зажигательными танцами и колоритным фольклором. Знакомая каждому история любви прозвучит в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко. Даже в классические произведения время вносит свои коррективы — зрители смогут оценить, как деликатно и остроумно в спектакль интегрировали известный современный мем о «палянице».

26 ноября (четверг) в 18:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель».

По сюжету произведения граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже обручен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден притворяться крестьянином. Девушку также любит лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав измены возлюбленного, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может ее забыть, поэтому тайно посещает кладбище. Там его ждет последняя встреча с духом возлюбленной, которая спасает его от смерти. Уже в наше время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого балетного шедевра, создал собственную версию спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве.

27 ноября (пятница) в 18:00 — самая масштабная постановка за годы независимости Украины — опера Дж. Верди «Дон Карлос», посвященная на этот раз юбилею Вячеслава Лупалова.

28 ноября (суббота) в 18:00 — В День памяти жертв Голодоморов — «Реквием» В. А. Моцарта.

29 ноября (воскресенье) в 15:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль , является одним из самых известных в своем жанре и вот уже более двухсот лет не только входит в текущий репертуар мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной любовью зрителей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной пьесы французского драматурга Пьера Бомарше. В современной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне пространства и вне времени» сразу стала одной из самых любимых среди киевлян и гостей города.

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