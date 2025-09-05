Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в сентябре

Наталка Полтавка

В сентябрьской афише театра и самые популярные образцы мировой и украинской оперной и балетной классики, и современные постановки, и вечера-посвящения — каждый зритель сможет выбрать себе событие по вкусу.

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, Национальная опера Украины своим сентябрьским репертуаром гарантирует приподнятое настроение и зрителям, и исполнителям.

Сентябрьская афиша Национальной оперы Украины:

5 сентября (пятница) в 17:00 — опера Дж.Верди «Трубадур».

Главную женскую партию — Леоноры — исполнит Национальная легенда Украины Людмила Монастырская, а блестящий тенор Олег Злакоман будет петь партию Манрико. Этот незабываемый дуэт уже покорил сердца публики в июне безупречным вокалом и искренностью воплощения образов своих героев.

Настоящие непримиримые страсти бушуют в этом «романтическом средневековом триллере» — в сюжете, в музыке, в сценографии, в актерской игре. Еще одну центральную женскую партию — Азучены — исполнит обладательница глубокого и мощного меццо-сопрано Алла Позняк. Также в главных партиях заявлены: Геннадий Ващенко (Граф ди Луна), Сергей Магера (Феррандо), Татьяна Пиминова (Инес) и др. Дирижировать спектаклем будет Николай Дядюра.

Трубадур. Людмила Монастырская и Олег Злакоман

6 сентября (суббота) в 15:00 — балет Людвига Минкуса «Баядерка». Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, потому что именно им 2 октября 1926 начал свою историю киевский балет. И именно этот балет был заявлен на 24 февраля 2022 года, но по понятным причинам спектакль не состоялся… На этот раз в главных партиях Наталья Мацак (Никия, баядерка) и Сергей Кривоконь (Солор, воин).

Баядерка. Наталья Мацак и Сергей Кривоконь

7 сентября (воскресенье) в 15:00 — бессмертный шедевр украинской классики опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика, сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Богдан Тарас (Иван Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Ксения Бахритдинова-Кравчук (Оксана), Дмитрий Кузьмин (Андрей), Александр Киреев (Султан) и др. Диригкнт — Виктор Олейник.

«Запорожец за Дунаем

11 сентября (четверг) в 17:00 и 25 сентября (четверг) в 17:00 — 4-й и 5-й премьерные показы балета «La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) на музыку Луи-Жозефа Фердинана Герольда в хореографии сэра Фредерика Аштона.

Музыкальная аранжировка Джона Ланчбери, художественное оформление сэра Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановщик — Жан Кристоф Лесаж, дирижер-постановщик — Виктор Олейник.

«La Fille mal gardée» (Норовистая дочь) — шедевр балетной классики в хореографии Фредерика Аштона, созданный в 1960 году для Королевского балета, Ковент-Гарден в Лондоне на музыку Фердинанда Герольда в оркестровке Джона Ланчбери. Это одна из самых теплых и остроумных историй в классическом балете, полная юмора, нежности и энергии сельской жизни.

Сегодня эта версия является частью репертуара ведущих театров мира — Королевского балета в Лондоне, Парижской оперы, Австралийского балета, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Национального балета Канады, Голландского национального балета и других.

При поддержке Ивана Путрова и фонда Inspiration in Motion (финансирование и организация), а также благодаря содействию Жана-Пьера Гаскета (правообладатель хореографии), The Frederick Ashton Foundation, Михаила Барышникова и других друзей Украины, эта постановка войдет на многие годы и в репертуар балетной труппы Национальной оперы Украины.

Своенравная дочь

В главных партиях 11 сентября заявлены: Илона Кравченко (Лиза), Никита Сухоруков (Колас), Александр Габелко (Вдова Симона), Клеман Гийом (Алан) и др.

В главных партиях 25 сентября заявлены: Екатерина Курченко (Лиза), Владимир Кутузов (Колас), Евгений Логвиненко (Вдова Симона), Алексей Швыдкий (Алан) и др.

12 сентября (пятница) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан).

Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более столетия трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттерфлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет достаточно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающаяся режиссер Ирина Молостова — одна из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. Исполнители: Виктория Ченская (Чио-Чио-Сан), Олег Злакоман (Лейтенант Пинкертон), Татьяна Пиминова (Сузуки), Александр Бойко (Шарплес), Богдан Тарас (Бонза), Ольга Матушенко (Кэт) и другие. Дирижер — Виктор Олейник.

13 сентября (суббота) в 13:00 — балет «Дама с камелиями» в постановке Анико Рехвиашвили.

Либретто Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Музыкальная редакция Алексея Баклана и Анико Рехвиашвили. Аранжировка фортепианных произведений Л. В. Бетховена Мирослава Скорика.

Хореография балета «Дама с камелиями» исключительно авторская, нет никаких параллелей с уже существующими хореографическими версиями, значительно обогащена современной пластикой, что позволяет отнести первый показ спектакля к статусу мировой премьеры. Общее балетмейстерское решение спектакля также является нестандартным — это не просто пересказ известного романа. По мнению Анико Рехвиашвили, балет «Дама с камелиями» — это самостоятельная балетная драма, в основе которой переплетение сюжетной линии романа с реальной историей из жизни писателя. Это история любви автора к одной из самых изощренных женщин Парижа, куртизанки Мари Дюплесси, ее короткой, но яркой жизни, трагической и такой предполагаемой гибели. Это история о жертве ради мужчины. История реальной женщины, которая из-за любви узнала саму себя. «Постановка новая в полном смысле этого слова, — рассказывала Анико Рехвиашвили. — Это новый подход к музыкальной концепции. Мы не адаптируем музыкальный материал к опере „Травиата“ Дж. Верди, хотя это ожидаемо. Не используем произведения одного автора, например, Шопена или Листа, как это делали другие постановщики, которые до нас интерпретировали роман А. Дюма. В нашем спектакле звучит музыка Л. Бетховена, И. Брамса, И. Пахельбеля, Г. Форе, Э. Элгара».

По мнению Алексея Баклана, отказ от музыкального материала Дж. Верди обусловлен в основном тем, что постановщики не хотели предложить зрителю «протанцованную оперу», понимая, что более совершенную, более целостную «конструкцию», чем создал гениальный композитор «Травиаты», создать невозможно. Основная музыка, которая звучит в балете, — это произведения Бетховена. Спектакль построен на чисто классической музыкальной основе. Постановщиков заинтересовали «зеркальные параллели»: нынешние пластические и виртуальные средства выразительности и классическая музыка, история, написанная в середине XIX века, и современный театральный язык, на котором эта история рассказывается.

В главных партиях: Татьяна Лезова (Мари Дюплесси, парижская куртизанка), Ярослав Ткачук (Александр, молодой писатель — премьера), Илья Морозов (Герцог де Гиз), Руслан Авраменко (Александр, отец молодого писателя), Екатерина Курченко (Кларисс, юная девушка), Иван Авдиевский (Ференц Лист), Людмила Мельник (Нинон, мать Кларисс) и др. Дирижер — Алексей Баклан.

14 сентября (воскресенье) в 15:00 - опера «Флория Тоска» Джакомо Пуччини, которая по праву считается одним из самых популярных спектаклей в мире. В титульной партии на этот раз заявлена Оксана Крамарева. Также в главных ролях: Дмитрий Кузьмин (Каварадосси), Александр Мельничук (Скарпиа), Дмитрий Агеев (Ризничий) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

18 сентября (четверг) в 17:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель». По сюжету произведения, граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже помолвлен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден изображать из себя крестьянина. Девушку также любит лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав ужасной измены любимого, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может ее забыть, поэтому он тайно посещает кладбище. Там его ждет последняя встреча с духом любимой, что спасает его от смерти. Уже в настоящее время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого бессмертного балетного шедевра, создал свою собственную версию этого спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом 2 года назад прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве.

19 сентября (пятница) в 17:00 — одна из лучших постановок театра — опера Дж.Верди «Набукко» (режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик — Николай Дядюра, художник-постановщик Мария Левитская, хормейстер-постановщик Богдан Плиш).

В титульной партии на этот раз на сцену выйдет Геннадий Ващенко. Также в главных партиях заявлены: Виктория Ченская (Абигайль), Владимир Тишков (Захария), Алла Позняк (Фенена), Александр Никифоров (Исмаэль) и др. Дирижер — Николай Дядюра.

20 сентября (суббота) в 15:00 — вечер двух одноактных современных балетов «Кассандра» и «Моисей» в постановке Олеси Шляхтич

- «Кассандра» на музыку Антонио Вивальди, Safdi - действо, объединяющее прошлое с будущим, кинетическое со статическим, цвет с формой и определенный смысл с лабильным пространством мысли.

За основу сюжета взята самая загадочная поэма Леси Украинки, которая изобразила противостояние между добром и злом через призму видений дочери троянского царя Кассандры… Роли исполняют: Лина Володина (Кассандра), Анастасия Шевченко (Елена), Даниил Пащук (Парис), Клеман Гийом (Долон), Никита Кайгородов (Гектор), Александра Панченко (Андромаха), Карина Тельвар (Поликсена), Иван Авдиевский (Синон), Эрнест Кирсенко (Гелен).

- «Моисей» на музыку Тимофея Старенкова. Балет «Моисей», созданный по мотивам поэмы Ивана Франко — о стремлении нации сохранить свою землю, поиск «маленького рая» и веру в Победу. Роли исполняют: Никита Кайгородов (Моисей), Илья Морозов (Авирон), Андрей Скляр (Датан), Екатерина Крук и Клеман Гийом (Демоны).

21 сентября (воскресенье) в 17:00 — опера Винченцо Беллини «Норма». В своем знаменитом произведении, которое считается абсолютным музыкальным шедевром, композитор многогранно раскрыл характер главной героини — сильной, страстной женщины, которая горячо и безоговорочно любит и глубоко страдает. Жемчужиной оперы является молитва Нормы «Casta diva» — одна из лучших мелодий, когда-либо созданных на протяжении всей истории музыкального искусства и, которая долгое время считалась визитной карточкой Марии Каллас. Сейчас вектор внимания СМИ и критиков сместился — теперь критики (и зарубежные, и наши здесь солидарны) считают, что наша Людмила Монастырская своим исполнением превзошла Марию Каллас. И у зрителей будет возможность в этом убедиться, потому что в титульной партии на этот раз заявлена ​​Людмила Монастырская.

26 сентября (пятница) в 17:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. И даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице… В титульной партии Наталья Николаишин (журналисты уже давно «окрестили» певицу «заслуженная Наталья Украины», а теперь придется «повышать статус», потому что ко Дню Независимости Украины Наталья получила звание Народной артистки Украины). Также в главных ролях: Наталья Кисла (Терпелиха, ее мать), Дмитрий Кузьмин (Петр, любимый Наталчин), Сергей Пащук (Возный, жених Наталчин), Владимир Тышков (Выборный), Петр Приймак (Николай, родственник Терпилишин) и другие.

Наталка Полтавка

27 сентября (суббота) в 17:00 — Вечер испанской музыки. Художественный проект при поддержке Посольства Испании в Украине. Дирижер — Феликс Арданас.

28 сентября (воскресенье) в 15:00 — Вечер одноактных балетов. К юбилею Раисы Хилько.

Раиса Хилько с ученицей

- «Шопениана» — изящное, лирическое зрелище на музыку великого польского композитора Фредерика Шопена. В этом балете нет традиционного сюжета с острыми драматическими конфликтами или стремительного развития событий. Здесь главное — само искусство танца — легкого, воздушного, полного гармонии и вдохновения. Именно этот пластический язык стал объектом восхищения и поклонения многих поколений зрителей.

- «5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, чрезвычайно популярный в мире шедевр Ханса ван Манена. Здесь хореограф позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, присущие музыке Астора Пьяццоли, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе с звуками музыки.