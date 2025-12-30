Театральный сезон в Национальной опере: увлекательные спектакли в январе

Реклама

Также зрителей ожидают: шестой премьерный показ оперы «Сказки Гофмана», феерически-гротескный балет «Вечера на хуторе близ Диканьки» и много не менее ярких событий. Да и вообще, январский репертуар театра удовлетворит самые взыскательные вкусы зрителей.

И хотя спектакли все еще оставляют исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, Национальная опера Украины радушно встречает всех своих поклонников.

Начинает первый месяц года новогодне-рождественский марафон «Снежной Королевы».

Реклама

2 — 11 января — балет «Снежная Королева» по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. Основа спектакля — музыкальная компиляция произведений Эдварда Грига, Жюля Массне и других композиторов. Премьера балета в постановке Анико Рехвиашвили (дирижер-постановщик — Алексей Баклан, художник-постановщик — Станислав Петровский, художник по костюмам — Наталья Кучеря) состоялась в 2016 году и сразу привлекла внимание ценителей балета. В конце 2022 года творческая группа театра сделала переосмысление музыкальной составляющей балета — были изъяты фрагменты произведений русских композиторов.

Начало спектакля и исполнительский состав. А загадывать желание надо во время того, как на сцене ледяные глыбы превращаются в цветы, а Кай и Герда сливаются в поцелуе.

15 января (четверг) в 17:00 — комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей. На этот раз в главных партиях — романтическая балетная пара Татьяна Лезова (Сюзанна) и Ярослав Ткачук (Фигаро).

16 января (пятница) в 17:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви в исполнении Натальи Николаишин (журналисты уже давно «окрестили» певицу «Народная Наталка Украины»), Сергея Скочеляса (Петр), Натальи Кислой (Терпилиха), Александра Бойко (Николай) и др. За дирижерским пультом — Алла Кульбаба.

Реклама

Но даже в классические произведения время вносит свои корректировки — так в спектакль зашел известный мем о палянице.

17 января (суббота) в 15:00 — балет Х.Левенсхольда «Сильфида» — это не просто один из лучших романтических балетов. Ему выпало положить начало тому обширному перечню произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве, и к которым спустя много лет снова и снова обращаются балетмейстеры, черпая вдохновение и творческое воодушевление. Не случайно «Сильфиду» назвали «эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции „Жизели“.

18 января (воскресенье) в 15:00 — вечер одноактных спектаклей

Комическая опера Джованни Баттиста Перголези «Служанка-дама» . Несмотря на довольно короткую жизнь, Джованни Баттиста Перголези вошел в историю прежде всего именно «Служанкой-дама» (La Serva Padrona) — произведением, которое впоследствии заняло достойное место в золотом фонде оперного искусства. Эта опера сначала имела назначение интермедии между актами оперы-seria «Гордый пленник», а со временем приобрела самостоятельность и быстро завоевала тогдашний музыкальный мир, став блестящим образцом оперы-буффа. Оживший гобелен — так режиссер-постановщик Тамара Трунова объясняет визуальную стилистику своей «Служанки». В исполнительском составе этой старинной оперы на этот раз: Дмитрий Агеев (Умберто), Анастасия Поважна (Серпина, его служанка), партия клавесина — Юлия Ященко.

«5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из величайших хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп, является чрезвычайно популярным в мире шедевром Ханса ван Манена. Здесь хореограф позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, а вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, присущие музыке Астора Пьяццолы, с классическим танцем, сплетая удивительные ритмы и чувства, льющиеся вместе со звуками музыки.

22 января (четверг) в 17:00 — балет М.Скорульского «Лісова пісня» ко Дню Соборности Украины.

Реклама

Композитора пленил сюжет прекрасной поэтической драмы-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» — одного из величайших произведений украинской литературы, захватывающего своим гуманизмом, высоким этическим пафосом, проникнутый пылкой верой в поэзию жизни и бессмертным порывом человека к прекрасному. Гневно и страстно прозвучало в «Лісовій пісні» осуждение мелочности, корыстолюбия, эгоизма — всего, что убивает в человеке творческое горение, ощущение радости. Обывательскому пониманию сытого прозябания Леся Украинка противопоставила высокую мечту о счастье, подлинном величии человеческой души. В музыкальной ткани «Лісової пісні» значительное место занимают народнопесенные мотивы. Работая над балетом, Михаил Скорульский создал увлекательный гимн не только человеку с его вечным стремлением к прекрасной, но природе, жизни.

23 января (пятница) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц Мадам Баттефлай была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою оперу, которая провалилась после премьеры. После триумфа украинской певицы в главной роли тронут Джакомо Пуччини, вернувший себе творческую честь, прислал Крушельницкой фотографию с посвящением «непревзойденной и прекрасной Баттерфлай (Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго), 190». С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешний спектакль имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающийся режиссер Ирина Молостова — один из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. Исполнители: Оксана Крамарева (Чио-Чио-Сан), Дмитрий Иванченко (Лейтенант Пинкертон), Татьяна Пиминова (Сузуки) и другие. Дирижер — Виктор Олейник.

24 января (суббота) в 15:00 — вечер одноактных современных балетов «Кассандра» и «Моисей» в постановке Олеси Шляхтич

«Кассандра» на музыку Антонио Вивальди, Safdi — действо, объединяющее прошлое с будущим, кинетическое со статическим, цвет с формой и определенный смысл с лабильным пространством мысли. За основу сюжета взята самая загадочная поэма Леси Украинки, которая изобразила противостояние между добром и злом через призму видений дочери троянского царя Кассандры.

«Моисей» на музыку Тимофея Старенкова Балет «Моисей», созданный по мотивам поэмы Ивана Франко — о стремлении нации сохранить свою землю, поиск «маленького рая» и веру в Победу.

25 января (воскресенье) в 17:00 — опера «Травиата» Дж.Верди в постановке Анатолия Соловьяненко. Премьера состоялась 29 октября 2022 года. Опера «Травиата» Джузеппе Верди в постановке Анатолия Соловьяненко — это современное видение классического произведения. Яркая и нестандартная постановка — новое слово в современном украинском искусстве. Вне всякого сомнения — Украина в авангарде не только на политической арене, но и в искусстве. Современные платья, мини-юбки, модные фьюжн интерьеры, селфи на сцене, ночные клубы, дым от кальянов, SMS-ки вместо писем на бумаге… Главный месседж, который транслирует эта постановка зала — искусство вне времени. Несмотря на эпохи и интерьеры, человеческие отношения, межличностные конфликты, проблемы и чувства остаются неизменными… И, возможно, зритель, увидев личную ситуацию в современной трактовке на оперной сцене, скорее осознает ценность отношений. «Мы стремимся к живому театру. Так же как и герои, зрители должны осознать в конце спектакля, что многие бы отдали за то, чтобы отмотать пленку жизни и оказаться в первом действии», — сказал Анатолий Соловьяненко.

Реклама

28 января (среда) в 17:00 — ШЕСТОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

«Сказки Гофмана» (фр. Les contes d’Hoffmann) — последняя опера французского композитора Жака Оффенбаха. Всю свою творческую жизнь Жак Оффенбах мечтал создать «серьезное произведение», однако, находясь в плену желающей развлечений переменчивой парижской публики, был вынужден писать востребованные водевили, музыкальные комедии, оперетты. В конце октября 2021 года на сцене Национальной оперы Украины состоялась премьера «Сказок Гофмана» в концертном формате и с тех пор зрители с нетерпением ожидали сценическую версию этой оперы. И вот наконец долгожданная премьера.

Постановочный состав: режиссер-постановщик — Иван Урывский, дирижер-постановщик — Николай Дядюра, хормейстер-постановщик — Денис Крутько, художник-постановщик — Петр Богомазов, художник по костюмам — Дарья Белая.

В исполнительском составе на этот раз заявлены: Дмитрий Иванченко (Гофман), Сергей Магера (Линдорф Коппелиус, Даперутто, Миракль), Ирина Петрова (Никляус, Муза), Ольга Фомичева (Олимпия), Лилия Гревцова (Антония), Татьяна Ганина (Джульетта), Владислав Фоминых (Креспель), Михаил Киришев (Паттикиначчо, Франц, Лютер, Шлемиль), Вячеслав Базир (Герман), Татьяна Пиминова (Голос матери), Руслан Танский (Андреас, Кошениль), Сергей Скочеляс (Спаланцани, Натанаэль), Наталья Николаишин (Стелла). Дирижер — Николай Дядюра.

Реклама

29 января (четверг) в 17:00 — балет Людвига Минкуса «Баядерка». Спектакль занимает особое место в истории украинского хореографического искусства, потому что именно им 2 октября 1926 начал свою историю киевский балет. И именно этот балет был заявлен на 24 февраля 2022 года, но по понятным причинам спектакль не состоялся… На этот раз в главных партиях Илона Кравченко (Никия, баядерка) и Никита Сухоруков (Солор, воин).

30 января (пятница) в 17:00 — опера «Флория Тоска» Дж.Пуччини, которая считается одним из самых популярных спектаклей в мире. В титульной партии на этот раз заявлена Виктория Ченская. Также в главных ролях: Дмитрий Кузьмин (Каварадосси), Александр Мельничук (Скарпиа), Владимир Тишков (Чезаре Анджелотти), Александр Бойко (Ризничий) и др.

31 января (суббота) в 17:00- балет Е.Станковича «Вечера на хуторе близ Диканьки» в постановке Виктора Литвинова. Прекрасная Оксана, влюбленный в нее Вакула, предприимчивая Солоха, хитрый Черт — все погружаются в круг интриг рождественской ночи. Все мы с детства помним сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На этот раз вечный сюжет Гоголя — увлекательная фантасмагория с яркими характерами, наполненная колоритом, щедривками и колядками — оживает в виде балета. Зрителей ждет яркое представление, богатая народными обычаями и юмор. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд…