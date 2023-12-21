Тимур Мирошниченко посетил благотворительный показ рождественской истории "Путешествие в Вифлеем"

На днях в кинотеатре "Оскар" состоялся благотворительный показ рождественской истории "Путешествие в Вифлеем" для детей ВПЛ, полицейских, военных, которыми занимается благотворительный фонд "Родина Україна" при поддержке 1+1 media.

Во время мероприятия дети имели возможность сделать красивые фотографии на яркой фотозоне и угоститься вкусностями.

Специальным гостем ивента был ведущий "1+1 Украина", ментор проекта "Здійсни мрію" Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко

"Предновогодние дни – период, когда хочется верить в чудеса. Что они непременно случатся с тобой. Но ты и сам можешь стать для кого-то волшебником и подарить приятные встречи и общение. Было очень радостно, но и щемяще одновременно видеть этих деток, их улыбки. Особенно осознавая, что они прошли и проходят до сих пор", — сказал Тимур Мирошниченко.

На попечении благотворительного фонда "Родина Украина" более 400 детей. Среди них те, которые потеряли одного или двух родителей в результате войны; проживали в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях; из семей ВПЛ; дети военнослужащих; сироты или лишенные родительской опеки; дети из многодетных семей.

Также фонд занимается гуманитарной помощью, психологической, рекреационной и физической реабилитацией детей. Работает над симптоматикой ПТСР и последствиями российской агрессии против Украины.

"Мы невероятно рады, что в этот довольно непростой период нам удалось подарить детям сказочное настроение и яркие впечатления от просмотра", – прокомментировал официальный представитель студии Sony Pictures в Украине B&H Film Distribution.

О фильме:

Уже с сегодняшнего дня, 21 декабря, одна из величайших историй о рождении Иисуса ожила на больших экранах. Это семейное музыкальное приключение, сочетающее классические рождественские мотивы с юмором, верой и потрясающими хитами.

К слову, благотворительный проект 1+1 media "Здійсни мрію" стремится рассказывать о детях, которые приближают нашу победу и помогать малышам, у которых полномасштабная война отобрала право на детство. Инициатива реализуется в компании с 2016 года, однако из-за полномасштабной войны РФ против Украины приобрела другие смыслы.

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