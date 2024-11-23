Топ-3 культурных события в начале декабря: музыкальная премия, концерт и балет

Начало зимы должно порадовать интересными культурными событиями. Больше всего нас заинтересовали именно эти три мероприятия в Киеве.

Премия MUZVAR AWARDS

Во дворце Украины 2 декабря состоится независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS-2024 от портала "МУЗВАР". Свои награды в 15-ти номинациях получат лучшие молодые артисты, режиссеры, саундпродюсеры и авторы. Отметят также и самые успешные форматы творческих коллабораций. Среди номинантов этого года: DOROFEEVA, Klavdia Petrivna, Таню Муиньо, МУР и другие.

На главной сцене страны появятся яркие артисты, работающие в направлениях поп, рок, эстрада и альтернатива. В звездном line-up заявлены: Андрей Кравченко, Максим Бородин, SWOIIA, МЮСЛИ UA & Misha Scorpion, SKYLERR & Никита Киселев и другие.

В мероприятии примут участие представители креативной индустрии и другие выдающиеся фигуры в сфере украинской культуры.

Дата: 2 декабря, 18:00

Место: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Билеты: 200-1490 грн

Балет "Коппелия"

3 декабря на сцене Национальной оперы Украины покажут легендарную классикц комедийно-балетного жанра "Коппелия". Этот балет получил успех еще в 1870 году, когда его презентовали требовательному французскому зрителю в Гранд-Опера и с тех пор он является украшением многих главных театров мира.

В Киеве этот зрелищный спектакль, которую создал украинский балетмейстер Анатолий Шекера, под редакцией заслуженного артиста Украины Ярослава Ткачука, представят ученики и студенты Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Балет "Коппелия" по новелле Эрнеста Амадея Гофмана "Песочный человек" – зрелище изысканное, легкое, яркое и вызывающее только положительные эмоции и эстетическое наслаждение. Музыку к постановке создал французский композитор Лео Делиб, которая за два века стала настоящей классикой мирового балета. В основе этой балетной постановки – история любви, с любовным треугольником, ревностью, страстными интригами и счастливым концом.

Дата: 3 декабря, 17:00

Место: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, ул. Владимирская, 50

Билеты: 200-1000 грн

Концерт Павла Зиброва

7 декабря Павел Зибров выступит в Киеве с концертом. В этот вечер будет царить атмосфера уюта, ностальгии и хорошего настроения. Народный артист исполнит песни из нового альбома "Любов може все", а также легендарные хиты: "Хрещатик", "Вуса бренд", "День народження", "Мертві бджоли не гудуть", "Марина" и другие.

За последние годы Павел Зибров увлек своим творчеством молодую аудиторию, стал актером кино, диджеем и активно участвует во всех рейтинговых шоу и концертах. У него вышли десятки альбомов и клипов. Он является легендой "Украинской песни года". Секрет популярности артиста в течение 35 лет – фирменные усы. Как говорит Павел Николаевич, у них его связь с космосом.



С начала боевых действий артист активно поддерживает наших защитников, выступает в воинских частях и госпиталях, участвует в благотворительных проектах и концертах. Во время концерта состоится благотворительный аукцион, средства которого передадут в поддержку ВСУ.

Дата: 7 декабря, 18:00

Место: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Билеты: 600-1200 грн

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