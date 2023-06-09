TVORCHI, "Без Обмежень", KOLA и другие выступят на церемонии награждения премии YUNA

В Октябрьском дворце в Киеве 16 июня состоится церемония награждения премии YUNA, лозунг которой — "Пісні незламної України".

На мероприятии выступят группа "Без Обмежень", Александр Пономарев, Михаил Хома, KOLA, Евгений Хмара, KARTA SVITU, Энджи Мел и Chico & Qatoshi. Артисты исполнят песни, которые стали важными для Украины в прошлом году, и с которыми они получили награды YUNA-2023, или стали номинантами.

Специальным гостем мероприятия стала группа TVORCHI, которая в этом году представила Украину на конкурсе "Евровидение 2023" в Ливерпуле. Традиционно на премии выступит певица Kamaliya.

На мероприятии зрители также увидят выступление группы "Скрябин" с солистом Yurcash, которые исполнят оригинальную версию песни Кузьмы "Місця щасливих людей". Генпродюсер и соучредитель премии YUNA Павел Шилько написал собственные варианты припевов этой композиции, где вместо известных зарубежных городов появились украинские города, наиболее пострадавшие от российской агрессии – Мариуполь, Ирпень, Чернигов и другие.

Во время церемонии вручат спецнаград, которые оргкомитет премии присудил украинским артистам, ярко проявившим себя в течение 2022 года в творческом или гражданском аспектах после начала полномасштабной войны. Имена этих исполнителей будут держаться в секрете до самого события. Исключением стал Артем Пивоваров, которому в начале мая Павел Шилько уже вручил спецнаграду на концерте артиста во дворце "Украина". Так оргкомитет отметил Пивоварова за его проект "Твої Вірші, Мої Ноти".

Напомним, победителей YUNA-2023 объявили 18 апреля во время онлайн-трансляции на ютуб-канале премии. Согласно обновленному регламенту премии, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году члены жюри премии победителей выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.

Победили 12 песен, набравших больше всего голосов экспертов:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – SHUMEI

Пес Патрон – KARTA SVITU

Біля серця – KOLA

Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – SKOFKA

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Во время мероприятия будут соблюдаться все правила безопасности военного времени. В случае объявления воздушной тревоги все зрители и участники шоу смогут перейти в подвальное помещение "Октябрьского дворца", которое является бомбоубежищем.