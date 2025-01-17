Ukrainian Fashion Week 2025: когда состоится и какая программа

Ukrainian Fashion Week возвращается в Киев под лозунгом веры в будущее. Украинская неделя моды состоится с 14 по 17 февраля 2025 года.

Более 40 украинских фешн-брендов, среди которых FROLOV, GASANOVA, J'AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical и другие представят свои коллекции в официальном расписании в форматах показов, презентаций, трейд-шоу и диджитальных шоурумов. Этот сезон станет платформой для инноваций, креативности, важных социальных инициатив и поддержки молодого поколения.

"На подиуме Ukrainian Fashion Week началась история многих украинских модных брендов, имена которых сегодня известны в мире. Во времена полномасштабной войны мы осознаем, насколько важна поддержка молодого поколения украинских дизайнеров – будущего украинской моды. Наша нация полна талантов, и мы уже 27 лет работаем, чтобы их голоса звучали на мировой мировой арене. Мода для нас – это не только креативность, она стала инструментом защиты нашей свободы, идентичности и будущего", – отметила соучредительница и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

В сезоне FW25-26 Ukrainian Fashion Week создаст в "Художественном арсенале" инновационное пространство для экспериментов и развития новых имен модной индустрии – NewGen Lab. Эта площадка станет первым подиумом для молодых талантов, которые сегодня готовятся к показам на главном подиуме Недели, но уже готовы заявить о себе и показать первые коллекции. А также учебной платформой, где ведущие профессионалы индустрии будут делиться своим опытом в рамках образовательных и практических мероприятий: лекций по PR, Q&A-сессиям по маркетингу, сейлингу, фэшн-бизнесу, пабликтокам по актуальным темам индустрии. Программа мероприятий NewGen Lab будет анонсирована в ближайшее время.

Ukrainian Fashion Week объединяет влиятельные украинские бренды для поддержки молодого поколения.

Один из крупнейших fashion-ритейлеров Украины вместе с UFW начал проект The Culture of Design, победитель которого получит премию в размере 150 тысяч грн и важный опыт создания коллекции, которая будет представлена ​​в большом ритейле – победителя объявят 16 февраля в рамках программы NewGen Lab.

Украинский бренд обуви KACHOROVSKA, который в прошлом сезоне также учредил премию для молодых брендов – участников Ukrainian Fashion Week, в этом году во второй раз вручит грант в размере 100 тысяч грн для развития бренда.

В нынешнем сезоне UFW объявляет начало программы "Одежда с функцией", цель которой повернуть украинский фэшн-мир лицом к большой проблеме. Одежда с функцией – это уверенность и независимость, когда дизайн учитывает особые потребности: травмы рук, глаз, ног или использование протезов и вспомогательных средств. Это одежда, в которой функция интегрирована в дизайн, обеспечивая уверенность и удобство для каждого человека, возможность самостоятельно одеться и провести время с семьей, друзьями и коллегами. Одежда с функцией – это достоинство. Сегодня диктует новые вызовы, которые побуждают искать новые решения – Ukrainian Fashion Week будет работать с командой экспертов над обширной программой по имплементации адаптивной одежды в коллекции модных брендов. Экспертную группу программы возглавят CEO SVD Denim Светлана Волкова, CEO MAKI Макар Либерман.

Важной составляющей сезона FW25-26 станет благотворительная инициатива "Лицо героев" – проект поддержки раненых с минно-взрывными травмами лица. Каждый дизайнер сможет помочь в лечении и реабилитации конкретного героя.

Читайте также: